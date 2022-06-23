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Сегодня, 09:00

Врач рассказала, кто подвержен тромбозу

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Тромбозы могут появляться после инсультов и инфарктов.
Фото Global Look Press

Врач-кардиолог Юлия Маршинцева объяснила, кто больше всего подвержен тромбозу. По ее словам, он может возникнуть у пожилых, тех, кто мало двигается, пьет мало воды и страдает варикозом.

Тромбозы могут появляться после инсультов и инфарктов. Также в группе риска находятся люди после 60 лет, так как с возрастом увеличивается вязкость крови.

«У здоровых людей факторами риска могут быть регулярные длительные перелеты. Во время полета желательно пить больше воды и, если есть возможность, ходить по салону, вытягивать ноги», — приводит слова эксперта «Москва 24».

Тромбозу подвержены и люди с варикозной болезнью. Это происходит из-за того, что расширяются притоки крупных подкожных вен. При их расширении кровь движется хаотично или застаивается. Тромб способен длительное время оставаться в притоках, а спустя время может оторваться и улететь.

Тромбоциты могут быть повышены или понижены. Как достичь нормы в показаниях на тромбоциты? Советы врача
Источник: https://www.m24.ru/news/obshchestvo/22062022/473429?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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