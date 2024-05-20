«Три богатыря: Ни дня без подвига» выйдет в прокат 20 июня
20 июня в российских кинотеатрах выйдет специальный выпуск «Три богатыря: Ни дня без подвига», посвященный 20-летию франшизы. В анимационный проект войдут три истории.
В грядущем альманахе богатыри будут спасать друзей из волшебного мира снов, расследовать похищение княжеской короны, а Конь Юлий и Алеша устроят эпическую битву умов.
Посмотреть трейлер мультфильма можно здесь.
«Три богатыря: Ни дня без подвига» выйдет в российский прокат 20 июня.
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