«Пацаны»: что известно о четвертом сезоне супергеройского сериала

13 июня на платформе Prime Video пройдет премьера четвертого сезона «Пацанов». Рассказываем обо всем, что известно о продолжении супергеройского сериала.

Сюжет «Пацанов»

Супергеройский сериал рассказывает историю корпорации Vought International, главный козырь которой — элитный отряд супергероев «Семерка». Во вселенной «Пацанов» суперы (еще один вариант названия супергероев в этом проекте. — Прим. ред.) существуют на самом деле, и люди поклоняются им как звездам Голливуда.

Супергерои «Семерки» снимаются в фильмах про самих себя, где чествуются их невероятные подвиги, что только укрепляет репутацию Vought.

Фото Кадр из сериала «Пацаны»

Подвох в том, что на самом деле эти супергерои очень далеки от транслируемого на экране благородства. Они не спасают людей, они их используют и лишь изредка применяют свои суперспособности для общего блага, чтобы поддерживать иллюзию необходимой для общества безопасности.

«Семерка» лицемерна в той же степени, в какой и недосягаема, поэтому противостоять ей никто не решается, за исключением подпольного отряда ЦРУ «Пацаны» (неофициальное название, само собой). Он состоит из обычных людей, которыми движет желание отомстить суперам за причиненную их близким боль.

На силе гнева отряду многое удается. Личные мотивы личными мотивами, но в целом «Пацаны» стремятся покончить со вседозволенностью, безнаказанностью и несправедливостью, которую устраивают привилегированные супергерои. Люди часто страдают от причиненного суперами вреда, но корпорации Vought удается «заминать» любые конфликты за счет своей власти и влияния.

Фото Кадр из сериала «Пацаны»

«Пацаны» и «Сверхъестественное»

Создателем сериала «Пацаны» выступает автор «Сверхъестественного» Эрик Крипке, и это заметно. Да, у сериала Amazon Prime Video более смелый и откровенный подход, но структура проектов очень похожа.

«Сверхъестественное» рассказывает о двух братьях Сэме и Дине, противостоящих демонам, вампирам, оборотням и другой нечисти, на порядок превосходящей их по силе. В «Пацанах» той самой нечистью представлены суперы.

Сюжетные механизмы «Сверхъестественного» запускает смерть матери семейства от руки демона, за которую потом мстит отец, а затем и дети. Главный герой «Пацанов» Билли Бутчер устроил охоту на супергероев после исчезновения (а затем и смерти) своей жены, в которой виноват супер, а напарник Бутчера Хьюи встает на путь мести после смерти своей девушки, которую случайно убил находящийся под влиянием запрещенных веществ супергерой.

Фото Кадр из сериала «Пацаны»

Динамика отношений между Сэмом и Дином почти идентична той, что в «Пацанах» сложилась у Бутчера и Хьюи. Более решительного и резкого персонажа уравновешивает кто-то более рассудительный и мягкий.

По мере развития «Сверхъестественного» персонажи постепенно впадают в отчаяние от того, что силы неравны, и начинают искать пути их уравнять. Так, например, Сэм становится зависим от демонской крови, которая на время дает ему сверхъестественные силы, а Дин и вовсе после всех пережитых ужасов превращается в демона.

Главная интрига и «Пацанов» в том, что на самом деле супергероев не существует. Вернее, это не дар свыше, ими не рождаются. Корпорация Vought International — фармацевтическая компания, а «Семерка», по сути, — просто распиаренный проект, репутация которого пригодится Vought в будущем.

Фото Кадр из сериала «Пацаны»

Корпорации долго удавалось держать в секрете то, что появление супергероев — результат контролируемого эксперимента. Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был особенным. Vought разыгрывала этот козырь, предлагая вколоть новорожденным сыворотку «Ви», которая наделяла бы детей суперспособностями. Родители скрывали это, поэтому дети росли, будучи уверенными в собственной уникальности.

В чем связь со «Сверхъестественным» на этот раз? Дело в том, что в третьем сезоне «Пацанов» Бутчер узнает, что есть временная сыворотка «Ви», которая дает сверхсилы на 24 часа. Чтобы бороться со своими врагами, главный герой начинает вкалывать ее себе и не перестает, даже когда узнает, к каким разрушительным последствиям это может привести. Получив небывалую силу, отказаться от нее почти невозможно.

Ну и самое главное. Из «Сверхъестественного» в сериал «Пацаны» исполнители роли Винчестеров кочуют один за другим. В третьем сезоне в проекте появился Дженсен Эклс (Дин Винчестер), а в четвертом — Джеффри Дин Морган (Джон Винчестер).

Фото Кадр из сериала «Пацаны»

Сыгравший в «Сверхъестественном» Сэма Винчестера Джаред Падалеки рассказывал, что Эрик Крипке звал в проект и его, но он пока не готов к «семейному воссоединению».

«В 90% случаев я ему отвечаю: «Чувак, мне 41 год, у меня трое детей. Мне не 25, и я не тренируюсь по три часа в день. Я знаю, что ты, черт возьми, заставишь меня раздеться, так что дай мне время. Я в деле, но мне нужно нанять диетолога, тренера и провести восемь месяцев в барокамере, прежде чем появиться на съемочной площадке». Но да, было бы очень здорово снова увидеть Крипке и поработать над этим шоу, оно великолепно, я его фанат».

Фото Кадр из сериала «Пацаны»

Спин-офф «Поколение Ви»

В 2023 году у «Пацанов» вышел спин-офф «Поколение Ви», который рассказывал о юных супергероях, совершенствующих свои способности в спонсируемом Vought International Университете Годолкина.

В начале сезона персонажи столкнулись с грузом обрушившейся на них правды о своем происхождении, а в финале молодым суперам пришлось узнать еще и то, что университет — это лишь прикрытие для секретной лаборатории, в которой суперы подвергаются ужасающим экспериментам. Само же учебное заведение создано не чтобы супергерои учились контролировать свою силу, а чтобы их изучать, найти слабые места и при желании уничтожить.

Бутчер не появляется в спин-оффе до самого финала, но в итоге все же находит жуткую лабораторию. Естественно, в четвертом сезоне «Пацанов» про это не забудут.

Что «Пацаны», что «Поколение Ви» подводят зрителей к тому, что в обществе произошел раскол, который вот-вот перерастет в масштабное противостояние между обычными людьми и суперами.

Поэтому некоторые супергерои в этой вселенной скрывают свои способности — как, например, конгрессвумен Виктория Ньюман. Ей это выгодно, ведь никто не ожидает от нее поступков супергеройского толка.

Фото Кадр из сериала «Поколение Ви»

«Поколение Ви» и «Пацаны» очень тесно связаны, поэтому в ожидании выхода четвертого сезона можно присмотреться к спин-оффу, который вносит существенный вклад во вселенную проекта.

У «Поколения Ви» запланировано продолжение, но сейчас особенно нелегко сказать, каким оно может быть. Один из ведущих актеров проекта Чэнс Пердомо разбился на мотоцикле. Ему было всего 27 лет.

Фото Кадр из сериала «Поколение Ви»

«Его страсть к искусству и ненасытная жажда жизни ощущались всеми, кто его знал, и его теплота сохранится в тех, кого он любил больше всего», — сделал заявление публицист актера.

После трагедии продюсеры сериала тоже сделали заявление, которое завершалось словами: «Нам очень жаль семью Чэнса, и мы скорбим о потере нашего друга и коллеги».

На данный момент съемки второго сезона «Поколения Ви» отложены.

Фото Кадр из сериала «Пацаны»

Что известно о четвертом сезоне «Пацанов»

В четвертый сезон «Пацанов» войдет восемь эпизодов:

«Департамент грязных делишек» (премьера 13 июня 2024 года)

«Жизнь среди зараженных» (премьера 13 июня 2024 года)

«Сохраним здесь красный флаг» (премьера 13 июня 2024 года)

«Мудрость пожилых» (премьера 20 июня 2024 года)

«Остерегайся бармаглота, сын мой» (премьера 27 июня 2024 года)

«Грязный бизнес» (премьера 4 июля 2024 года)

«Инсайдер» (премьера 11 июля 2024 года)

«Убийственный забег» (премьера 18 июля 2024 года)

Сценарии серий написали Дэвид Рид, Джессика Чоу, Элли Монахэн, Джофф Олл, Джудалина Нейра, Анслем Ричардсон и Пол Греллонг.

Режиссером первого эпизода выступит Филип Сгриккиа, а финального — Эрик Крипке.

Фото Кадр из сериала «Пацаны»

В четвертом сезоне «Пацанов» к своим ролям вернутся Карл Урбан (Билли Бутчер), Джек Куэйд (Хьюи), Энтони Старр (Хоумлендер), Эрин Мориарти (Старлайт), Джесси Ашер (Поезд-А), Лаз Алонсо (Марвин Ти Милк), Чейс Кроуфорд (Подводный), Томер Капон (Французик), Карен Фукухара (Кимико), Нэйтан Митчелл (Черный Нуар II), Колби Минифи (Эшли Баррет), Клаудия Думит (Виктория Ньюман), Камерон Кроветти (Райан Бутчер), Вэлори Керри (Фейерверк) и Сьюзэн Хэйард (Сестра Сэйдж).

Кроме того, образ Солдатика повторит Дженсен Эклс. Кого в продолжении проекта будет играть Джеффри Дин Морган, пока неизвестно.

Что касается сюжета, в четвертом сезоне у «Пацанов» дел хватает. Назревает война между суперами и обычными людьми, корпорация Vought хочет наладить производство стабильной сыворотки «Ви» военным, а после злоупотребления ее ненадежной версией у Бутчера осталось очень мало времени, чтобы все исправить.

Тизер

Где смотреть четвертый сезон «Пацанов»

Все эпизоды четвертого сезона «Пацанов» будут доступны для просмотра на платформе Prime Video.