Невролог объяснила, почему не стоит бояться антидепрессантов

Врач-невролог Ирина Григорян объяснила, почему не стоит бояться антидепрессантов.

«Стоит понимать то, что так называемая психосоматика перерастает в просто соматику, то есть органные нарушения, и нужно успеть не дать этому ход! Кто-то может справиться сам, кто-то с психологом за пару занятий, но есть люди, которым сложно справиться и нужна лекарственная поддержка.

Помните! Антидепрессанты — не наркотики! Специалист на приеме сможет вам подобрать максимально эффективные, но не вредящие организму, ведь это самое главное при подборе данной терапии», — приводит Life.ru слова Григорян.

Эксперт добавила, что принимать такие препараты не нужно — только по мере наличия причины.

Ранее врач-генетик Ирина Колесникова рассказала, почему антидепрессанты могут не работать.