«Очень странные дела»: что известно о финальном сезоне мистического сериала

В начале января стартовали съемки пятого, и финального, сезона сериала «Очень странные дела». Рассказываем обо всем, что известно о продолжении мистического проекта.

Сюжет сериала

Проект «Очень странные дела» рассказывает о группе детей, противостоящих зловещей мистической силе из другого мира, питающейся страхами людей. Звучит точь-в-точь как «Оно» Стивена Кинга, скажете вы, и будете абсолютно правы.

При разработке изначальной идеи создатели проекта братья Даффер больше всего ориентировались на короля ужасов. «Клуб неудачников» (из книги «Оно») в «Очень странных делах» превратился в «Клуб адского пламени», потусторонний мир получил название Изнанка, а персонаж Джейн Хоппер (Одиннадцать) чем-то напоминает главную героиню из другого кинговского романа «Кэрри».

Фото Кадр из сериала «Очень странные дела»

Под завязку забитое всевозможными отсылками к культовым поп-культурным явлениям шоу Netflix аккуратно называют ностальгическим. В нем можно найти связь с «Чужими» Джеймса Кэмерона, «Инопланетянином» Стивена Спилберга или «Охотниками за привидениями» Айвана Райтмана.

«Очень странные дела» подарили новую жизнь многим хитам из прошлого, начиная с Should I Stay or Should I Go группы The Clash и Master Of Puppets легендарной Metallica, до Running Up That Hill Кейт Буш, ставшей саундтреком для всего четвертого сезона.

Особый шарм «Очень странным делам» придает так называемый русский след. Действие сериала разворачивается в 80-е, ознаменованные в том числе знаменитой речью Рональда Рейгана об империи зла. Страх перед Советами существует в шоу в фоновом режиме. Одиннадцать считают русской девочкой со сверхспособностями, героиня Вайноны Райдер получает посылку с матрешкой, пока за кадром звучит «Но от тайги до британских морей / Красная Армия всех сильней!». А под провинциальным торговым центром Советский Союз создал секретную базу.

Тем не менее в «Очень странных делах» есть кое-кто пострашнее клишированных злых русских — правящий Изнанкой монстр Векна. Вероятно, пятый сезон будет посвящен борьбе с ним.

Что известно о пятом сезоне «Очень странных дел»

Главным образом то, что время играет против него. По крайней мере так считает режиссер «Очень странных дел» Шон Леви. Пока длилась забастовка голливудских сценаристов, а затем и актеров, работать над продолжением шоу было нельзя.

«Нас это убивает, потому что чертовы дети не могут взрослеть медленнее», — говорил Леви. Режиссер уточнил, что в сериале не будут использоваться компьютерные технологии для «омоложения» актеров.

Фото Кадр из сериала «Очень странные дела»

Звучит немного странно, учитывая, что основному касту около 20 лет. Даже Джеймс Кэмерон, режиссер культового «Аватара», считает актерский состав слишком старым.

«Мне нравится этот сериал, но создается эффект «Очень странных дел», когда персонажи-ученики старшей школы выглядят так, будто им 27», — объяснял Кэмерон.

Фото Кадр из сериала «Очень странные дела»

Впрочем, каст сериала, похоже, разделяет мнение режиссера относительно взросления. Например, исполнительница роли Одиннадцать Милли Бобби Браун готова попрощаться с «Очень странными делами», чтобы переключиться на другие, более интересные для нее проекты.

«Съемки «Очень странных дел» отнимают много времени. Это мешает мне участвовать в проектах, которые мне нравятся. Поэтому я готова сказать: «Спасибо и до свидания», — рассказывала актриса.

Дэвид Харбор, играющий в сериале шерифа Джима Хоппера, тоже считает, что «Очень странные дела» пора заканчивать: «Прошло уже почти девять лет со съемок первого сезона, думаю, пришло время его завершить».

Фото Кадр из сериала «Очень странные дела»

В недавнем интервью Collider исполнительница роли Робин Бакли Майя Хоук рассказала, что финал сериала ответит на все вопросы, интересующие поклонников шоу: «Съемки последнего сезона по-настоящему эмоциональны, я взволнована». Актриса добавила, что еще не успела прочитать сценарий финальных эпизодов, поэтому пока у нее не сложилось впечатления относительно завершения проекта.

Что касается съемок продолжения «Очень странных дел», на данный момент известно, что Шон Леви будет режиссировать минимум один эпизод пятого сезона.

Первая же серия, над которой работают братья Даффер, получила название Chapter One: The Crawl («Глава первая. Ползание»).

Фото Кадр из сериала «Очень странные дела»

Актерский состав пятого сезона

В пятом сезоне «Очень странных дел» к своим ролям вернутся Милли Бобби Браун (Одиннадцать), Сэди Синк (Макс), Джейми Кэмпбелл Бауэр (Векна), Вайнона Райдер (Джойс Байерс), Дэвид Харбор (шериф Джим Хоппер), Майя Хоук (Робин), Гейтен Матараццо (Дастин), Финн Вулфхард (Майк), Ноа Шнапп (Уилл), Калеб Маклафлин (Лукас), Наталия Дайер (Нэнси), Чарли Хитон (Джонатан), Приа Фергюсон (Эрика), Джо Кири (Стив), Бретт Гельман (Мюррей Бауман), Кара Буоно (Карен Уилер) и Эмибет Макналти (Вики).

В июне прошлого года стало известно, что к касту продолжения проекта присоединилась Линда Хэмилтон («Терминатор»). О других изменениях актерского состава пока не сообщали.

Фото Кадр из сериала «Очень странные дела»

Когда выйдет новый сезон

Пятый, и финальный, сезон «Очень странных дел» выйдет не раньше 2025 года. Более точную дату создатели пока не называли.

Где смотреть «Очень странные дела»

Все эпизоды первых четырех сезонов шоу доступны для просмотра на платформе Netflix. Вероятнее всего, там же появится и пятый сезон.