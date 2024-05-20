Актер Шути Гатва из «Доктора Кто» узнал, как правильно произносится его имя в 26 лет

В недавнем видеоинтервью в соцсетях с коллегой по фильму Милли Гибсон Шути Гатва раскрыл правильное произношение своего имени.

«Мое имя произносится как Н-шу-ти», — объяснил актер.

Гатва добавил, что сам научился правильно произносить свое имя практически случайно: в одном из видео актер сказал, что его имя звучит как «Шути», после чего ему позвонила мама, чтобы поправить сына.

«Моя мама позвонила мне и сказала: «О чем ты говоришь? Твое имя произносится не так». И я подумал: «О, вот как, спасибо, мама, что рассказала мне об этом в 26 лет».

Ранее актер рассказал о давлении, которое ощущал в начале своей карьеры.