Врач рассказал о полезных свойствах батата

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Джаред Мичем рассказал подробнее о полезных свойствах батата. По его мнению, он способствует нормализации микрофлоры кишечника и очищает ЖКТ.

Батат — это сладкий картофель, который содержит растворимую и нерастворимую клетчатку, витамины A, С и марганец, отмечает эксперт.

«Антиоксиданты, содержащиеся в сладком картофеле, защищают клетки от повреждений и могут обладать противораковым действием, особенно в клетках толстой кишки», — цитирует врача Fox News.

Кроме того, сладкий картофель является качественным источником углеводов, говорит Мичем.