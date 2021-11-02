В чем главная польза свеклы? Рассказала врач

Врач, нутрициолог Анна Дробышева рассказала о пользе свеклы. По ее словам, этот продукт помогает снизить давление и замедлить развитие рака.

«Пигмент бетацианин, содержащийся в свекле, является мощным антиоксидантом, замедляет рост злокачественных новообразований. Также свекла способствует понижению артериального давления, укрепляет стенки сосудов, улучшает работу печени, помогает выводить лишнюю жидкость из организма. Очень полезно употреблять свеклу женщинам во время менструаций, так как овощ восстанавливает кровопотерю в организме. Корнеплод сохраняет свои полезные свойства после термической обработки», — рассказала Дробышева РИА Новости.

При этом врач отметила, что вареная свекла препятствует полному усвоению кальция, поэтому людям с предрасположенностью к остеопорозам следует отказаться от ее употребления.