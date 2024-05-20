«Унесенные призраками» Хаяо Миядзаки выйдут в повторный прокат в России
Полнометражный аниме-фильм «Унесенные призраками» Хаяо Миядзаки выйдет в повторный прокат в России. За перевыпуск оскароносного мультфильма отвечает кинопрокатная компания Russian World Vision.
Премьера проекта состоялась в 2001 году. По сюжету аниме-фильма главная героиня Тихиро стремится избавить родителей от чар злой колдуньи.
«Унесенные призраками» выдут в российских кинотеатрах 20 июня.
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