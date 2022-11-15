Врач рассказала, почему антидепрессанты могут не работать

Врач-генетик Ирина Колесникова в интервью «Известиям» рассказала, что эффективность воздействия антидепрессантов и нейролептиков зависит от генетических особенностей. Кому-то препараты не помогут по назначению, а приведут к нежелательным последствиям — могут возникнуть тремор, запоры, резкий набор или потеря веса. Поэтому самостоятельно подбирать и определять сроки приема таких средств нельзя.

«Антидепрессанты и нейролептики имеют накопительный эффект, в среднем подбор подходящего препарата может занимать от полугода до года. Это очень большой срок, при условии что страдает качество жизни и здоровье человека, а в случае суицидальных мыслей сама жизнь находится под угрозой», — констатировала специалист.

Упростить подбор лекарства и дозировки, избежать ненужных побочных эффектов и потери драгоценного времени, по словам Ирины Колесниковой, может генетический тест.