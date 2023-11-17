«Поколение Ви»: стоит ли смотреть смелый спин-офф «Пацанов»

На Amazon Prime Video подошел к концу первый сезон сериала «Поколение Ви» об обучении молодых супергероев под контролем компании Vought. Рассказываем, каким получился спин-офф «Пацанов».

Осторожно! Спойлеры.

О чем сериал «Поколение Ви»

Проект сосредоточен на юных супергероях, совершенствующих свои способности в Университете Годолкина, который спонсирует Vought International.

Главные герои «Поколения Ви» — способная управлять кровью Мари (Джаз Синклер), манипулирующий металлами Андре (Чанс Пердомо), меняющаяся в размерах Эмма (Лиззи Бродвей), умеющая подчинять людей своей воле Кейт (Мэдди Филлипс), меняющий пол Джордан (Лондон Тор и Дерек Лу), сверхсильный Сэм (Аса Джерманн) и Индира (Шелли Конн).

У последней способностей нет: она декан Университета Годолкина. Хотя, пожалуй, умение героини манипулировать теми, кто гораздо сильнее ее, можно приравнять к суперсиле.

Стоит ли смотреть «Поколение Ви»

Вселенная «Пацанов» специфична. Некоторых зрителей ее провокационность может оттолкнуть. «Поколение Ви» старается не отставать от своего отца-основателя. Сериал не злоупотребляет фансервисом, но и не дает аудитории забыть, где происходят события проекта.

Речь не только о явных камео, по большей части «Поколение Ви» действует тоньше: персонажи сериала могут услышать новость про одного из героев «Пацанов» или увидеть постер того или иного члена «Семерки».

Фото Кадр из сериала «Поколение Ви»

Но даже камео в сериале используются не только для того, чтобы порадовать поклонников шоу, но и чтобы показать второстепенных персонажей «Пацанов» с другой стороны. Например, «Поколение Ви» раскрывает некоторые детали прошлого конгрессвумен Виктории Ньюман (Клаудия Думит).

В шестом эпизоде сериала появился Солдатик (Дженсен Эклс) — бывший лидер «Расплаты», команды неактуальных супергероев, которые проявляли себя во всей красе до появления «Семерки».

События «Поколения Ви» происходят после третьего сезона «Пацанов», где супергерой старого образца был нейтрализован. Тем не менее создатели спин-оффа нашли способ ввести персонажа в сюжет без противоречий.

Фото Кадр из сериала «Поколение Ви»

«Поколение Ви» может заинтересовать тех, кто понимает специфику шоу и знает, на чем построен оригинальный сериал. «Пацаны» — сатира над супергероикой, которая показывает темные стороны тех, кому люди безоговорочно верят.

«Пацаны» и «Поколение Ви» подводят аудиторию к тому, что столкновение между супергероями и людьми неизбежно. Корпорация Vought скрывает за собой фармацевтическую компанию, а Университет Годолкина — секретную лабораторию (и по совместительству пыточную, где над супергероями ставят эксперименты).

Фото Кадр из сериала «Поколение Ви»

Людям нужна вера во что-то большее. Во вселенной «Пацанов» и «Поколения Ви» элитный отряд супергероев заменяет им богов. Дает иллюзию защиты и справедливости.

Но как люди отреагируют, узнав, что супергероев не существует? По крайней мере в их понимании. Суперсила — это не данность, а сыворотка, которая впоследствии может стать доступна любому, кто хорошо заплатит.

Сериал «Поколение Ви» продлен на второй сезон, но раньше выйдет четвертый сезон «Пацанов», который продолжит рассказывать о неравной и почти бескомпромиссной бутчеровской борьбе.