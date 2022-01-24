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Сегодня, 08:00

Названы три опасных продукта для кишечника

Галина Глазко
Колбаса.
Фото Global Look Press

Врач-терапевт из Германии Томас Фрилинг перечислил продукты питания, которые являются опасными для кишечника. Его рекомендации опубликовали в издании Focus.

По словам доктора, большое количество сахара приводит к размножению вредных бактерий в кишечнике, а также вытеснению полезных микроорганизмов. Не рекомендует специалист злоупотреблять колбасами. Так как в составе вяленых и копченых продуктов содержится много канцерогенов. Он также напомнил, что количество потребляемого красного мяса не должно превышать 500 граммов в неделю. Вред кишечнику наносят и продукты с высоким содержанием «плохих жиров». Это майонеза, маргарин и сало.

При этом Фрилинг советует добавить в свой рацион питания бобовые и овощи с высоким содержанием клетчатки. Они принесут большую пользу кишечнику.

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