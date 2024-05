Обзор фильма «Планета обезьян: Новое царство» — не свежо, но все еще эпично

В мировой прокат вышла «Планета обезьян: Новое царство». Это четвертая часть перезапуска классической серии, основанной на произведении французского писателя Пьера Буля. Новая лента продолжает события трилогии фильмов 2010-х годов, в центре повествования которых находился шимпанзе по имени Цезарь. На этот раз действие перенесено в далекое будущее. Со времен событий предыдущей части франшизы — «Планета обезьян: Война» — прошел не один десяток лет и сменилось не одно поколение приматов, так что память о первых лидерах новой цивилизации, правящей на Земле, давно стерлась или была искажена.

Сюжет фильма «Планета обезьян: Новое царство»

В центре повествования оказывается юный шимпанзе по имени Ноа. Он живет в обезьяньем племени, которое занимается разведением птиц. Идеалистичный быт небольшого клана приматов сначала нарушает появление представительницы людского рода (обезьяны называют их «эхо»), а потом и нападение отряда другого племени, которые искали эту женщину.

Ноа чудом выживает в мясорубке, устроенной другим кланом, и отправляется на поиски своих соплеменников, которых те угнали в рабство. В этом путешествии он сблизится с представительницей остатков человечества — девушкой по имени Мэй. Также герой найдет мудрого наставника в лице орангутана Ракку, раскроет множество тайн, столкнется с противниками и, конечно же, воссоединится со своим племенем.

Фото Кадр из фильма «Планета обезьян: Новое царство»

Структура фильма «Планета обезьян: Новое царство»

Сюжетно «Планета обезьян: Новое царство» представляет собой максимально стандартное произведение, чья история выполнена по устоявшимся принципам. Ноа отправляется в путешествие, встречает мудрого наставника и в конце концов фактически «перерождается».

Подобный подход позволяет авторам «обезопасить» повествование, так что оно не преподнесет сюрпризов и не вызовет негатива. Такая очевидная структура облегчает просмотр, даже если зрительский опыт смотрящего ограничивается только самыми громкими премьерами. При этом такое предсказуемое повествование с большой вероятностью заставит зевать более опытного посетителя кинотеатра. Ведь когда все действия героев можно предсказать на три шага вперед, не остается места эмоциям.

Фото Кадр из фильма «Планета обезьян: Новое царство»

Конечно, стандартная структура не является чем-то плохим, но даже при безопасном подходе хотелось бы увидеть немного фантазии, побольше ярких моментов или неоднозначности героев. Тайны, открываемые персонажами, и изменения, происходящие с их характерами, кажутся пресными. Порой главным развлечением при просмотре становится поиск сходств ленты с другими произведениями массовой культуры, вышедшими за последние годы. А таких найдется немало: вспомнятся крупные блокбастеры вроде «Годзилла и Конг: Новая империя» и даже сериал «Fallout».

Визуал фильма «Планета обезьян: Новое царство»

Визуально новая «Планета обезьян» выполнена на достаточно высоком техническом уровне. Лента почти не страдает проблемами ни с анимацией персонажей, ни с качеством проработки места действия. Отвоеванные природой остатки людской цивилизации выглядят прекрасно, жилища племен естественно вписаны в окружение. Даже город местного злодея (правителя, который использует идеи главного героя трилогии 2010-х, шимпанзе Цезаря) выглядит по-настоящему впечатляюще. Поселение раскинулось между островов ржавых кораблей и портовых кранов.

Проблема кроется в другом: как и в случае сюжета и его структуры, визуал проекта не показывает чего-то нового. Он просто объединяет множество ярких образов современной культуры. Именно такие пейзажи возникают у зрителя в голове при упоминании «зеленого постапокалипсиса».

Фото Кадр из фильма «Планета обезьян: Новое царство»

Авторы «Нового царства», будто бы боясь свежего взгляда, подходят к созданию ленты, используя лишь проверенные временем способы. Казалось бы, даже только на старых приемах и концепциях можно показать свежее видение, как, например, сделали авторы того же «Годзиллы: Минус один». Японский фильм тоже работает по устоявшимся правилам, как визуально, так и сюжетно, но оказывается гораздо более увлекательным и захватывающим. И все это с бюджетом в десять раз меньше, чем у свежей «Планеты обезьян».

Актеры фильма «Планета обезьян: Новое царство»

По словам постановщика ленты Уэса Болла, одним из источников вдохновения при работе над фильмом стал «Аватар» Джеймса Кэмерона. Несмотря на то что история господства обезьян явно не обладала бюджетами истории про далекую Пандору, при создании ленты использовали похожий подход. Авторы не только старались сделать максимально реалистичную природу, но и главных героев и их мимику создавали с помощью технологии захвата движений.

Главную роль молодого шимпанзе Ноа исполнил актер Оуэн Тиг. С учетом специфики роли он справился достаточно хорошо, передав все переживания героя. Громких имен в актерском касте «Нового царства» почти нет, а в роли главной звезды и основного персонажа-человека выступает Фрейя Аллан из сериала «Ведьмак». Там она сыграла Цири, а в ленте Болла воплотила на экране роль девушки Мэй.

Фото Кадр из фильма «Планета обезьян: Новое царство»

Второе заметное человеческое существо на экране — ученый, плененный местным тираном. Его сыграл Уильям Мэйси, знакомым зрителю по роли в ленте «Фарго» Братьев Коэн и сериалу «Бесстыжие». С последним у новой ленты на удивление много пересечений в актерском составе, ведь в сериальном хите Showtime появлялся и Питер Макон (в «Планете обезьян» он сыграл Ракку).

Стоит ли смотреть фильм «Планета обезьян: Новое царство»

И хотя визуал в некоторые моменты заставляет вспомнить скорее постапокалиптические игры вроде серий Horizon или The Last of Us, «Планета обезьян: Новое царство» все еще хорошее развлечение. Картинки яркие, действия много, а персонажи хорошо анимированы и сыграны. Даже главный антагонист — Проксимус Цезарь, — хоть и получил не так много экранного времени, имеет достаточно четкую мотивацию и, преследуя свои цели, ведет себя логично, не злодействуя только ради злодейства.

Фото Кадр из фильма «Планета обезьян: Новое царство»

Качественные CGI-эффекты (англ. computer-generated imagery, 3D изображения, сгенерированные компьютером. — Прим. ред.) тоже делают свое дело, так что картинка не выглядит слишком искусственной. Даже если закрыть глаза на некую вторичность и отсутствие изобретательности, «Планета обезьян: Новое царство» все-таки оказывается неплохим развлечением на вечер. Главное, пережить провалы в экшене и не заснуть. В любом случае не каждый выходящий на экраны фильм обязан ломать устои, показывать свежее видение и поражать до глубины души.