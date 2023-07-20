В чем смысл серий шестого сезона «Черного зеркала»: разбираем по порядку

Осторожно: спойлеры!

В июне 2023 года на Netflix вышел шестой сезон полюбившегося многим сериала-антологии под названием «Черное зеркало». Новая глава альманаха по традиции состоит из самостоятельных серий, каждая из которых рассказывает лихо закрученную историю, изобилующую сюжетными поворотами.

Основной темой сериала всегда было влияние технологий на жизнь и чувства людей, ведь само название является отсылкой к глянцевым экранам современных гаджетов, которые всегда с нами.

Стоит сказать, что шестой сезон меняет свою направленность: из пяти серий, представленных на суд зрителей, лишь две говорят о технологиях напрямую, при этом одна их них нелогична в своей основе, что мешает относиться серьезно к и без того банальному сюжету. Авторы сериала хотели «освежить» сериал, которому уже больше 10 лет, но даже самоирония теперь не кажется изобретательной и выглядит во многом данью уважения современным тенденциям, нежели осознанным высказыванием авторов.

К концу сезона алая пелена окутывает экраны, и, как гласят титры, самая изобретательная серия всего сезона относится к другому альманаху, где в названии зеркала фигурирует уже красный цвет — Red mirror (англ. «Красное зеркало»). Стало известно, что под этим заголовком будут выходить хоррор и сверхъестественные серии «Черного зеркала».

Так о чем же были пять эпизодов и насколько хорошо у авторов получилось донести свои идеи до зрителя, который, как и раньше, смотрит в зеркальный экран черного цвета?

В чем смысл серии 1 «Ужасная Джоан»

Продолжительность: 58 минут.

Сериал стартует с самообличительной истории про то, как стриминговый сервис может украсть вашу жизнь, при этом даже не посвятив вас в детали своей аферы. Джоан обнаруживает, что на Streamberry, аналоге Netflix из мира «Черного зеркала», идет сериал... про нее. Главную роль играет Сальма Хайек, а события на экране точь-в-точь повторяют ее прошедший день. Джоан хочет выяснить, как стриминг узнает про каждый ее шаг, почему они снимают сериал про нее и как это остановить.

По ходу сюжета выясняется, что от безнаказанности действий топ-менеджеров стриминга страдает не только главная героиня Джоан, но и актеры, сыгравшие ее и ее окружение в адаптации, а также еще несколько миллионов людей, включая и самих сотрудников корпорации.

Фото Кадр из сериала «Черное зеркало»

Продюсер сериала Чарли Брукер признался, что на создание серии «Джоан ужасна» его вдохновил просмотр сериала «Выбывшая» на канале Hulu, который был посвящен американской мошеннице и предпринимательнице Элизабет Холмс и падению ее компании Theranos.

Брукер рассказал, что после просмотра сериала они с женой размышляли: как странно было одному из тех, кто на самом деле работал в Theranos, увидеть по телевизору экранизацию недавних событий собственной жизни, которые воспроизводятся знаменитостями в престижной драме.

В итоге «Джоан ужасна» — это самый структурированный и классический эпизод шестого сезона в духе «Черного зеркала»: тут и дипфейки, и суперкомпьютер, и стеб над пользователями, которые принимают пользовательское соглашение, не читая его.

Несмотря на иронию, которую можно было заметить еще в трейлере, эпизод не меняет правила игры, и, как и раньше, подсвечивает негативное в душах героев. «Черное зеркало» в лучших своих традициях показывает, что технологии все так же делают и без того не самых приятных людей еще хуже.

В чем смысл серии 2 «Лохх-Генри»

Продолжительность: 56 минут.

Вторая серия переносит нас в шотландскую глубинку, оказавшуюся в запустении: ужасные события, которые произошли тут в конце девяностых, отпугнули всех потенциальных туристов.

Главные герои — молодые документалисты, снимающие кино с расчетом на фестивали и привлечение туристов обратно в родные края. «Лохх-Генри» заигрывает с жанром трукрайма, а сами события будто бы проходят в той вселенной, что и предыдущий эпизод, — в этой серии тоже появляется сервис Streamberry.

Фото Кадр из сериала «Черное зеркало»

В одной из сцен авторы словами персонажей фактически объясняют главный посыл серии и тут же обличают зрителя в пороках: якобы стриминги эксплуатируют жуткие преступления, снимая о них документалки, а зрители и рады потреблять контент, созданный на основе чьих-то трагедий.

Главный сюжетный поворот серии не окажется сюрпризом даже для невнимательного зрителя, но постарайтесь хотя бы сполна насладиться классным кастом и пейзажами Шотландии.

В чем смысл серии 3 «За морем»

Продолжительность: 80 минут.

Самый затянутый эпизод из пяти: он стартует с жестоких событий, но по ходу развития теряет весь запал и заканчивается уже после того, как остатки зрительского внимания рассеялись на гаджеты или ленту новостей.

Два астронавта, Дэвид и Клифф, выполняют шестилетнюю миссию в космосе. Однако они могут жить своей домашней жизнью на Земле и проводить время с близкими с помощью роботов-двойников, в которые с помощью специального устройства загружают их сознание. В это время ихнастоящие тела на космической станции находятся в подобие анабиотического сна.

Фото Кадр из сериала «Черное зеркало»

На Земле с семьей Дэвида случается трагедия: к ним в дом врываются сектанты и совершают жестокое убийство. Все — в духе банды Мэнсона, которая орудовала в Голливуде в 1960-х. Их самой известной жертвой стала актриса Шэрон Тейт, трагическая гибель которой произошла как раз в 1969 году.

Мэнсоноподобный хиппи по имени Каппа (его играет Рори Калкин) и члены культа считают, что реплики космонавтов являются оскорблением матери-природы и не должны существовать. Каппа и его дружки (их кстати тоже называют буквами греческого алфавита: Тета, Сигма и Эпсилон) жестоко убивают семью Дэвида у него на глазах (точнее на глазах у его андроида), а затем поджигают саму копию.

После этого Дэвид просыпается на корабле, убитый горем и не в состоянии справиться с гневом, неспособный вернуться даже на похороны семьи, ведь загружать сознание в клон больше нет возможности. Через некоторое время его коллега Клифф предлагает ему «загрузиться» в свою реплику и немного прогуляться — что из этого вышло, узнаете в развязке эпизода.

Щедро выделенное экранное время не спасает от того, что сама концепция и первооснова событий оказывается нераскрытой. У меня назрел логичный вопрос: почему в альтернативном 1969 году в мире, где можно создать идентичные андроид-копии людей, пригодные для переноса сознания, своей жизнью в космосе все еще рискуют оригиналы? Почему персонажи «возвращаются домой» в виде андроидов, а их реальные тела остаются в долгом шестилетнем путешествии к далеким звездам, а не наоборот?

Единственное объяснение — это генетический материал, который понадобится пилотам по окончании космического путешествия. Но и тут возникает ощущение, что вопрос решаем без риска для жизни астронавтов и их семей.

Задумка сюжета этого эпизода появилась у сценариста во время локдауна, и мысль про удаленку на работе трансформировались в эпизод о вреде изоляции. По словам Джоша Хартнетта, исполняющего главную роль, душа человека атрофируется, если у него забрать любовь и связь, как в случае с его персонажем Дэвидом.

В чем смысл серии 4 «Мэйзи Дэй»

Продолжительность: 42 минуты.

Мистика и классические фэнтези-образы врываются в «Черное зеркало» и, как ни странно, ничего не меняют. Сюжет все так же концентрируется вокруг пороков людей, жажды наживы и славы, а в центре событий — вездесущие охотники-папарацци и их загнанная в угол добыча в виде молодой кинозвезды.

Сам Чарли Брукер так высказался на счет этого эпизода: «Действие происходит до того, как у каждого в телефоне появилась камера, и в глазах общественности к людям относятся еще более жестоко».

Фото Кадр из сериала «Черное зеркало»

Действительно, парарацци в 2000-х часто вели себя бесчеловечно по отношению к звездам: взять хотя бы случай, когда за беременной Бритни Спирс с младенцем на руках гонялись более 300 фотографов.

Увы, новые декорации серии не меняют идей и не добавляют уникальности подходу, из-за чего и финальный твист, где жертва и охотник буквально меняются местами, кажется обыденным, хоть и не лишенным вау-эффекта.

Казалось бы, четвертый эпизод уже должен был начаться красными титрами Red mirror. В интервью создатель сериала Чарли Букер признался: «Я буквально менял их местами раз пять, я не мог определиться и в конце концов решил, что это будет спойлером, и оставил эпизод в Black Mirror».

В чем смысл серии 5 — Demon79

Продолжительность: 74 минуты.

Пятая серия вышла уже в рамках Red mirror, то есть «Красного зеркала». Она переносит нас в Лондон 1979-го и фокусируется вокруг молодой девушки-эмигрантки. Героиня невольно попадает в заложники к демону и вынужденна следовать его указаниям и совершать ужасные вещи, чтобы спасти мир от огня ядерной войны.

При всем этом сюжет поднимает важные темы расслоения общества, домашнего насилия и расизма, но все равно будто бы разбивается об устоявшуюся формулу шоу. Здесь, как обычно, люди оказываются наибольшим злом из всех возможных, а демон, хоть и действует в своих целях, все равно помогает добиться благой цели.

Кстати, демон в этой серии предстает в образе очаровательного солиста группы Boney M. Бобби Фаррелла: сначала он является перед героиней в своем ужасно-демоническом виде, а потом считывает ее мысли и принимает более приятный для девушки образ диско-боя.

Фото Кадр из сериала «Черное зеркало»

Примечательно, что различные сюжетные элементы, особенно во второй половине серии, напоминают роман Стивена Кинга «Мертвая зона», который был опубликован как раз в 1979 году.

Интересно, что это единственная серия сезона, написанная шоураннером и главным сценаристом сериала Чарли Брукером в соавторстве, в частности с британской сценаристкой Бишой К. Али (она работала над такими проектами, как «Локи» и «Мисс Марвел»). Непонятно, кому именно из авторов мы обязаны уникальностью серии. Однако учитывая пакистанские корни Биши, не сложно догадаться, кто мог если не поднять, то дополнить тему расизма в серии.

Как ни прискорбно это признавать, но альманах про технологии уже не так технологичен, как раньше: большая часть серий этого сезона происходит либо в прошлом, либо в альтернативном прошлом. Чарли Букер сообщил, что не хотел удерживать себя в рамках современности и футуризма и снимать серии про NFT и другие современные технологические новинки. Он решил пофантазировать, как «Черное зеркало» выглядело бы в декорациях ретрофутуризма или в начале «нулевых».

Однако проблема сериала кроется не в актуальности сюжетов, а скорее в безнадежно устаревающей формуле: согласитесь, другие фантастические сериалы Netflix выглядят изобретательнее и самобытнее, нежели то, что нам уже в шестой с половиной раз показывают авторы антологии.

Как говорили магистр Йода и Джейсон Стэтхэм: «Иногда то, что любишь, отпустить ты должен». Пожалуй, сейчас настал тот самый момент и для «Черного зеркала».

Седьмой сезон антологии еще не объявлен и неизвестно, что еще приготовили сценаристы: например, шоураннер Чарли Букер упомянул, что задумывался об анимационной и музыкальной серии. Что ж, посмотрим, что день грядущий нам готовит.



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