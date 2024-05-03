«Обоюдное согласие»: что известно о втором сезоне сериала Валерии Гай Германики

1 апреля 2024 года на платформе KION стартовал второй сезон сериала «Обоюдное согласие» Валерии Гай Германики. Продолжение сюжетно никак не связано с первой частью — в нем новые герои и новая история, в центре которой на этот раз проблема домашнего насилия. Главную героиню обвиняют в убийстве мужа-абьюзера. Новый сезон, по словам создателей, рассказывает «о том, что скрывается за фасадом идеальной семьи».

Что было в первом сезоне сериала «Обоюдное согласие»

В первом сезоне сериала «Обоюдное согласие» Анна Федорова — 29-летняя учительница русского языка и литературы — обвиняет трех влиятельных мужчин города в том, что они изнасиловали ее во время их совместной прогулки на яхте. Это заявление шокирует небольшой провинциальный городок. Однако местные жители вместо того, чтобы поддержать Анну, начинают обвинять ее саму в произошедшем.

За расследование берется опытный следователь Виктор Нестеренко. Для него это дело должно стать последним перед выходом на пенсию. В отличие от других жителей города, Виктор действительно хочет во всем разобраться и найти виновных. По мере развития событий выясняется, что в прошлом Анну уволили из московского лицея из-за близких отношений со своим учеником. У предполагаемых насильников тоже есть свои тайны, которые они не хотят раскрывать.

События сериала развиваются в двух линиях: в настоящем, где показано расследование, и в прошлом, которое рассказывает, какие события привели учительницу на яхту.

Сюжет второго сезона сериала «Обоюдное согласие»

Во втором сезоне сериала «Обоюдное согласие» зрители знакомятся с на первый взгляд идеальной семьей Венишевых. Действие разворачивается в небольшом городке Озерске.

Григорий Венишев — многодетный отец и успешный бизнесмен. Он помпезно празднует «фарфоровую свадьбу», то есть 20-летие совместной жизни с женой Мариной. Однако вскоре после праздника обаятельного любимца всего города находят мертвым. Под подозрение сразу же попадает Марина — ее обвиняют в убийстве, ведь улики указывают на то, что она воткнула в мужа нож.

Фото Кадр из сериала «Обоюдное согласие»

В ходе расследования выясняется, что за идеальным фасадом этой семьи скрывались ужасные тайны. Покойный Григорий Венишев на самом деле был жестоким абьюзером и тираном, который держал в страхе всю семью. У каждого из супругов были свои секреты.

Расследованием занимаются следователь Анна и правозащитница Ида, которые пытаются разобраться в этой запутанной истории.

Создатели второго сезона сериала «Обоюдное согласие»

Режиссером-постановщиком вновь стала Валерия Гай Германика («Школа», «Все умрут, а я останусь», «Мысленный волк»), которая сняла первый сезон. Изначально она не планировала браться за режиссуру продолжения, но когда ей прислали сценарий — она передумала, при этом внеся в него существенные изменения.

«Да, я сразу сказала, что хочу, чтобы следак была женщина и ее сыграла Арбенина, по­тому что придумала это вообще семь лет назад. Идея понравилась, и сценарий пе­реписали. Еще двух персонажей я прора­батывала лично со специалистом по Карлу Густаву Юнгу, чтобы добавить туда сны. Не хочу спойлерить, но по исследованиям Юнга людям, которые в детстве пережили некоторые травмирующие ситуации, по­том снятся определенные вещи», — рассказывала Германика в интервью изданию «Собака».

Фото Кадр из сериала «Обоюдное согласие»

Над продолжением работал опытный российский сценарист Александр Талал. В его фильмографии первые российские блокбастеры «Дневной дозор» и «Черная молния» соседствуют с такими сериальными хитами последних лет, как «Пищеблок» и «Смычок». Также писать сценарий ему помогала супруга — практикующий психолог и психотерапевт Татьяна Салахиева-Талал.

Какие актеры играют во втором сезоне сериала «Обоюдное согласие»

Главную роль в сериале играет Глафира Тарханова, в чьей обширной фильмографии множество эпизодических и второстепенных ролей в отечественных сериалах и фильмах. Выделить среди них можно «Закрыть гештальт», «Измены» и «Баба Яга спасает мир».

«Обоюдное согласие-2? — для меня страшно интересный проект! А еще это большая ответственность: как и в первом сезоне, мы поднимаем острые важные социальные темы, которые касаются каждого. Возможно, кому-то наш проект поможет изменить свою жизнь к лучшему» — рассказывала Глафира Тарханова.

Актриса сетовала в интервью на шоу Германики «Лера в большом городе», что в последнее время ей не предлагают серьезные титульные роли и расплакалась. Через год Германика позвала Тарханову на главную роль.

«Я вглядывалась в нее, пока брала интер­вью. Когда я получила сценарий «Обоюдного согласия», то предложила продюсерам ее. Многих актеров надо уговаривать и тянуть — унылое мероприятие. А тут было ясно, что человек будет стараться. К тому же в Глафире есть потенциал стать новым лицом на киноплатформах. Мне ее сразу утвердили. Она очень хорошая актриса», — сказала Валерия в том же интервью изданию «Собака».

Помимо профессиональных актеров, Германика любит работать с непрофессиональными артистами и теми, кто у нее есть в «записной книжке». Второй сезон «Обоюдного согласия» в этом плане не стал исключением. В кадре можно заметить экс-телеведущую Елену Хангу, ресторатора Максима Ползикова, 68-летнюю супермодель Валентину Ясень и, конечно же, певицу Диану Арбенину, для которой эта роль стала дебютной. Последняя в сериале предстала в образе строгой и проницательной следовательницы.

Фото Кадр из сериала «Обоюдное согласие»

«Но каст — это же моя записная книжка, потому что времени было мало на подготовку. Если бы мы звали профессиональных актеров, на подготовку времени бы ушло, на кастинг, до двух месяцев. Потому что их надо было бы перебирать, а я пользуюсь методом документалиста, одноразового актера. И зову просто типажей — в данном случае, которые просто очень хорошо встраиваются в персонажа. Поэтому это было достаточно быстро, это можно сделать буквально за полмесяца. Но это надо очень постараться», — говорила постановщица в эфире «Европы плюс».

Что говорят о втором сезоне «Обоюдного согласия»

По словам генерального продюсера KION Игоря Мишина, Германика облекает абсолютно смелое, бескомпромиссное высказывание о природе насилия над женщиной в жанр хитро устроенного детектива. Оба сезона, хоть и рассказывают о разных персонажах, тематически связаны освещением острых социальных проблем, о которых не принято говорить на большом экране.

А еще «Обоюдное согласие» это одна из первых успешных вертикальных франшиз на отечественном рынке. Проще говоря — это редкий российский сериал-антология, оба сезона которого одинаково успешны и популярны среди широкой аудитории.

«Второй сезон ни сюжетом, ни артистами не связан с предыдущим. Объединяет сезоны тема справедливости для женщины в современном обществе. Важно, что режиссером-постановщиком является Валерия Гай Германика, которая без сомнений вновь создаст яркий, неожиданный и интересный проект», — генеральный продюсер Mediaslovo Данила Шарапов.

Фото Кадр из сериала «Обоюдное согласие»

Критики тоже оценили продолжение, отметив яркий визуальный стиль Германики. Постановщица смело экспериментирует с картинкой, но при этом не скатывается в откровенный артхаус.

«Еще с ранних работ Германика предпочитала близкую к документальной съемку на ручную камеру и необычные для поточного сериального производства ракурсы. По-разному сняты события настоящего, флешбэки и видения персонажей. В дуэте с оператором Геннадием Успангалиевым постановщица снова делает сериал, который по изобразительным деталям готов спорить с авторским кино», — прокомментировал работу Максим Ершов из блога Okko.

Трейлер сериала «Обоюдное согласие»

Где и когда можно посмотреть второй сезон «Обоюдного согласия»

Второй сезон «Обоюдного согласия» уже полностью доступен в онлайн-кинотеатре KION. На стриминге выложены все шесть получасовых серий.