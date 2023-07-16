5 удивительных вымышленных планет в кино

От Татуина с двойными закатами в «Звездных войнах » до Криптона с необычайно развитыми технологиями, каждая планета в кино обладает своей уникальной атмосферой и характером. Они становятся домом для героев и местом, где разворачиваются эпические события, определяющие судьбы вселенных.

Какие планеты из фильмов можно назвать самыми поразительными? Собрали пять претендетов с удивительными мирами.

Пандора

Фильм: «Аватар» (2009), «Аватар: Путь воды» (2022).

Режиссер: Джеймс Кэмерон.

Во вселенной фильмов «Аватар» Пандора является домом для единственной обнаруженной разумной расы, за исключением людей, конечно же. Сама планета — спутник газового гиганта Полифема, располагающегося в тройной звездной системе Альфа Центавра и вращающегося вокруг звезды Альфа Центавра А.

Фото Кадр из фильма «Аватар»

Несмотря на то, что Пандора является спутником, по габаритам она сравнима с Землей. Схожи не только размеры двух небесных тел, но и условия, состав атмосферы, геологическое строение, обширная растительность. Но несмотря на райский внешний вид и все сходства с третьей планетой солнечной системы, без специальной дыхательной маски люди не проживут в этом райском месте и четырех минут, а потеря сознания наступает уже через тридцать секунд дыхания без респиратора.

Опасность для человека несет не только атмосфера. На Пандоре почти все может тебя убить. Растения не пригодны в пищу, насекомые ядовиты, а некоторые виды животных не восприимчивы даже к крупнокалиберному огнестрельному оружию.

Но уникальна Пандора не только своей опасной флорой и фауной и даже не тем, что каждую ночь планета фактически начинает светиться, ведь в темные ночи почти все обитающие тут живые существа начинают фосфоресцировать.

Вся биосфера Пандоры пронизана духовной связью, и почти все представители развитой фауны на планете могут вступать друг с другом в мысленный контакт за счет соединения нервных систем друг друга с помощью специальных отростков. Местные аборигены На'Ви называют этот контакт «тсахейлу». Фактически вся планета обладает коллективным сознанием или же общей сетью, природным аналогом Интернета под названием Эйва, с помощью которой можно воспринимать мысли и чувства других существ.

Фото Кадр из фильма «Аватар»

Еще до премьеры первого фильма был выпущен 224-х страничный справочник о вымышленной планете, который дает возможность подробнее изучить структуру вымышленного мира. При создании мира «Аватара» автор сценария и режиссер Джеймс Кэмерон консультировался с учеными, что и позволило создать одновременно фантастическую и правдоподобную экосистему далекого небесного тела.

Кибертрон

Фильм: «Трансформеры 3: Темная сторона Луны».

Режиссер: Майкл Бэй.

Мультсериал: «Трансформеры» (1984).

Режиссер: Джон Гиббс, Терри Леннон, Рэй Ли, Джахо Хонг.

Кибертрон — вымышленная механическая планета из вселенной «Трансформеров». По одной из версий, она расположена в созвездии Альфы Центавра, а по другой — это блуждающая планета и у нее нет своей звезды. Эта планета — родной дом трансформеров. Считается, что их создала раса высокоразвитых механизированных существ под названием квинтессоны. Эти жестокие хозяева относились к своим творениям, как к рабам, и разделяли их на две касты: гладиаторов и рабочих — мы знаем их как десептиконов и автоботов.

Фото Кадр из фильма «Бамблби»

Так как источников у вселенной «Трансформеров» много, включая комиксы, фильмы, игры и мультсериалы, то и версии происхождения разные. Второй канон считает, что раса трансформеров, способных принимать форму механизмов, была создана древним богом Праймусом. Многие века он сражался со своим врагом — Юникроном, олицетворяющим тьму и зло. И после своей победы Праймус принял решение переродиться в планету и стать домом для своих созданий. А что стало с его антиподом, доселе неизвестно: некоторые материалы сообщают, что он был деактивирован и превратился в луну Кибертрона, другие — что он рыщет по галактике в поисках новых планет, которые можно поглотить, а третье мнение — что за тысячелетия он оброс космической пылью и превратился в Землю.

Геологически Кибертрон состоит из металлов, идентичных земным, исключением является лишь кибертроний. Внешний вид планеты не вызывает приятных ассоциаций: она выглядит неровной и испещренной множеством туннелей как естественного, так и искусственного происхождения. Поверхность покрыта огромными металлическими плитами, которые разделены разломами, существуют горы и пустыни — одна из крупнейших называется «Ржавое море». Раньше родной дом трансформеров был покрыт множеством городов, но бесконечные войны стерли их с лица планеты.

Фото Кадр из фильма «Трансформеры»

Небо над планетой всегда темное — свет от «солнца» не достает до поверхности, но зато есть своя атмосфера — и люди могут находиться тут без скафандра. На Кибертроне может идти коррозионный дождь, который разъедает металлическую оболочку машин.

Раньше на Кибертроне существовали живые представители фауны, но сейчас он заселен только механическими: на поверхности обитают рыбы и птицы, а в недрах планеты живут, если можно так выразиться, паразиты — разнообразные черви, мыши, личинки, многие из которых опасны для трансформеров.

Сейчас в киновселенной «Трансформеров» насчитывается семь фильмов: пять оригинальных, которые снял Майкл Бэй (в них и была показана планета Кибертрон), и два новых, снятых после перезапуска вселенной, — «Бамблби» и «Трансформеры: Восхождение звероботов».

Арракис

Фильм: «Дюна» (2021).

Режиссер: Дени Вильнев.

Сериал: «Дюна» (2000).

Режиссер: Джон Харрисон.

Фильм: «Дюна» (1984).

Режиссер: Дэвид Линч.

Арракис был придуман писателем-фантастом Фрэнком Гербертом как ключевая планета и основное место действия для книги под названием «Дюна», впервые изданной целиком в 1965 году, и ее продолжений. Самим названием книга обязана этой планете, ведь второе название Арракиса — Дюна.

Фото Кадр из фильма «Дюна»

На создание песчаной планеты автора вдохновило посещение «Национальной зоны отдыха Орегон Дюнс», где тогда проводились эксперименты с озеленением и контролем передвижения песков. Экологический подтекст проходит через все произведение, но давайте разберемся, чем так уникален и почему так важен далекий Арракис?

Мир «Дюны» — монархическая империя далекого будущего, где после восстания искусственного интеллекта запрещено использование компьютеров, а межзвездные перелеты зависят от уникальной субстанции под названием «пряность», добываемой лишь на одной планете в Галактике — Арракисе. Пряность обладает множеством полезных свойств, продлевает жизнь, расширяет способности людей и, главное, помогает предсказывать события будущего. Именно поэтому она так важна для межпланетной навигации. Увы, это уникальное вещество вызывает зависимость.

Одним из символов этой планеты являются огромные песчаные черви, называемые местными жителями Шаи-Хулуд. Они основа экосистемы этой планеты: песок и кислород лишь продукты жизнедеятельности этих исполинских созданий, но главное, что именно «делатели пустыни» производят такую важную для мира далекого будущего пряность.

Фото Кадр из фильма «Дюна»

Мир «Дюны» стал культовым и оказал огромное влияние на массовую культуру, был не единожды экранизирован. И именно Арракису мы обязаны тем, что Джордж Лукас придумал Татуин, культовую песчаную планету, но уже в другой фантастической вселенной.

Солярис

Фильм: «Солярис» (1972).

Режиссер: Андрей Тарковский.

Фильм: «Солярис» (2002).

Режиссер: Стивен Содерберг.

Планета Солярис впервые появилась в романе польского писателя и футуролога Станислава Лема с одноименным названием, впервые опубликованном в 1961 году.

По сюжету планета на 20% больше Земли, атмосфера на ней непригодна для дыхания, а поверхность почти полностью покрыта океаном. Уникальность планеты в том, что она не подчиняется законам небесной механики. В ходе исследований этих аномалий ученые предположили, что океан, покрывающий небесное тело, на самом деле — живое существо, и именно он влияет на движение Соляриса в космическом пространстве. Причем делает это достаточно осознанно.

Фото Кадр из фильма «Солярис»

На основе этих предположений была создана «соляристика» — наука, изучающая уникальное живое существо и пытающаяся войти с ним в контакт. А над поверхностью планеты построили научную станцию, занимающуюся исследованиями уникального объекта.

И тут стоит поговорить про экранизации романа. Первая из них представляет собой уникальный случай. Фильм Андрея Тарковского — шедевр мирового кинематографа, но при этом худшая экранизация книги. Трудно усомниться в гениальности Тарковского, но Станислав Лем отрицательно отнесся к этой экранизации своего текста и назвал ее ужасной. Тарковский снял камерный психологический фильм, но не показал в нем ту самую планету.

Фото Кадр из фильма «Солярис»

Увы, экранизацию Стивена Содерберга тоже нельзя назвать удачной, и автор первоисточника также был неудовлетворен. Но есть и свои плюсы: именно эта неоднозначность экранизаций может сподвигать к знакомству с книгой, и, может быть, однажды кто-то экранизирует «Солярис» Станислава Лема с достойным уважением к сюжету и раскроет зрителям тайны этой планеты.

Эго

Фильм: «Стражи галактики. Часть 2» (2017).

Режиссер: Джеймс Ганн.

История этой планеты берет начало в 1960-х годах, когда авторы комиксов Стэн Ли и Джек Керби решили создать уникального персонажа для выпусков о Торе.

Фото Кадр из фильма «Стражи галактики. Часть 2»

В кинематографической вселенной Марвел история Эго была переписана. В мире Железного человека и Мстителей Эго не просто эксперимент высших существ, а древнее богоподобное существо — Целестиал, обладающий огромными силами и ищущий могущество. В момент своего появления Эго выглядел, как гигантский мозг, способный манипулировать материей, — именно благодаря этому таланту он и создал себе оболочку, ставшую впоследствии небесным телом. Способность управлять своим телом позволяет целестиалу менять облик в зависимости от собственного желания. Он может создавать джунгли, а может становиться бесплодной пустыней, на поверхности Эго могут появляться человекоподобные существа или отростки в виде щупалец, используемые разумной планетой для защиты от незваных гостей.

Фото Кадр из фильма «Стражи галактики. Часть 2»

Целестиал способен управлять температурой как внутри себя, так и на поверхности, а также менять состав окружающей его атмосферы. И, конечно же, он способен уничтожать другие миры и поглощать огромное количество энергии.

А еще Эго — по совместительству отец Питера Квилла. Кстати, именно это родство помогло Звездному Лорду пережить влияние Камня бесконечности в первой части трилогии о космической команде. И казалось бы, как обычный человек может быть потомком планеты? В киноадаптации Эго не только имеет свой первородный облик в виде космического тела с лицом, но еще и спокойно принимает образ гуманоида и путешествует по галактике, пытаясь тайно расширить свое влияние на как можно большее количество звездных систем.

Фото Кадр из фильма «Стражи галактики. Часть 2»

Независимо от того, на какой планете зритель оказывается во время просмотра, вымышленные миры не только удивляют своей красотой и уникальностью, но и затрагивают глубокие темы, такие как межпланетные конфликты, технологические достижения и сущностные вопросы о нашем месте во Вселенной. А на какой из этих планет хотели бы побывать вы?

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!