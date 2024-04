Каким получился сериал Fallout — адаптация культовой игровой вселенной

На стриминговом сервисе Prime Video от гиганта Amazon вышла сериальная адаптация легендарной видеоигровой серии Fallout, первая часть которой увидела свет еще в далеком 1997 году. Последние годы экранизируется все больше видеоигровых сюжетов. Но несмотря на неоднородность качества таких проектов, эти адаптации потихоньку уходят от имиджа низкокачественного продукта, рассчитанного сугубо на фанатов оригинала и не слишком притязательных зрителей.

Успех прошлогоднего сериала The Last of Us окончательно убедил киноделов в успешности идеи переносить игры на экраны. Но если история Джоэла и Элли вышла на удивление качественной, то серии игр Halo повезло меньше, и два сезона, созданные для стриминга Paramount+, получились слишком спорными.

А вот телевизионный дебют Fallout хоть и создавался при непосредственном участии авторов игры, завис где-то между приключениями Педро Паскаля среди зараженных грибком-кордицепсом зомби и космическим суперсолдатом мастером Чифом. Сериал сложно назвать шедевром, но, несмотря на все недостатки, не очень хочется ругать — все-таки есть в нем какое-то сумасшедшее обаяние, присущее и первоисточнику.

Сюжет сериала Fallout

В центре повествования сериала окажутся сразу три героя, сюжетные ветки которых будут то сходиться, то расходиться. Первая героиня — девушка Люси (Элла Пернелл) из Убежища 33. В поисках отца, похищенного жителями зараженной радиацией поверхности, она покинет подземный дом. Стоит упомянуть, что в мире Fallout убежища — это вовсе не ржавые коробки, а полноценные комплексы, предназначенные для выживания на протяжении столетий. Правда, почти все из таких строений, созданных корпорацией Vault Tec, содержат в себе некоторую тайну. Но, погружаясь в подробности, уж слишком легко зайти на территорию спойлеров.

Фото: Кадр из сериала «Fallout»

Вторым центральным персонажем оказывается парнишка по имени Максимус (Аарон Мотен) — член «Братства стали». Это местная военизированная организация искателей довоенных технологий, которая совмещает в себе черты духовно-рыцарского ордена и фашистского строя. Максимус, будучи идеалистом, боготворит принципы этого объединения, спасшего его от смерти. В ходе своего путешествия он прозреет и увидит настоящее лицо некоторых коллег, а также совершит поступки, за которые в «Братстве стали» ему грозит смерть без особых разбирательств.

Последний, но не по влиянию на общий сюжет — это охотник за головами (Уолтон Гоггинс). Из-за воздействия огромных доз радиации он превратился в Гуля — мутанта, внешне больше напоминающего смесь мумии и гниющего зомби. Впрочем, именно подобная судьба позволила ему прожить более двухсот лет — невероятно долгую для обычного человека жизнь. Гуль, которого раньше звали Купер Говард, пережил Великую войну и помнит еще мирные времена, когда он вел сытую и довольную жизнь и был известным голливудским актером.

Фото: Кадр из сериала «Fallout»

Все три перечисленных героя будут охотиться за местным макгаффином (предмет, вокруг обладания которым строится сюжет. — Прим. ред.), в роли которого в Fallout выступает сбежавший с научной базы исследователь. Увы, мир Пустоши жесток и не прощает ошибок, так что ученому уму недолго суждено остаться целым — при этом ни одна из травм не сделает его поимку менее ценной.

За беглецом охотится предводительница напавших на Убежище 33 рейдеров, Ли Молдейвер (Сарита Чоудхури). Поэтому Люси, чтобы найти и спасти своего отца, просто обязана привести ученого к похитительнице. При этом «Братство стали» тоже имеет свои планы, и Максимусу научный сотрудник нужен для того, чтобы заслужить прощение и отпущение всех его прегрешений, которые он совершит в путешествии. Ну а Гуль, как всегда, преследует свои цели, которые не сходятся ни с планами Люси, ни с надеждами Максимуса.

Фото: Кадр из сериала «Fallout»

Каким получился сериал Fallout

Сравнение с «Одни из нас»

Многие из критических рецензий, появившихся одновременно с премьерой проекта, наперебой называли его одной из лучших видеоигровых экранизаций. Это будто бы невольно заставляет сравнивать сериал с другой адаптацией — The Last of Us. Только вот у проектов есть одно фундаментальное отличие, и речь вовсе не о взгляде на постапокалипсис, который в The Last of Us показан гораздо реалистичнее. Fallout ценен своей сатирой, разнузданностью и заметным сумасшесшествием, которое творится на безводных пустошах будущего.

Главное отличие сериала Amazon — это уникальность сюжета. The Last of Us следует сюжету оригинала, позволяя себе лишь небольшие вольности, а Fallout полностью построен вокруг уникальной истории, в которой почти нет места персонажам игр. А если кто и появляется, то максимум в качестве камео.

Фото: Кадр из сериала «Fallout»

Отсылки к игровой серии

Fallout — часть канона в мире постъядерной Америки из альтернативного будущего. В проекте упоминаются события игры. Хоть у некоторых из знатоков может возникнуть путаница с датами, игрок, не сильно следящий за внутриигровой серией, не увидит противоречий, а обычный зритель и вовсе не обратит внимания на такие мелочи.

Впрочем, в сериале достаточно много фансервиса. Но он не бросается в глаза и не заставляет зрителя думать, что некоторые сцены сняты только ради радостных криков поклонников. Fallout вписывает все отсылки к оригиналу аккуратно и будто бы между делом, так что зритель, незнакомый с первоисточником, воспримет их просто как особенности местной вселенной.

При этом порой кажется, что сериал искрит иронией в отношении игровой серии. Например, когда Максимус в тяжелой броне «Братства стали» случайно застревает в деревянном настиле. Это выглядит как насмешка над внутриигровыми багами (ошибками в коде. — Прим.ред.), когда главный герой или неигровые персонажи застревали в текстурах окружения.

Фото: Кадр из сериала «Fallout»

То же касается и сюжета: относительно прямолинейный вначале, он со временем расслаивается на как минимум пять сюжетных веток. Последние больше напоминают второстепенные сюжетные квесты, которыми как раз таки был богат оригинал. Особенно это становится заметно, когда герой Уолтера Гоггинса фактически декларирует это с экрана, заявляя, что у Пустоши всегда свои планы и в ней легко отвлечься от своей основной цели. Это описывает геймплей игр, когда во время исследования то и дело натыкаешься на побочные задания.

Повествование

Несмотря на неровное повествование, Fallout увлекает, а в финале и вовсе заставляет внимательно следить за происходящим. Чем дальше, тем больше взаимосвязей между героями открывается и появляется все больше теорий заговора, которыми богата эта постапокалиптическая вселенная.

Но из-за такого разрозненного подхода путешествие героев местами выглядят как беготня из одного края игрового мира в другой, с попеременными встречами друг с другом. Пустыни чередуются с лесами и заброшенными заправками, магазинами и домами, которые будто бы пришли прямиком с Дикого Запада. При этом панорамы разрушенного Лос-Анджелеса и обсерватория Гриффита выглядят как анахронизмы в ретрофутуристическом мире Fallout. Ведь во вселенной технологическая эволюция пошла совсем по другому пути, и общество из-за ужасного дефицита ископаемых сделало ставку на ядерную энергетику.

Фото: Кадр из сериала «Fallout»

Говоря о визуальной составляющей сериала и ее соответствии стилю первоисточника, Fallout хочется похвалить — но, увы, не от всего сердца. Да, все будто бы выполнено с вниманием к деталям и явно со знанием того, как должен выглядеть тот или иной элемент. Но несмотря на, казалось бы, бережное отношение, происходящее на экране временами становится уж слишком похоже на косплей-мероприятие, организованное фанатами (мероприятие, на котором люди надевают костюмы героев поп-культуры. — Прим. ред.).

Актеры

Говоря об актерах, самой четкой характеристикой их игры будет, пожалуй, то, что они просто справляются. Из главной тройки можно выделить разве что Уолтона Гоггинса, который вынужден играть фактически две ипостаси одного и того же человека — во флешбэках и в постапокалипсисе. Элла Пернелл, сыгравшая Люси, и Эрон Мотен просто хорошо отыгрывают своих героев как в драматических, так и в наполненных черным юмором комедийных эпизодах. Ждать пронзительных актерских работ, как в том же The Last of Us, не стоит.

Фото: Кадр из сериала «Fallout»

Из второстепенных героев запомнятся разве что Мойзес Ариас, сыгравший оставшегося в убежище брата главной героини Люси, ну и два коротких появления Кайла Маклахлена в роли отца персонажа Эллы Пернел.

Стоит ли смотреть сериал Fallout

Похоже, у Джонатана Нолана, выступившего в качестве шоураннера проекта и поставившего первые три эпизода, действительно получилась идеальная экранизация. Но совсем не в том смысле, в котором можно было ожидать. Fallout — это не совершенная адаптация первоисточника для сериального формата, ведь проект страдает от множества . Но у него на удивление хорошо получается передать ощущения от игрового процесса, в котором игрок исследует мир и регулярно отвлекается на побочные активности и квесты.

Фото: Кадр из сериала «Fallout»

У Джонатана Нолана, младшего брата Кристофера, и у его жены Лизы Джой, также выступившей в качестве соавтора (похоже, у обоих Ноланов фамильная черта — работать в семейном подряде), получилось передать не только безумную атмосферу игрового постапокалипсиса. Создатели хорошо отразили геймплей поздних частей серии, где основной сюжет переплетается с второстепенными ветками.

Да, это вовсе не выглядит как что-то способное сделать Fallout по-настоящему запоминающимся проектом. Тем более если учесть, что все эти плюсы, скорее всего, авторы привнесли ненамеренно. Но как бы то ни было, сериал остается очень увлекательным и атмосферным.