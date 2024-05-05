5 фильмов со всего мира, которые получили голливудские ремейки

Голливуд нередко обвиняют в отсутствии оригинальных идей: в прокат один за другим выходят сиквелы, приквелы, спин-оффы и, конечно же, ремейки. Чаще всего современные режиссеры обращаются к европейскому и азиатскому кинематографу. Без голливудской адаптации не осталась даже советская «Ирония судьбы»! Рассказываем, какие еще фильмы обзавелись американскими ремейками.

Япония: «Давайте потанцуем?»

Год: 1995.

Страна: Япония.

Режиссер: Масаюки Суо.

В главных ролях: Кодзи Якусе, Тамие Кусакари, Наото Такэнака, Эри Ватанабэ, Ю Токуи.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.

Рейтинг IMDb: 7,7.

Фото Кадр из фильма «Давайте потанцуем»

Картина «Давайте потанцуем?» повествует о 42-летнем бухгалтере, у которого есть семья (жена и дочь-подросток), хорошая работа и в целом налаженная жизнь. Но главному герою все равно чего-то не хватает. Однажды по пути домой господин Сугияма замечает из окна поезда загадочную женщину и внезапно решает выйти на этой станции: так он оказывается в танцевальной студии, где и преподает незнакомка. В копилке истории о поисках своего призвания — сразу несколько призов Японской киноакадемии, в том числе в категории «Фильм года».

США: «Давайте потанцуем»

Год: 2004.

Страна: США.

Режиссер: Питер Челсом.

В главных ролях: Ричард Гир, Дженнифер Лопес, Сьюзен Сарандон, Лиза Энн Уолтер, Стэнли Туччи.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.

Рейтинг IMDb: 6,2.

Фото Кадр из фильма «Давайте потанцуем»

Американский ремейк японской ленты «Давайте потанцуем?» снял британский режиссер Питер Челсом («Интуиция», «Путешествие Гектора в поисках счастья»). Сюжет остался прежним — изменились лишь детали: так, например, центральный персонаж фильма, которого переименовали в Джона Кларка, стал юристом, а действие из Токио перенесли в Чикаго. Главные роли в англоязычной версии достались Ричарду Гиру и Дженнифер Лопес.

Южная Корея: «Олдбой»

Год: 2003.

Страна: Южная Корея.

Режиссер: Пак Чхан-ук.

В главных ролях: Чхве Мин-сик, Ю Джи-тхэ, Кан Хе-джон, Ким Бен-ок, О Даль-су.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.

Рейтинг IMDb: 8,3.

Фото Кадр из фильма «Олдбой»

В 2004 году южнокорейский «Олдбой» получил «Гран-при» Каннского кинофестиваля (председателем жюри тогда был Квентин Тарантино). Впоследствии фильм обрел статус культового и неоднократно попадал в различные рейтинги лучших фильмов. В центре истории — бизнесмен О Дэ-су: в 1988-м его похищают неизвестные, а вырваться из заключения мужчине удается лишь спустя пятнадцать лет. Теперь он намерен отомстить виновникам произошедшего.

США: «Олдбой»

Год: 2013.

Страна: США.

Режиссер: Спайк Ли.

В главных ролях: Джош Бролин, Шарлто Копли, Элизабет Олсен, Сэмюэл Л. Джексон, Майкл Империоли.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,4.

Рейтинг IMDb: 5,8.

Фото Кадр из фильма «Олдбой»

Голливудскую версию «Олдбоя» снял Спайк Ли — неоднократный призер все того же Каннского кинофестиваля. А главную роль в ленте исполнил номинант на «Оскар» Джош Бролин. Однако ремейк южнокорейского хита собрал массу негативных отзывов и провалился в прокате. И все же недавно появилась информация о новой англоязычной адаптации «Олдбоя», на сей раз в формате сериала. К счастью, его разработкой займется режиссер оригинальной картины Пак Чхан-ук.

Франция: «1+1»

Год: 2011.

Страна: Франция.

Режиссеры: Оливье Накаш, Эрик Толедано.

В главных ролях: Франсуа Клюзе, Омар Си, Анн Ле Ин, Одри Флеро, Жозефин де Мо.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,8.

Рейтинг IMDb: 8,5.

Фото Кадр из фильма «1+1: Голливудская история»

Один из самых популярных французских релизов последних лет — комедия «1+1» — была основана на реальных событиях: прототипом главного героя стал предприниматель Филипп Поццо ди Борго. Трогательная картина о дружбе парализованного аристократа и только что вышедшего из тюрьмы парня была номинирована на «Золотой глобус» и BAFTA, а также получила испанскую премию «Гойя» в категории «Лучший европейский фильм». У себя на родине лента заработала девять номинаций на «Сезар», но единственную победу одержал лишь актер Омар Си.

США: «1+1: Голливудская история»

Год: 2018.

Страна: США.

Режиссер: Нил Бергер.

В главных ролях: Брайан Крэнстон, Кевин Харт, Николь Кидман, Эйджа Наоми Кинг, Джахи Диалло Уинстон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,2.

Рейтинг IMDb: 7,0.

Фото Кадр из фильма «1+1: Голливудская история»

Голливуд не первым обратил внимание на французский хит «1+1». Так, например, в 2016 году свою версию комедии сняли в Аргентине (в России она вышла с подзаголовком «Нарушая правила»). Ну а в 2018-м фильм адаптировали и в США: действие перенесли из Парижа в Нью-Йорк, а главные роли доверили звезде сериала «Во все тяжкие» Брайану Крэнстону и комику Кевину Харту. Однако, как и большинству ремейков, «Голливудской истории» не удалось добиться того же успеха, что и оригиналу.

Дания: «После свадьбы»

Год: 2006.

Страна: Дания, Швеция, Великобритания, Норвегия.

Режиссер: Сюзанна Бир.

В главных ролях: Мадс Миккельсен, Рольф Лассгор, Сидсе Бабетт Кнудсен, Стине Фишер Кристенсен, Неерал Мульчандани.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.

Рейтинг IMDb: 7,7.

Фото Кадр из фильма «После свадьбы»

В 2006 году датчанка Сюзанна Бир («Птичий короб») выпустила драму «После свадьбы». Картина повествует о Якобе Педерсене, который уже много лет работает в индийском Мумбаи. Однажды богатый меценат из Дании предлагает профинансировать его приют, но с одним условием: Якоб должен лично приехать на встречу в Копенгаген. Фильм был номинирован на «Оскар», две премии Европейской киноакадемии и ряд других престижных наград.

США: «После свадьбы»

Год: 2019.

Страна: США, Великобритания.

Режиссер: Барт Фрейндлих.

В главных ролях: Джулианна Мур, Мишель Уильямс, Билли Крудап, Эбби Куинн, Алекс Исола.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,7.

Рейтинг IMDb: 6,3.

Фото Кадр из фильма «После свадьбы»

Адаптировать «После свадьбы» для англоязычной публики взялся Барт Фрейндлих («Блудливая Калифорния»). В отличие от других ремейков, почти полностью копирующих оригинал, режиссер решился на более кардинальные перемены. Так, например, главными героинями Фрейндлих сделал женщин: сотрудницу индийского приюта сыграла Мишель Уильямс, а главу многомиллионной корпорации — Джулианна Мур.

Аргентина: «Девять королев»

Год: 2000.

Страна: Аргентина.

Режиссер: Фабиан Бьелински.

В главных ролях: Гастон Паульс, Рикардо Дарин, Летисия Бредисе, Игнаси Абадаль, Томас Фонци.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.

Рейтинг IMDb: 7,9.

Фото Кадр из фильма «Девять королев»

В нулевых криминальная драма «Девять королев» стала хитом аргентинского кинематографа. История о двух мошенниках — начинающем Хуане и опытном Маркосе — и их крупной афере с поддельными марками собрала целую россыпь наград у себя на родине (в частности — семь премий Ассоциации кинокритиков Аргентины, включая категорию «Лучший фильм»), а также была номинирована на Премию британского независимого кино.

США: «Аферисты»

Год: 2004.

Страна: США.

Режиссер: Грегори Джейкобс.

В главных ролях: Джон Си Райли, Диего Луна, Мэгги Джилленхол, Питер Муллан, Зитто Казанн.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,4.

Рейтинг IMDb: 6,4.

Фото Кадр из фильма «Аферисты»

К созданию американского ремейка «Девяти королев» приложил руку автор оригинального аргентинского фильма: режиссер Фабиан Бьелински значится среди сценаристов картины «Аферисты». Кроме того, одним из его соавторов выступил оскароносный режиссер Стивен Содерберг, а к команде продюсеров проекта присоединился Джордж Клуни. Сюжет по-прежнему разворачивается вокруг двух аферистов, решающих провернуть крупное дельце с антиквариатом.