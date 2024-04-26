8 дебютных фильмов известных режиссеров: от Жан-Люка Годара до Греты Гервиг

Принято считать, что мастерство приходит с опытом, однако порой режиссерам удается снять достойное кино с первой же попытки. Так, например, актер Кевин Костнер дебютировал в режиссуре с вестерном «Танцующий с волками», который на церемонии вручения «Оскар» в 1991 году стал лидером по количеству номинаций и наград: картина, в частности, одержала победу в категории «Лучший фильм», а в категории «Лучший режиссер» Костнер обошел Мартина Скорсезе и Фрэнсиса Форда Копполу. Рассказываем о других дебютных лентах известных постановщиков.

На последнем дыхании

Год: 1960.

Страна: Франция.

Режиссер: Жан-Люк Годар.

В главных ролях: Джин Сиберг, Жан-Поль Бельмондо, Ван Доуде, Жан-Люк Годар, Ришар Бальдуччи.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 7,7.

Фото Кадр из фильма «На последнем дыхании»

Один из основоположников французской новой волны Жан-Люк Годар начал свою карьеру в качестве кинокритика, а затем снял несколько короткометражек. Его полноценным дебютом стала драма «На последнем дыхании», которая вместе с фильмами «Четыреста ударов» Франсуа Трюффо и «Хиросима, моя любовь» Алена Рене положила начало новому направлению во французском кинематографе.

История молодого преступника Мишеля в исполнении Жан-Поля Бельмондо и его американской подружки Патриции, которую сыграла Джин Сиберг, была отмечена «Серебряным медведем» за лучшую режиссуру по итогам Берлинского кинофестиваля 1960 года.

Бешеные псы

Год: 1991.

Страна: США.

Режиссер: Квентин Тарантино.

В главных ролях: Харви Кейтель, Тим Рот, Майкл Мэдсен, Крис Пенн, Стив Бушеми.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.

Рейтинг IMDb: 8,3.

Фото Кадр из фильма «Бешеные псы»

Как и Жан-Люк Годар, американский режиссер Квентин Тарантино успел отснять пару короткометражек, прежде чем приступить к работе над полнометражным дебютом. Сопродюсером его первого проекта выступил Харви Кейтель: ему так понравилась идея фильма, что в итоге он еще и сыграл в «Бешеных псах» мистера Уайта.

Разумеется, бюджет у начинающего режиссера был весьма ограниченным, поэтому многие актеры снимались в собственной одежде, а Майкл Мэдсен даже ездил в кадре на собственном автомобиле. Впоследствии «Бешеные псы» не только собрали награды сразу нескольких международных кинофестивалей, но и окупились в прокате. А уже следующая работа Тарантино — «Криминальное чтиво» — принесла режиссеру «Золотую пальмовую ветвь» и «Оскар» за лучший сценарий.

Карты, деньги, два ствола

Год: 1998.

Страна: Великобритания, США.

Режиссер: Гай Ричи.

В главных ролях: Джейсон Флеминг, Декстер Флетчер, Ник Моран, Джейсон Стэйтем, Стивен Макинтош.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,6.

Рейтинг IMDb: 8,1.

Фото Кадр из фильма «Карты, деньги, два ствола»

Формально дебютом британца Гая Ричи в режиссуре стала 20-минутная криминальная короткометражка «Трудное дело», выпущенная в далеком 1995 году. К счастью, ее увидела Труди Стайлер: фильм так впечатлил актрису, что в качестве продюсера она вложилась в первый полнометражный проект начинающего режиссера. Конечно же, небольшую роль в нем получил супруг Труди — музыкант Стинг.

В итоге криминальная комедия «Карты, деньги, два ствола» была отмечена «Призом зрительских симпатий» на церемонии вручения BAFTA, а Гай Ричи одержал победу в категории «Лучший режиссер-дебютант» на кинопремии канала MTV. Кроме того, именно эта картина запустила актерскую карьеру Джейсона Стэйтема и Винни Джонса. Ну а Труди Стайлер выступила одним из продюсеров еще и следующего фильма Ричи «Большой куш».

Девственницы-самоубийцы

Год: 1999.

Страна: США.

Режиссер: София Коппола.

В главных ролях: Джеймс Вудс, Кэтлин Тернер, Кирстен Данст, Джош Хартнетт, Майкл Паре.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.

Рейтинг IMDb: 7,2.

Фото Кадр из фильма «Девственницы-самоубийцы»

Дочь известного режиссера Фрэнсиса Форда Копполы начала свой путь в кино как актриса: в основном она снималась в небольших ролях в фильмах своего отца («Изгои», «Бойцовая рыбка», «Клуб «Коттон», «Пегги Сью вышла замуж»), но уже первая заметная роль — Мэри Корлеоне в «Крестном отце 3» — принесла ей сразу две «Золотые малины» («Худшая новая звезда» и «Худшая женская роль второго плана»).

И тогда София перешла в режиссуру. Ее полнометражным дебютом стала экранизация романа «Девственницы-самоубийцы» американского писателя Джеффри Евгенидиса. История сестер Лисбон, разворачивающаяся в провинциальном городке в 1970-х, принесла постановщице премию канала MTV в категории «Лучший режиссер-дебютант».

Залечь на дно в Брюгге

Год: 2007.

Страна: Великобритания, США.

Режиссер: Мартин Макдона.

В главных ролях: Колин Фаррелл, Брендан Глисон, Рэйф Файнс, Клеманс Поэзи, Джордан Прентис.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 7,9.

Фото Кадр из фильма «Залечь на дно в Брюгге»

Ирландец Мартин Макдона приступил к съемкам своего полноценного дебюта уже в ранге оскароносного режиссера. Дело в том, что за первый же проект — 27-минутную картину «Шестизарядный» — он получил заветную статуэтку в категории «Лучший короткометражный игровой фильм». И все же, если говорить о полном метре, то его путь начался с черной комедии «Залечь на дно в Брюгге».

Лента о наемниках, скрывающихся в Бельгии после убийства священника, была тепло встречена критиками. В копилке «Залечь на дно в Брюгге» — премия Британской киноакадемии и номинация на «Оскар» в категории «Лучший оригинальный сценарий», а также три номинации на «Золотой глобус», в одной из которых удача улыбнулась Колину Фарреллу.

Из машины

Год: 2014.

Страна: Великобритания.

Режиссер: Алекс Гарленд.

В главных ролях: Донал Глисон, Алисия Викандер, Оскар Айзек, Соноя Мидзуно, Кори Джонсон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.

Рейтинг IMDb: 7,7.

Фото Кадр из фильма «Из машины»

Кинокарьера британца Алекса Гарленда началась с написания сценариев, в частности к фильмам Дэнни Бойла («Пляж», «28 дней спустя», «Пекло»). В 2010 году он адаптировал для съемок роман Кадзуо Исигуро «Не отпускай меня», а два года спустя — комиксы о судье Дредде. В 2014-м Гарленд наконец-то дебютировал в режиссуре, причем, в отличие от большинства сегодняшних героев, сразу же с полнометражным проектом.

Научно-фантастическая лента «Из машины» повествует о молодом программисте, который соглашается на приглашение богача принять участие в тестировании андроида с искусственным интеллектом. Картина была отмечена «Оскаром» за лучшие визуальные эффекты и номинацией в сценарной категории. А сыгравшая робота Алисия Викандер претендовала на «Золотой глобус» и BAFTA.

Прочь

Год: 2017.

Страна: США, Япония.

Режиссер: Джордан Пил.

В главных ролях: Дэниэл Калуя, Эллисон Уильямс, Кэтрин Киннер, Брэдли Уитфорд, Калеб Лэндри Джонс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.

Рейтинг IMDb: 7,8.

Фото Кадр из фильма «Прочь»

Еще один постановщик, сразу же дебютировавший с полным метром, — это американец Джордан Пил, который начинал в качестве стендап-комика, а затем переключился на актерство. Его первым режиссерским проектом стал хоррор «Прочь» о молодом человеке, для которого знакомство с родителями девушки оборачивается сущим кошмаром.

Картина заработала четыре номинации на «Оскар», в том числе как лучший фильм (Пил в итоге одержал победу лишь в категории «Лучший оригинальный сценарий»), а также по две номинации на BAFTA и «Золотой глобус». Кроме того, на церемонии «Сатурн» «Прочь» назвали лучшим фильмом ужасов.

Леди Берд

Год: 2017.

Страна: США.

Режиссер: Грета Гервиг.

В главных ролях: Сирша Ронан, Лори Меткаф, Трэйси Леттс, Лукас Хеджес, Тимоти Шаламе.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.

Рейтинг IMDb: 7,4.

Фото Кадр из фильма «Леди Берд»

Американка Грета Гервиг, всегда мечтавшая стать драматургом, тоже начала свой путь в кино в качестве актрисы. Один из самых известных релизов с ее участием — это черно-белая трагикомедия «Милая Фрэнсис», которая принесла ей номинацию на «Золотой глобус». В режиссуре Гервиг попробовала себя в 2008 году, однако мелодрама «Ночи и выходные» была снята в тандеме с Джо Сванбергом. Так что полноценным дебютом Греты считается «Леди Берд».

Драмеди об ученице консервативной католической школы, мечтающей переехать в Нью-Йорк, с ходу заработало два «Золотых глобуса». Первый достался исполнительнице главной роли Сирше Ронан, а второй — самой «Леди Берд» в категории «Лучший фильм (комедия или мюзикл)». Также лента была представлена в пяти номинациях на «Оскаре» (в том числе — в категории «Лучший режиссер») и в трех — на BAFTA и Премии гильдии актеров.