ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 11:00

Врач рассказал о полезных свойствах батата

Врач-диетолог рассказал о пользе батата
Галина Глазко
Батат.
Фото Global Look Press

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Джаред Мичем рассказал подробнее о полезных свойствах батата. По его мнению, он способствует нормализации микрофлоры кишечника и очищает ЖКТ.

Батат — это сладкий картофель, который содержит растворимую и нерастворимую клетчатку, витамины A, С и марганец, отмечает эксперт.

«Антиоксиданты, содержащиеся в сладком картофеле, защищают клетки от повреждений и могут обладать противораковым действием, особенно в клетках толстой кишки», — цитирует врача Fox News.

Кроме того, сладкий картофель является качественным источником углеводов, говорит Мичем.

Источник: https://www.foxnews.com/lifestyle/best-vegetables-for-health-nutritionists
Здоровье
0
Читайте также
Сколько зарабатывает лучшая лыжница России Наталья Непряева?
Хотели всех обвесить: что все-таки случилось на трамплине и как сборная России стала серебряным призером там, где ей ничего не светило
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Что будет, если употреблять авокадо каждый день? Ответила врач

Названы причины появления седины в молодом возрасте
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости