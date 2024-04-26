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Первые фильмы известных режиссеров: лучшие режиссерские дебюты
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:00

8 мин.

8 дебютных фильмов известных режиссеров: от Жан-Люка Годара до Греты Гервиг

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Кадр из фильма «Из машины»
Фото Кадр из фильма «Из машины»
Кадр из фильма «Леди Берд»
Фото Кадр из фильма «Леди Берд»
Кадр из фильма «Прочь»
Фото Кадр из фильма «Прочь»
Кадр из фильма «Из машины»
Фото Кадр из фильма «Из машины»
Кадр из фильма «Залечь на дно в Брюгге»
Фото Кадр из фильма «Залечь на дно в Брюгге»
Кадр из фильма «Девственницы-самоубийцы»
Фото Кадр из фильма «Девственницы-самоубийцы»
Кадр из фильма «Карты, деньги, два ствола»
Фото Кадр из фильма «Карты, деньги, два ствола»
Кадр из фильма «Бешеные псы»
Фото Кадр из фильма «Бешеные псы»
Кадр из фильма «На последнем дыхании»
Фото Кадр из фильма «На последнем дыхании»
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Принято считать, что мастерство приходит с опытом, однако порой режиссерам удается снять достойное кино с первой же попытки. Так, например, актер Кевин Костнер дебютировал в режиссуре с вестерном «Танцующий с волками», который на церемонии вручения «Оскар» в 1991 году стал лидером по количеству номинаций и наград: картина, в частности, одержала победу в категории «Лучший фильм», а в категории «Лучший режиссер» Костнер обошел Мартина Скорсезе и Фрэнсиса Форда Копполу. Рассказываем о других дебютных лентах известных постановщиков.

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На последнем дыхании

Год: 1960.
Страна: Франция.
Режиссер: Жан-Люк Годар.
В главных ролях: Джин Сиберг, Жан-Поль Бельмондо, Ван Доуде, Жан-Люк Годар, Ришар Бальдуччи.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.
Рейтинг IMDb: 7,7.

Фото Кадр из фильма «На последнем дыхании»

Один из основоположников французской новой волны Жан-Люк Годар начал свою карьеру в качестве кинокритика, а затем снял несколько короткометражек. Его полноценным дебютом стала драма «На последнем дыхании», которая вместе с фильмами «Четыреста ударов» Франсуа Трюффо и «Хиросима, моя любовь» Алена Рене положила начало новому направлению во французском кинематографе.

История молодого преступника Мишеля в исполнении Жан-Поля Бельмондо и его американской подружки Патриции, которую сыграла Джин Сиберг, была отмечена «Серебряным медведем» за лучшую режиссуру по итогам Берлинского кинофестиваля 1960 года.

Бешеные псы

Год: 1991.
Страна: США.
Режиссер: Квентин Тарантино.
В главных ролях: Харви Кейтель, Тим Рот, Майкл Мэдсен, Крис Пенн, Стив Бушеми.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.
Рейтинг IMDb: 8,3.

Фото Кадр из фильма «Бешеные псы»

Как и Жан-Люк Годар, американский режиссер Квентин Тарантино успел отснять пару короткометражек, прежде чем приступить к работе над полнометражным дебютом. Сопродюсером его первого проекта выступил Харви Кейтель: ему так понравилась идея фильма, что в итоге он еще и сыграл в «Бешеных псах» мистера Уайта.

Разумеется, бюджет у начинающего режиссера был весьма ограниченным, поэтому многие актеры снимались в собственной одежде, а Майкл Мэдсен даже ездил в кадре на собственном автомобиле. Впоследствии «Бешеные псы» не только собрали награды сразу нескольких международных кинофестивалей, но и окупились в прокате. А уже следующая работа Тарантино — «Криминальное чтиво» — принесла режиссеру «Золотую пальмовую ветвь» и «Оскар» за лучший сценарий.

Карты, деньги, два ствола

Год: 1998.
Страна: Великобритания, США.
Режиссер: Гай Ричи.
В главных ролях: Джейсон Флеминг, Декстер Флетчер, Ник Моран, Джейсон Стэйтем, Стивен Макинтош.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,6.
Рейтинг IMDb: 8,1.

Фото Кадр из фильма «Карты, деньги, два ствола»

Формально дебютом британца Гая Ричи в режиссуре стала 20-минутная криминальная короткометражка «Трудное дело», выпущенная в далеком 1995 году. К счастью, ее увидела Труди Стайлер: фильм так впечатлил актрису, что в качестве продюсера она вложилась в первый полнометражный проект начинающего режиссера. Конечно же, небольшую роль в нем получил супруг Труди — музыкант Стинг.

В итоге криминальная комедия «Карты, деньги, два ствола» была отмечена «Призом зрительских симпатий» на церемонии вручения BAFTA, а Гай Ричи одержал победу в категории «Лучший режиссер-дебютант» на кинопремии канала MTV. Кроме того, именно эта картина запустила актерскую карьеру Джейсона Стэйтема и Винни Джонса. Ну а Труди Стайлер выступила одним из продюсеров еще и следующего фильма Ричи «Большой куш».

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Девственницы-самоубийцы

Год: 1999.
Страна: США.
Режиссер: София Коппола.
В главных ролях: Джеймс Вудс, Кэтлин Тернер, Кирстен Данст, Джош Хартнетт, Майкл Паре.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.
Рейтинг IMDb: 7,2.

Фото Кадр из фильма «Девственницы-самоубийцы»

Дочь известного режиссера Фрэнсиса Форда Копполы начала свой путь в кино как актриса: в основном она снималась в небольших ролях в фильмах своего отца («Изгои», «Бойцовая рыбка», «Клуб «Коттон», «Пегги Сью вышла замуж»), но уже первая заметная роль — Мэри Корлеоне в «Крестном отце 3» — принесла ей сразу две «Золотые малины» («Худшая новая звезда» и «Худшая женская роль второго плана»).

И тогда София перешла в режиссуру. Ее полнометражным дебютом стала экранизация романа «Девственницы-самоубийцы» американского писателя Джеффри Евгенидиса. История сестер Лисбон, разворачивающаяся в провинциальном городке в 1970-х, принесла постановщице премию канала MTV в категории «Лучший режиссер-дебютант».

Залечь на дно в Брюгге

Год: 2007.
Страна: Великобритания, США.
Режиссер: Мартин Макдона.
В главных ролях: Колин Фаррелл, Брендан Глисон, Рэйф Файнс, Клеманс Поэзи, Джордан Прентис.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.
Рейтинг IMDb: 7,9.

Фото Кадр из фильма «Залечь на дно в Брюгге»

Ирландец Мартин Макдона приступил к съемкам своего полноценного дебюта уже в ранге оскароносного режиссера. Дело в том, что за первый же проект — 27-минутную картину «Шестизарядный» — он получил заветную статуэтку в категории «Лучший короткометражный игровой фильм». И все же, если говорить о полном метре, то его путь начался с черной комедии «Залечь на дно в Брюгге».

Лента о наемниках, скрывающихся в Бельгии после убийства священника, была тепло встречена критиками. В копилке «Залечь на дно в Брюгге» — премия Британской киноакадемии и номинация на «Оскар» в категории «Лучший оригинальный сценарий», а также три номинации на «Золотой глобус», в одной из которых удача улыбнулась Колину Фарреллу.

Из машины

Год: 2014.
Страна: Великобритания.
Режиссер: Алекс Гарленд.
В главных ролях: Донал Глисон, Алисия Викандер, Оскар Айзек, Соноя Мидзуно, Кори Джонсон.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.
Рейтинг IMDb: 7,7.

Фото Кадр из фильма «Из машины»

Кинокарьера британца Алекса Гарленда началась с написания сценариев, в частности к фильмам Дэнни Бойла («Пляж», «28 дней спустя», «Пекло»). В 2010 году он адаптировал для съемок роман Кадзуо Исигуро «Не отпускай меня», а два года спустя — комиксы о судье Дредде. В 2014-м Гарленд наконец-то дебютировал в режиссуре, причем, в отличие от большинства сегодняшних героев, сразу же с полнометражным проектом.

Научно-фантастическая лента «Из машины» повествует о молодом программисте, который соглашается на приглашение богача принять участие в тестировании андроида с искусственным интеллектом. Картина была отмечена «Оскаром» за лучшие визуальные эффекты и номинацией в сценарной категории. А сыгравшая робота Алисия Викандер претендовала на «Золотой глобус» и BAFTA.

Прочь

Год: 2017.
Страна: США, Япония.
Режиссер: Джордан Пил.
В главных ролях: Дэниэл Калуя, Эллисон Уильямс, Кэтрин Киннер, Брэдли Уитфорд, Калеб Лэндри Джонс.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.
Рейтинг IMDb: 7,8.

Фото Кадр из фильма «Прочь»

Еще один постановщик, сразу же дебютировавший с полным метром, — это американец Джордан Пил, который начинал в качестве стендап-комика, а затем переключился на актерство. Его первым режиссерским проектом стал хоррор «Прочь» о молодом человеке, для которого знакомство с родителями девушки оборачивается сущим кошмаром.

Картина заработала четыре номинации на «Оскар», в том числе как лучший фильм (Пил в итоге одержал победу лишь в категории «Лучший оригинальный сценарий»), а также по две номинации на BAFTA и «Золотой глобус». Кроме того, на церемонии «Сатурн» «Прочь» назвали лучшим фильмом ужасов.

Леди Берд

Год: 2017.
Страна: США.
Режиссер: Грета Гервиг.
В главных ролях: Сирша Ронан, Лори Меткаф, Трэйси Леттс, Лукас Хеджес, Тимоти Шаламе.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.
Рейтинг IMDb: 7,4.

Фото Кадр из фильма «Леди Берд»

Американка Грета Гервиг, всегда мечтавшая стать драматургом, тоже начала свой путь в кино в качестве актрисы. Один из самых известных релизов с ее участием — это черно-белая трагикомедия «Милая Фрэнсис», которая принесла ей номинацию на «Золотой глобус». В режиссуре Гервиг попробовала себя в 2008 году, однако мелодрама «Ночи и выходные» была снята в тандеме с Джо Сванбергом. Так что полноценным дебютом Греты считается «Леди Берд».

Драмеди об ученице консервативной католической школы, мечтающей переехать в Нью-Йорк, с ходу заработало два «Золотых глобуса». Первый достался исполнительнице главной роли Сирше Ронан, а второй — самой «Леди Берд» в категории «Лучший фильм (комедия или мюзикл)». Также лента была представлена в пяти номинациях на «Оскаре» (в том числе — в категории «Лучший режиссер») и в трех — на BAFTA и Премии гильдии актеров.

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