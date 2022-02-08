Врач рассказал о полезных свойствах батата
Врач-диетолог рассказал о пользе батата
Доктор медицинских наук, врач-диетолог Джаред Мичем рассказал подробнее о полезных свойствах батата. По его мнению, он способствует нормализации микрофлоры кишечника и очищает ЖКТ.
Батат — это сладкий картофель, который содержит растворимую и нерастворимую клетчатку, витамины A, С и марганец, отмечает эксперт.
«Антиоксиданты, содержащиеся в сладком картофеле, защищают клетки от повреждений и могут обладать противораковым действием, особенно в клетках толстой кишки», — цитирует врача Fox News.
Кроме того, сладкий картофель является качественным источником углеводов, говорит Мичем.
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