Врач рассказала, кто подвержен тромбозу

Врач-кардиолог Юлия Маршинцева объяснила, кто больше всего подвержен тромбозу. По ее словам, он может возникнуть у пожилых, тех, кто мало двигается, пьет мало воды и страдает варикозом.

Тромбозы могут появляться после инсультов и инфарктов. Также в группе риска находятся люди после 60 лет, так как с возрастом увеличивается вязкость крови.

«У здоровых людей факторами риска могут быть регулярные длительные перелеты. Во время полета желательно пить больше воды и, если есть возможность, ходить по салону, вытягивать ноги», — приводит слова эксперта «Москва 24».

Тромбозу подвержены и люди с варикозной болезнью. Это происходит из-за того, что расширяются притоки крупных подкожных вен. При их расширении кровь движется хаотично или застаивается. Тромб способен длительное время оставаться в притоках, а спустя время может оторваться и улететь.