Что будет, если употреблять авокадо каждый день? Ответила врач

Эндокринолог Зухра Павлова у себя в телеграм-канале рассказала, как правильно употреблять авокадо для пользы организма. По словам специалиста, в мякоти авокадо содержатся антиоксиданты, витамины В, C, E и клетчатка.

«Не стоит выскребать мякоть до самой корки, потому что в авокадо все ядовито, кроме мякоти. Также он может вызвать аллергию. Из-за своей повышенной калорийности авокадо может добавить несколько лишних килограммов. Употреблять его каждый день нельзя», — отмечает Павлова.

Врач также отметила, что в ста граммах авокадо содержится 160-200 килокалорий.

Употребление этого плода, по мнению эндокринолога, оказывает положительное влияние на работу мозга и органов зрения. А наличие большого количества клетчатки поможет при проблемах с кишечником.