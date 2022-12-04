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Сегодня, 16:10

Диетолог посоветовала пить кисель людям с болезнями ЖКТ

Иван Торопцев
Корреспондент
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Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова посоветовала пить кисель людям, у которых есть болезни желудочно-кишечного тракта.

По ее словам, существуют разные виды киселя: всем известный на крахмале, а также овсяный, молочный, мучной, гороховый, ячменный и льняной. Польза продукта определяется вспомогательными ингредиентами, а именно: черникой, брусникой, клюквой, облепихой, клубникой и малиной.

Рекомендуется пить кисель ежедневно, но не более двух-трех стаканов по 200 мл в сутки. Также не стоит употреблять напиток вечером и перед сном, поскольку из-за своей тяжести он может спровоцировать плохой сон.

«Кисель играет важную роль в регуляции состава микрофлоры пищеварительного тракта и поддержании здоровья кишечника в целом. Еще кисель снижает активность всасывания жиров в кишечнике, тем самым снижая холестерин в крови и предупреждая образование атеросклеротических бляшек, снижается риск заболеваний сердца и сосудов», — приводит Life.ru слова Мансуровой.

Ранее диетолог Юлия Чумичева назвала черный список продуктов для завтрака.

Источник: https://life.ru/p/1543261
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