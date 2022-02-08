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Сегодня, 09:30

Что будет, если употреблять авокадо каждый день? Ответила врач

Врач рассказала о пользе и вреде авокадо
Галина Глазко
Авокадо.
Фото Global Look Press

Эндокринолог Зухра Павлова у себя в телеграм-канале рассказала, как правильно употреблять авокадо для пользы организма. По словам специалиста, в мякоти авокадо содержатся антиоксиданты, витамины В, C, E и клетчатка.

«Не стоит выскребать мякоть до самой корки, потому что в авокадо все ядовито, кроме мякоти. Также он может вызвать аллергию. Из-за своей повышенной калорийности авокадо может добавить несколько лишних килограммов. Употреблять его каждый день нельзя», — отмечает Павлова.

Врач также отметила, что в ста граммах авокадо содержится 160-200 килокалорий.

Употребление этого плода, по мнению эндокринолога, оказывает положительное влияние на работу мозга и органов зрения. А наличие большого количества клетчатки поможет при проблемах с кишечником.

Здоровье
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