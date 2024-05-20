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Унесенные призраками аниме Хаяо Миядзаки: повторный прокат в России — дата выхода
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:05

0 мин.

«Унесенные призраками» Хаяо Миядзаки выйдут в повторный прокат в России

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из аниме-фильма «Унесенные призраками»
Фото Кадр из аниме-фильма «Унесенные призраками»
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Полнометражный аниме-фильм «Унесенные призраками» Хаяо Миядзаки выйдет в повторный прокат в России. За перевыпуск оскароносного мультфильма отвечает кинопрокатная компания Russian World Vision.

Премьера проекта состоялась в 2001 году. По сюжету аниме-фильма главная героиня Тихиро стремится избавить родителей от чар злой колдуньи.

«Унесенные призраками» выдут в российских кинотеатрах 20 июня.

Мальчик и&nbsp;птица, Хаяо Миядзаки. «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки выиграл «Оскар» в номинации «Лучший анимационный полнометражный фильм»

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