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Бафта (BAFTA) 2024 — список победителей премии
Фильмы и сериалы

Сегодня, 11:55

1 мин.

Стали известны лауреаты телевизионной премии BAFTA

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Наследники»
Фото Кадр из сериала «Наследники»
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Британская академия кино и телевидения назвала лауреатов премии BAFTA Television Awards. Как ни странно, лидирующие по количеству номинаций сериалы «Корона» и «Черное зеркало» не получили ни одной награды.

«Наследникам» повезло чуть больше — Мэттью Макфэдиена наградиди за лучшую мужскую роль второго плана.

Премия за лучший драматический сериал досталась британскому многосерийному триллеру «Главарь» о лондонском драгдилере, пытающегося выжить в условиях ведения своего непростого бизнеса.

Список основных победителей

  • Лучший драматический сериал — «Главарь»

  • Лучший мини-сериал — «Шестая заповедь»

  • Лучший международный сериал — «Тысяча жизней Бернара Тапи»

  • Лучший комедийный сериал — «Такие храбрые девушки»

  • Лучший актер — Тимоти Сполл («Шестая заповедь»)

  • Лучшая актриса — Сара Ланкашир («Счастливая долина»)

  • Лучший актер второго плана — Мэттью Макфэдьен («Наследники»)

  • Лучшая актриса второго плана — Жасмин Джобсон («Главарь»)

  • Лучшая женская комедийная роль — Гбемисола Икумело («Тайная операция»)

  • Лучшая мужская комедийная роль — Маваан Ризван («Самый сок»)

  • Лучшее реалити-шоу — «Игра в кальмара: Вызов»

  • Лучшая прямая трансляция — «Евровидение-2023»

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