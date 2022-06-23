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Врач рассказала, как правильно удалять родинки

Галина Глазко
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Родинки не стоит удалять лазером.
Фото Global Look Press

Врач-дерматовенеролог Зоя Константинова рассказала, как правильно удалять родинки. По ее словам, эта процедура достаточно простая и безопасная, важно только выбрать подходящий способ.

«Самый безопасный способ удаления пигментных новообразований — обычный или радиоволновой скальпель. Лазерный скальпель не годится. Лазер обугливает окружающие ткани и не дает выполнить полноценное гистологическое исследование», — приводит слова Константиновой «Радио 1».

Отмечается, что иногда на месте удаленной родинки может появиться пигментация.

При этом обладателям большого количества родинок важно использовать солнцезащитные кремы с более высоким уровнем SPF. Стоит посещать дерматолога каждый день.

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