Нейросеть показала, как бы выглядели персонажи фильма «Барби», если бы жили в российской глубинке

21 июля в мировой прокат выходит нашумевший фильм о «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. В недавнем трейлере к нему звучит фраза: «Жить в стране Барби значит быть совершенным существом в идеальном мире...»

Мы решили поэкспериментировать и предложили нейросети сгенерировать, как бы выглядели персонажи фильма, если бы жили в российской глубинке. Вот что из этого вышло.

Барби

Исполнительница главной роли Марго Роббин, пожалуй, идеальное воплощение Барби. Сегодня представить кого-то другого в этой роли просто невозможно. Хотя в рамках недавней фотосессии для Vogue в образе Барби Марго Робби призналась: «Не то чтобы я когда-то мечтала сыграть Барби или быть на нее похожей. Это прозвучит глупо, но я действительно даже не думала о том, чтобы сыграть Барби в кино, пока не началась разработка проекта», — заявила она.

Фото Сгенерировано с помощью Midjourney

Актриса не только внешне соответствует легендарной кукле, но и воплотила на экране все лучшие черты этого персонажа: доброта, эмпатия, оптимистичность, умение работать над собой и развиваться, ставить цели и достигать их, верить в невозможное и претворять свои мечты в реальность, несмотря ни на какие препятствия. Такие качества в российской глубинке пришлись бы весьма кстати: помогли бы подняться красотке с самых низов и вырваться в столицу, чтобы уже там стать успешной бизнес-леди.

Кен

Райана Гослинга создатели фильма приметили практически сразу же. И актер их не подвел — справился с образом Кена на «пять с плюсом», хотя поначалу даже отказался от роли из-за других съемок. Но оригинальный сценарий Греты Гервиг сделал свое дело: Райан непросто согласился на участие в фильме, но даже оказался не против скинуть несколько лишних кило и превратиться в блондина. В российской глубинке такие метаморфозы вряд ли бы поняли. Да и сам Кен смутно представляется в образе деревенского метросексуала. Как и в Барбиленде, там свои стандарты «идеальности».

Фото Сгенерировано с помощью Midjourney

Стоит отметить, что похожая кукла в линейке Mattel появилась в 1993 году под именем Earring Magic Ken или «Кен Волшебная Серьга», главным отличием этого Кена стали гламурность, светлые волосы, сетчатая рубашка, лиловый жилет с блестящим кольцом и серьга в ухе.

Барби-гимнастка

Роль Барби-гимнастки сыграла комическая актриса Кейт Маккиннон. Кого сыграет звезда «Охотников за привидениями», «Зачинщиков» и прочих комедийный фильмов, до последнего момента держали в секрете, и это стало настоящим сюрпризом.

Фото Сгенерировано с помощью Midjourney

Кстати, Барби-гимнастка в коллекции Mattel появлялась в 2016 году в рамках компании Sheroes и была темнокожей, поскольку ее прототипом стала афроамериканская гимнастка Габби Дуглас — чемпионка мира в командном первенстве 2011 года, двукратная олимпийская чемпионка 2012 года в абсолютном и командном первенствах. К кукле прилагались подставка и картонное гимнастическое бревно.

Барби-президент

Темнокожей красотке Иссе Рэй досталась роль более значимая, нежели гимнастки, — Барби-президента. Первой куклой, замахнувшейся на этот статус, стала Барби 1991 года выпуска в преддверии реальных выборов президента США 1992 года. На ней было бальное платье в цветах американского флага и деловой костюм. Потом Barbie for President выпускались в 2000, 2004, 2008, 2012 годах, когда кукла не только «научилась» стоять на ногах, но и была выпущена с разным цветом кожи и волос.

Фото Сгенерировано с помощью Midjourney

В 2016 году вышла Barbie President and Vice President в шести вариантах и была уже не в статусе кандидата, а настоящим президентом с помощником — вице-президентом. Вероятно, именно в этом образе и выступила Исса Рэй.

Барби-доктор

Барби-доктор не раз появлялась в истории Mattel, например, в игровом наборе «Кем быть?» в образе детского врача, неонатолога. Но особую популярность Барби-доктор обрела после пандемии. В рамках программы #ThankYouHeroes в 2020 году бренд Mattel, чтобы отдать дань уважения и восхищения врачам, которые боролись с COVID-19, запустил целую линию. Ее прототипами выступили реальные люди, а часть средств с их продажи перечислялась Детскому фонду первого реагирования (FCRF) — благотворительной организации, оказывающей помощь семьям погибших на передовой.

Фото Сгенерировано с помощью Midjourney

Кого именно сыграла актриса Хари Неф, точно неизвестно. Возможно это некий сборный образ.

Барби-писатель

Барби-писательницу сыграла звезда мюзикла «Тик-так... Бум!», «Люди Икс: Апокалипсис» и «Люди Икс: Темный феникс» — Александра Шипп. Актриса заявила, что фильм показывает красоту матриархального общества. «Я чувствую, что процветала бы в матриархальном обществе. В наши дни кому бы это не понравилось?» — подчеркнула в одном из интервью актриса.

Фото Сгенерировано с помощью Midjourney

Барби-физик

Звезда «Полового воспитания» Эмма Маккей стала Барби-физиком. Ее гламурный образ, конечно же, не сильно подходит девушке, которая сутки напролет изучает науку и проводит опыты. Однако, как показывает сюжет фильма Греты Гервиг и концепция, заложенная Mattel в куклу, не стоит акцентироваться на ее идеальной внешности и стильных образах, ведь кроме них ей есть чем гордиться. Так, одна из Барби — нобелевский лауреат, разумеется, согласно легенде.

Фото Сгенерировано с помощью Midjourney

Барби-юрист

Еще одна девушка-комик в актерском составе «Барби» — Шерон Руни. И играет она не кого попало, а Барби-юристку. Нестандартная внешность девушки, казалось бы, не сильно вяжется с правилами Барбиленда об идеальности. Однако в истории Mattel есть куклы-пышки, так что концепции бренда это не противоречит.

Фото Сгенерировано с помощью Midjourney

Барби-русалка

Возможно, это следующая после главной Барби, которую все желали увидеть, — Барби-русалка от Дуа Липы. Стоит отметить, что русалок в коллекции Mattel было множество. Первая Mermaid Barbie появилась в 1991 году, в 1993-м вышла Magical hair mermaid Barbie с сиреневыми волосами и звездами в глазах. В 1994 году запустили Fountain mermaid Barbie с розовыми волосами и одеждой, блестками в волосах и короной, превращающейся в маленький фонтан. В 1995 году вышла невероятная серия русалок Jewel hair mermaid Barbie, запомнившаяся длинными волосами, которые можно украшать стразами. В1996 году выпустили первую русалку с молдированным хвостом Bubbling Mermaid Barbie с короной, пускающей мыльные пузыри. Последующие куклы ничем примечательным не отличались и были скорее предназначены для детских игр.

Фото Сгенерировано с помощью Midjourney

Что касается Дуа Липы — эта Русалочка, по мнению мнгих, явно превзошла эксперимент киностудии Disney.

Барби-дипломат

Роль Барби-дипломата досталась ирландской актрисе Никола Коклан. Это еще одна Барби-пышка наряду с Барби-юристкой в исполнении Шерон Руни.

Фото Сгенерировано с помощью Midjourney

Барби-судья

Еще один выдающийся образ куклы Барби — судья. В компании Mattel приняли решение о ее создании после того, как узнали, что только 33 % судей в Америке — женщины. С тех пор в линейку Барби вошли и служительницы Фемиды, среди которых одна афроамериканка. «Барби-судья призывает девочек больше узнавать о принятии решений, чтобы изменить мир к лучшему», — говорится в официальных соцсетях бренда Barbie.

Фото Сгенерировано с помощью Midjourney

Барби-судью сыграла американка Ана Круз Кейн. Актриса отметила, что особое место в фильме было отведено костюмам. Мантия, которую она надела, сразу дала ей ощущение силы. «Судьи — это все эти красивые разные женщины», — заявила она и назвала Барбиленд миром мечты.

Барби-журналист

Роль Барби-журналиста досталась Риту Арье. В коллекции Mattel есть кукла фотожурналист National Geographic, у нее имелись фотокамера, фирменная жилетка с эмблемой, выпуск журнала с ее работами и маленький ручной львенок.

Фото Сгенерировано с помощью Midjourney

Барби-журналист в исполнении Риты Арьи, как и прочие героини, оказалась довольно гламурной и далекой от будней фотокорреспондента. Но не стоит забывать, что Барбиленд — это идеальный мир, лучшая версия того, как могло бы быть, по мнению Греты Гервиг. А как считаете вы?

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