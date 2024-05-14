Стал известен актерский состав триллера «Контроль»

Стал известен актерский состав триллера «Контроль» Роберта Швентке («Жена путешественника во времени», «Обмани меня»), главную роль в котором сыграют Джеймс Макэвой («...А в душе я танцую») и Джулианна Мур («Все еще Элис»).

Издание Deadline сообщает, что к касту проекта присоединились Сара Болгер («Конец пути»), Ник Мохаммед («Тед Лассо»), Дженна Коулман («Доктор Кто»), Руди Дхармалингам («Большие надежды»), Кайл Соллер («Андор»), Аугуст Диль («Тайная жизнь») и Мартина Гедек («Неотразимая Марта»).

Фото Фото из соцсетей Джеймса Макэвоя.

Картина будет основана на подкасте Зака Акерса и Скипа Бронки «Корабельный червь». По сюжету грядущего фильма однажды утром главный герой просыпается с неотслеживаемым устройством, вживленным в его голову. Во избежание разрушительных последствий он должен следовать указаниям таинственного голоса.

Съемки фильма «Контроль» стартуют этим летом в Берлине.