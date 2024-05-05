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Фильмы, которые получили голливудские ремейки
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5 фильмов со всего мира, которые получили голливудские ремейки

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Кадр из фильма «1+1»
Фото Кадр из фильма «1+1»
Кадр из фильма «Аферисты»
Фото Кадр из фильма «Аферисты»
Кадр из фильма «Девять королев»
Фото Кадр из фильма «Девять королев»
Кадр из фильма «После свадьбы»
Фото Кадр из фильма «После свадьбы»
Кадр из фильма «После свадьбы»
Фото Кадр из фильма «После свадьбы»
Кадр из фильма «1+1: Голливудская история»
Фото Кадр из фильма «1+1: Голливудская история»
Кадр из фильма «1+1: Голливудская история»
Фото Кадр из фильма «1+1: Голливудская история»
Кадр из фильма «Олдбой»
Фото Кадр из фильма «Олдбой»
Кадр из фильма «Олдбой»
Фото Кадр из фильма «Олдбой»
Кадр из фильма «Давайте потанцуем»
Фото Кадр из фильма «Давайте потанцуем»
Кадр из фильма «Давайте потанцуем»
Фото Кадр из фильма «Давайте потанцуем»
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Голливуд нередко обвиняют в отсутствии оригинальных идей: в прокат один за другим выходят сиквелы, приквелы, спин-оффы и, конечно же, ремейки. Чаще всего современные режиссеры обращаются к европейскому и азиатскому кинематографу. Без голливудской адаптации не осталась даже советская «Ирония судьбы»! Рассказываем, какие еще фильмы обзавелись американскими ремейками.

&laquo;Ирония судьбы в&nbsp;Голливуде&raquo;: стоит&nbsp;ли смотреть ремейк советской классики. «Ирония судьбы в Голливуде»: стоит ли смотреть ремейк советской классики

Япония: «Давайте потанцуем?»

Год: 1995.
Страна: Япония.
Режиссер: Масаюки Суо.
В главных ролях: Кодзи Якусе, Тамие Кусакари, Наото Такэнака, Эри Ватанабэ, Ю Токуи.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.
Рейтинг IMDb: 7,7.

Фото Кадр из фильма «Давайте потанцуем»

Картина «Давайте потанцуем?» повествует о 42-летнем бухгалтере, у которого есть семья (жена и дочь-подросток), хорошая работа и в целом налаженная жизнь. Но главному герою все равно чего-то не хватает. Однажды по пути домой господин Сугияма замечает из окна поезда загадочную женщину и внезапно решает выйти на этой станции: так он оказывается в танцевальной студии, где и преподает незнакомка. В копилке истории о поисках своего призвания — сразу несколько призов Японской киноакадемии, в том числе в категории «Фильм года».

США: «Давайте потанцуем»

Год: 2004.
Страна: США.
Режиссер: Питер Челсом.
В главных ролях: Ричард Гир, Дженнифер Лопес, Сьюзен Сарандон, Лиза Энн Уолтер, Стэнли Туччи.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.
Рейтинг IMDb: 6,2.

Фото Кадр из фильма «Давайте потанцуем»

Американский ремейк японской ленты «Давайте потанцуем?» снял британский режиссер Питер Челсом («Интуиция», «Путешествие Гектора в поисках счастья»). Сюжет остался прежним — изменились лишь детали: так, например, центральный персонаж фильма, которого переименовали в Джона Кларка, стал юристом, а действие из Токио перенесли в Чикаго. Главные роли в англоязычной версии достались Ричарду Гиру и Дженнифер Лопес.

Южная Корея: «Олдбой»

Год: 2003.
Страна: Южная Корея.
Режиссер: Пак Чхан-ук.
В главных ролях: Чхве Мин-сик, Ю Джи-тхэ, Кан Хе-джон, Ким Бен-ок, О Даль-су.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.
Рейтинг IMDb: 8,3.

Фото Кадр из фильма «Олдбой»

В 2004 году южнокорейский «Олдбой» получил «Гран-при» Каннского кинофестиваля (председателем жюри тогда был Квентин Тарантино). Впоследствии фильм обрел статус культового и неоднократно попадал в различные рейтинги лучших фильмов. В центре истории — бизнесмен О Дэ-су: в 1988-м его похищают неизвестные, а вырваться из заключения мужчине удается лишь спустя пятнадцать лет. Теперь он намерен отомстить виновникам произошедшего.

США: «Олдбой»

Год: 2013.
Страна: США.
Режиссер: Спайк Ли.
В главных ролях: Джош Бролин, Шарлто Копли, Элизабет Олсен, Сэмюэл Л. Джексон, Майкл Империоли.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,4.
Рейтинг IMDb: 5,8.

Фото Кадр из фильма «Олдбой»

Голливудскую версию «Олдбоя» снял Спайк Ли — неоднократный призер все того же Каннского кинофестиваля. А главную роль в ленте исполнил номинант на «Оскар» Джош Бролин. Однако ремейк южнокорейского хита собрал массу негативных отзывов и провалился в прокате. И все же недавно появилась информация о новой англоязычной адаптации «Олдбоя», на сей раз в формате сериала. К счастью, его разработкой займется режиссер оригинальной картины Пак Чхан-ук.

Франция: «1+1»

Год: 2011.
Страна: Франция.
Режиссеры: Оливье Накаш, Эрик Толедано.
В главных ролях: Франсуа Клюзе, Омар Си, Анн Ле Ин, Одри Флеро, Жозефин де Мо.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,8.
Рейтинг IMDb: 8,5.

Фото Кадр из фильма «1+1: Голливудская история»

Один из самых популярных французских релизов последних лет — комедия «1+1» — была основана на реальных событиях: прототипом главного героя стал предприниматель Филипп Поццо ди Борго. Трогательная картина о дружбе парализованного аристократа и только что вышедшего из тюрьмы парня была номинирована на «Золотой глобус» и BAFTA, а также получила испанскую премию «Гойя» в категории «Лучший европейский фильм». У себя на родине лента заработала девять номинаций на «Сезар», но единственную победу одержал лишь актер Омар Си.

США: «1+1: Голливудская история»

Год: 2018.
Страна: США.
Режиссер: Нил Бергер.
В главных ролях: Брайан Крэнстон, Кевин Харт, Николь Кидман, Эйджа Наоми Кинг, Джахи Диалло Уинстон.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,2.
Рейтинг IMDb: 7,0.

Фото Кадр из фильма «1+1: Голливудская история»

Голливуд не первым обратил внимание на французский хит «1+1». Так, например, в 2016 году свою версию комедии сняли в Аргентине (в России она вышла с подзаголовком «Нарушая правила»). Ну а в 2018-м фильм адаптировали и в США: действие перенесли из Парижа в Нью-Йорк, а главные роли доверили звезде сериала «Во все тяжкие» Брайану Крэнстону и комику Кевину Харту. Однако, как и большинству ремейков, «Голливудской истории» не удалось добиться того же успеха, что и оригиналу.

Дания: «После свадьбы»

Год: 2006.
Страна: Дания, Швеция, Великобритания, Норвегия.
Режиссер: Сюзанна Бир.
В главных ролях: Мадс Миккельсен, Рольф Лассгор, Сидсе Бабетт Кнудсен, Стине Фишер Кристенсен, Неерал Мульчандани.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.
Рейтинг IMDb: 7,7.

Фото Кадр из фильма «После свадьбы»

В 2006 году датчанка Сюзанна Бир («Птичий короб») выпустила драму «После свадьбы». Картина повествует о Якобе Педерсене, который уже много лет работает в индийском Мумбаи. Однажды богатый меценат из Дании предлагает профинансировать его приют, но с одним условием: Якоб должен лично приехать на встречу в Копенгаген. Фильм был номинирован на «Оскар», две премии Европейской киноакадемии и ряд других престижных наград.

США: «После свадьбы»

Год: 2019.
Страна: США, Великобритания.
Режиссер: Барт Фрейндлих.
В главных ролях: Джулианна Мур, Мишель Уильямс, Билли Крудап, Эбби Куинн, Алекс Исола.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,7.
Рейтинг IMDb: 6,3.

Фото Кадр из фильма «После свадьбы»

Адаптировать «После свадьбы» для англоязычной публики взялся Барт Фрейндлих («Блудливая Калифорния»). В отличие от других ремейков, почти полностью копирующих оригинал, режиссер решился на более кардинальные перемены. Так, например, главными героинями Фрейндлих сделал женщин: сотрудницу индийского приюта сыграла Мишель Уильямс, а главу многомиллионной корпорации — Джулианна Мур.

Аргентина: «Девять королев»

Год: 2000.
Страна: Аргентина.
Режиссер: Фабиан Бьелински.
В главных ролях: Гастон Паульс, Рикардо Дарин, Летисия Бредисе, Игнаси Абадаль, Томас Фонци.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.
Рейтинг IMDb: 7,9.

Фото Кадр из фильма «Девять королев»

В нулевых криминальная драма «Девять королев» стала хитом аргентинского кинематографа. История о двух мошенниках — начинающем Хуане и опытном Маркосе — и их крупной афере с поддельными марками собрала целую россыпь наград у себя на родине (в частности — семь премий Ассоциации кинокритиков Аргентины, включая категорию «Лучший фильм»), а также была номинирована на Премию британского независимого кино.

США: «Аферисты»

Год: 2004.
Страна: США.
Режиссер: Грегори Джейкобс.
В главных ролях: Джон Си Райли, Диего Луна, Мэгги Джилленхол, Питер Муллан, Зитто Казанн.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,4.
Рейтинг IMDb: 6,4.

Фото Кадр из фильма «Аферисты»

К созданию американского ремейка «Девяти королев» приложил руку автор оригинального аргентинского фильма: режиссер Фабиан Бьелински значится среди сценаристов картины «Аферисты». Кроме того, одним из его соавторов выступил оскароносный режиссер Стивен Содерберг, а к команде продюсеров проекта присоединился Джордж Клуни. Сюжет по-прежнему разворачивается вокруг двух аферистов, решающих провернуть крупное дельце с антиквариатом.

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