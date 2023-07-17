Чего ожидать от сериала по игре Fallout от Джонатана Нолана

Загадочный и опустошенный мир после ядерной катастрофы, в котором каждый шаг может стоить вам жизни. Мрачные руины, пустынные просторы и неизведанные опасности подстерегают каждого, кто осмеливается пройти через них.

Именно такой мир стал знаковым для легендарной серии видеоигр Fallout. Но теперь поклонникам этой постапокалиптической саги предстоит взглянуть на нее с совершенно новой стороны — не за горами релиз телевизионного сериала от Amazon. Что мы уже знаем и чего ожидать от новинки?

Первоисточник сериала

Fallout — серия видеоигр жанра RPG (role playing game), первая часть которой увидела свет 30 сентября 1997 года. Игры рассказывают историю о далеком будущем, где случился ядерный конфликт между супердержавами, а остатки мира адаптировались к новому существованию. Основой сеттинга игр было альтернативное будущее, вдохновленное массовой культурой пятидесятых и представляющее собой отличный пример ретрофутуризма.

Фото Кадр из игры Fallout 4

В мире победившего атома никогда не был изобретен транзистор, а технологический прогресс пошел по пути развития электровакуумных приборов и ядерной физики. Мир игры полностью основывается на атомной энергетике. Например, вымышленная автомобилестроительная компания «Крайслус моторс» (явный оммаж в сторону компании Chrysler) незадолго до начала великой войны в мире «атомных осадков» стала выпускать машины, работающие на миниатюрных ядерных реакторах. Скорее всего, к этому их сподвиг не только технический прогресс, но и энергетический кризис, случившийся в альтернативной вселенной.

Главный маскот серии — персонаж под названием Vault Boy — человечек в синем комбинезоне с радостным лицом, показывающий большой палец. Он также появляется в самих играх как важный элемент в рекламной кампании вымышленной корпорации Vault-Tec, которая занимается строительством убежищ на случай ядерного апокалипсиса. И да, и этот большой палец — не лайк в ваших соцсетях, а проверка области поражения атомной бомбы. Если вдалеке вы увидите ядерный взрыв, поднимите большой палец на вытянутой руке — если гриб от взрыва меньше вашего пальца, то вы вне опасности.

Фото Кадр из игры Fallout

Сюжеты основных игр серии, за редким исключением, рассказывали историю выходцев из убежищ, созданных компанией Vault-Tec. Давайте разбираться, какими перипетиями сюжета нас порадует предстоящий сериал по вселенной.

Что мы знаем о сериале

Корпорация Amazon приобрела права на экранизацию игровой серии в 2020 году. Вскоре к проекту присоединились авторы сценария Лиза Джой и Джонатан Нолан, брат Кристофера Нолана и автор сценария сериала «Мир Дикого Запада» и таких фильмов, как «Мементо», «Престиж», «Темный рыцарь», «Интерстеллар», сделанных в соавторстве с братом. Тогда же появился первый короткий тизер предстоящего сериала, демонстрирующий логотипы студий и загрузочный экран с надписью «please stand by», знакомый всем игрокам. Упомянутый выше Джонатан Нолан срежиссирует первую серию, а шоураннерами сериала выступят Женева Робертсон-Дуорет и Грэм Вагнер.

Главные роли в сериале исполнят Уолтон Гоггинс, запомнившийся по ролям злодея у Тарантино, Элла Пернелл и Кайл Маклахлен, широко известный зрителям по роли агента Купера в сериале «Твин Пикс». Так что, возможно, убежища в сериале будут совсем не тем, чем кажутся. Что, на самом деле, прекрасно сочетается с сюжетом игр.

Известно, что сюжет сериала не будет воспроизводить события какой-либо из частей серии, а расскажет самостоятельную историю с новыми для игровой вселенной персонажами.

Съемки сериала

Съемки сериала начались в июле 2022 года. Об этом сообщи актер Уолтон Гоггинс, которому досталась роль «гуля». В мире игры гулями называли людей, переживших воздействие огромной дозы радиации, что привело к некрозу тканей и изменило их внешний вид. Некоторые из них сохранили разум, а некоторые превратились в полуразумных агрессивных существ, по поведению напоминающих зомби.

Также в июле прошлого года в Сети появился первый минималистичный постер сериала, на котором изображен уже упомянутый маскот серии Vault boy. Незадолго до этого в Сеть попали фотографии декораций, на которых был запечатлен воссозданный супермаркет вымышленной сети магазинов Super-Duper Mart, появлявшийся в играх Fallout 3 и Fallout 4.

Фотографиями поделился пользователь Reddit: по его словам, съемки проходят в районе Стейтен Айленд, Нью-Йорк — именно там располагается магазин, взятый как основа для дальнейших декораций. На опубликованных снимках видно, что съемочная площадка была в процессе создания.

Следующий слив произошел спустя пару недель. На фотографиях, опубликованных в Twitter и уже упомянутом выше Reddit, запечатлены декорации одного из убежищ и человек в униформе его жителей. По канону игр Fallout у каждого убежища есть свой номер, написанный на комбинезонах жителей и на огромной гермодвери на входе, но по фотографиям со съемок выяснить этот номер не удалось.

Особый интерес представляют детали костюма, также попавшие в объектив. В кадре можно заметить силовую броню — вид технологичных доспехов, которые носят представители объединения «Братство стали». Это военизированная организация, занимающаяся сохранением технологий прошлого и по структуре напоминающая рыцарский орден. Броня на фото похожа на модель T-60, впервые появившуюся в Fallout 4.

Следующие фотографии появились в августе. В этот раз у пользователей Всемирной сети появилась возможность подробнее рассмотреть декорации одного из убежищ. Создатели подробно воссоздали множество помещений, что может говорит о том, что достаточно большая часть сюжета развернется именно в созданных Vault-Tec строениях. Самым интересным объектом на фото оказалась ферма, что максимально нетипично для серии, ведь зачастую защитные сооружения располагались под землей и выходить из них без особо важной причины было запрещено.

В октябре 2022 года в официальном Twitter-аккаунте Prime Video появилось изображение, приуроченное к двадцатипятилетию серии. На нем изображен вход в убежище под номером 33. На канале Xbox 26 октября 2022 года появилось видео, приуроченное ко дню рождения серии, где помимо Тодда Говарда, являющегося геймдиректором последних частей серии, и Тима Кейна появился Джонатан Нолан. В шуточном интервью, снятом на съемках сериальной адаптации, он просит рассказать про серию игр, так как, несмотря на любовь к видеоиграм, он не знаком с Fallout. В этот момент в кадре появляется рука в силовой броне и подает сценаристу и режиссеру бутылку легендарного напитка Nuke Cola, крышки от которого служат валютой в постапокалиптическом мире будущего.

Фото Кадр из видео к 25-летию игры Fallout

8 февраля в соцсети Reddit появилось сообщение об окончании съемочного процесса сериала, также содержащее благодарности съемочной группе. Предположительно автором сообщения выступила Элла Пернелл, исполняющая одну из главных ролей в экранизации.

Дата премьеры

Несмотря на эту пиар-кампанию, у сериала все еще нет даты релиза, однако премьера была намечена на конец 2023-го или начало 2024 года. Сайт IMDB сообщает, что запланировано 10 эпизодов, но подтверждения этой информации не было.

Fallout — легендарная серия, которая за время существования прошла перерождение, перейдя из изометрической RPG старой школы в полноценное 3D и сменив жанр на Action-RPG. Несмотря на то что последний проект в серии — онлайновый Fallout 76 — оказался как минимум спорным и был принят холодно, серия не потеряла своих поклонников и имеет огромную фанбазу по всему миру. Судя по фотографиям со съемок и контролю разработчиков последних частей за ходом процесса, есть надежды на хорошую адаптацию с уважением к оригиналу.