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Во Франции стартовал 77-й Каннский кинофестиваль
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:25

1 мин.

Во Франции стартовал 77-й Каннский кинофестиваль

Мария Маковей
Автор
Каннский фестиваль 2024 года
Фото StockByM/istockphoto.com
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Сегодня, 14 мая на Лазурном берегу во Франции стартовал 77-й Каннский кинофестиваль. Жюри конкурса возглавляет Грета Гервиг — американский режиссер, сценарист, автор фильмов «Маленькие женщины», «Леди Берд» и «Барби».

В конкурсную программу в этом году вошли 22 картины. Первым фильмом, который увидят зрители в рамках фестиваля, станет французская лента «Второй акт» режиссера Квентина Дюпье.

Также на киносморе покажут картины сразу нескольких живых классиков. Так свой новый фильм «Мегалополис» представит 85-летний режиссер Фрэнсис Форд Коппола. Он сам настоял на том, чтобы его картину включили в конкурсную программу фестиваля.

Торжественная церемония закрытия 77-го Каннского кинофестиваля состоится 25 мая.

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