«Унесенные призраками» Хаяо Миядзаки выйдут в повторный прокат в России

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Полнометражный аниме-фильм «Унесенные призраками» Хаяо Миядзаки выйдет в повторный прокат в России. За перевыпуск оскароносного мультфильма отвечает кинопрокатная компания Russian World Vision.

Премьера проекта состоялась в 2001 году. По сюжету аниме-фильма главная героиня Тихиро стремится избавить родителей от чар злой колдуньи.

«Унесенные призраками» выдут в российских кинотеатрах 20 июня.