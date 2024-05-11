Почему стоит посмотреть фильм «Годзилла: Минус один»

Состоялся онлайн-релиз «Годзиллы: Минус один» — японского фильма о кайдзю (японское слово, означающее «монстр»), чье имя стало нарицательным. Лента, ставшая феноменально успешной за пределами страны восходящего солнца, собрала в прокате более 115 миллионов долларов при собственном бюджете около 10-12 миллионов.

Кроме этого «Годзилла: Минус один» стал главным сюрпризом премии «Оскар», получив статуэтку за лучшие визуальные эффекты. Удивительный успех японского взгляда на огромного кайдзю соседствует с кассовыми достижениями его американского собрата «Годзилла и Конг: Новая империя», который, несмотря на не самый теплый прием от профильной прессы, тоже оказался хитом проката.

Лента Такаси Ямадзаки (в отличие от голливудского эпичного, но бессмысленного кино) гораздо более скромное произведение. При этом японская Годзилла оказывается на голову выше заокеанского монстра с берегов Калифорнии. Почему — рассказали в этом материале.

Сюжет фильма «Годзилла: Минус один»

Стартует «Годзилла: Минус один» на закате Второй мировой войны. Пилот-камикадзе Коити Сикисима под предлогом неисправности своего истребителя приземляется на ремонтной базе острова Одо. Обман героя, испугавшегося исполнения своего долга, не остается тайной. Но в дальнейшее развитие событий вмешивается неожиданное появление морского монстра, того самого Годзиллы. Сикисима в страхе отказывается стрелять в чудовище из бортового пулемета своего истребителя и пытается сбежать с места трагедии, но теряет сознание.

После нападения в живых остаются только летчик-камикадзе и главный механик базы Сосаку Татибана, обвиняющий пилота в гибели своих подчиненных. Годзилла же пропадает с радаров на добрую пару лет, а уничтожение форпоста японцев на острове списывают на нападение американских войск.

Фото Кадр из фильма «Годзилла: Минус один».

Страдающий от посттравматического стрессового расстройства Сикисима возвращается в родной Токио. Он встречает одинокую девушку Норико: ее родители тоже погибли при одной из бомбежек, и вместе они начинают ухаживать за осиротевшим младенцем по имени Акико. Измученный чувством вины герой устраивается работать на опасную, но благородную работу — обезвреживание мин, расставленных вокруг японских островов в период Второй мировой. Именно там он снова встречается с гигантским ящером и узнает, что тот не просто вырос, но теперь угрожает всему Токио.

Отличия «Годзилла: Минус один» от «Годзилла и Конг: Новая империя»

Сложно не сравнивать два фильма о Годзилле, которые вышли на экраны примерно в одно время. Главное отличие японской ленты от представителя голливудского кинематографа — это концентрация на людях. Картина рассказывает о борьбе героев не только с ужасным гигантом, но и с собственными травмами, полученными в тяжелейшие периоды жизни.

Фото Кадр из фильма «Годзилла: Минус один».

А вот в противостоянии Годзиллы и Конга все персонажи, кроме титанических сверхсуществ, — лишь массовка. Хоть она формально и участвует в сюжете, но по большому счету лишь отвлекает зрителя от главного аттракциона — борьбы монстров.

«Минус один» демонстрирует другой взгляд на фильмы о Годзилле. Лента Ямадзаки все еще построена вокруг угрозы непобедимого древнего существа. Но фокус в картине смещен на людей и их способы справиться с неминуемой угрозой.

Каким получился фильм «Годзилла: Минус один»

Несмотря на несоизмеримый с голливудскими блокбастерами масштаб «Годзилла: Минус один» оказывается гораздо более эмоциональным и ярким зрелищем. Нападение кайдзю показано как по-настоящему опасное явление, а его почти полная неуязвимость внушает страх. Герои «Годзиллы против Конга» регулярно повторяют мантры о том, что титаны олицетворяют силы природы, тем самым формально отрабатывая экологический контекст. Только вот все эти россказни на самом деле не несут никакой смысловой нагрузки. В то время как в японской ленте кайдзю действительно является тем самым олицетворением уязвимости человечества перед силами природы. И служит своеобразным предупреждением о печальных последствия, если род людской не прекратит разрушать экологию.

Помимо этого «Годзилла: Минус один» — это ода человеческой жизни и ее ценности. Лента исследует травму японского народа. Картина подчеркивает, что ранее установленный на островах тоталитарный режим не ценил человеческую жизнь. Главный герой (который не сумел погибнуть во имя своей страны) весь фильм мучается и не может простить себе трусость. При этом времена меняются, и новые персонажи понимают, что путь к спасению — это желание жить. А вот глупое самопожертвование не сможет подарить их близким спокойный мир.

Фото Кадр из фильма «Годзилла: Минус один».

Фильм не стесняясь проговаривает свой посыл. И при этом моменты декларации основных взглядов героев и авторов ленты хоть и сделаны не идеально, но прекрасно воздействуют на зрителя. Так что в какой-то момент градус переживания за персонажей достигает небывалых высот, а финальный сюжетный поворот хоть и предсказуем, но будто бы вселяет надежду на будущее.

Что же до Годзиллы, то он тут ни в коем случае не защитник Земли и не собирается отдыхать внутри Колизея, как в последнем голливудском фильме из франшизы MonsterVerse. Кайдзю — это разрушительная стихия, разбуженная человечеством и несущая погибель, так что сцены борьбы с ящером не будут вызывать зевоту. Не лишены эти моменты и случайного комического эффекта. В какой-то момент герои решат устроить грозному монстру настоящий аттракцион как в аквапарке, а на ум зрителя может прийти цитата: «Кто не падал, тот не поднимался».

Фото Кадр из фильма «Годзилла: Минус один».

Сами купания Годзиллы сделаны на хорошем уровне, особенно если вспомнить о скромном по современным меркам бюджете ленты. Тем более для фильма-катастрофы. И если водные процедуры монстра могут вызвать смех, то огромные взрывы, которые устраивает титан с помощью своего дыхания, пугают похлеще всех разрушений из любого фильма голливудской франшизы о монстрах. «Минус один» не раз продемонстрирует ядерный гриб, а взрыв в городе безусловно заставит зрителя вспомнить об одной из ужаснейших катастроф в истории человечества — бомбардировке Хиросимы и Нагасаки.

Стоит ли смотреть фильм «Годзилла: Минус один»

Смотреть однозначно стоит. Японцы опять всех переиграли: человечный, увлекательный и добротно снятый фильм подчистую уделывает подобные американские картины. Как минимум за счет того, что герои здесь действительно мотивированы и действуют осмысленно.

Фото Кадр из фильма «Годзилла: Минус один».

Фильм «Годзилла: Минус один» напомнит зрителю, что любое страшное событие оставляет свой отпечаток и несет за собой последствия, от которых так просто не избавиться. Формально побежденный монстр не умирает, как не исчезает и нанесенный человечеством вред окружающей среде, как никуда не денутся из истории страшные бомбардировки, как не пропадет множество человеческих жертв. Это же будто бы подтверждает и саундтрек, отсылающий к первому фильму о Годзилле, которому в этом году исполняется 70 лет.