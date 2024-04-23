«Рипли» — сериал с фантастическим визуалом, от которого невозможно оторваться

На стриминговом гиганте Netflix вышел восьмисерийный проект «Рипли». Это очередная экранизация романа Патриции Хайсмит о талантливом, но социопатичном Томасе Рипли — беспринципном человеке, который холодно распоряжается жизнями своих жертв. Новый сериал — третья экранная адаптация нуарного триллера американской писательницы и самая мрачная из всех. «Рипли» глубоко погружает зрителя в психопатичный мир главного героя, и, в отличие от фильмов Рене Клемана и Энтони Мингеллы, не дает ничего, способного сгладить происходящие на экране события.

Сюжет сериала «Рипли»

Влиятельный промышленник Герберт Гринлиф ошибочно принимает Тома Рипли за друга своего непутевого сына — Ричарда (Дикки) Гринлифа. Последний, не желая участвовать в семейном деле, сбежал в Италию, где пытается найти себя: пишет картины, отдыхает на яхте и наслаждается жизнью. Отец Дикки не просто предлагает Рипли отправиться в городок Атрани с целью вернуть сына, но и готов полностью оплатить это путешествие, тем более, что на дворе 1960-е, и эта поездка явно займет много времени главного героя.

Том, несмотря на то, что он знать не знает про Гринлифа-младшего, соглашается, ведь он никогда не чурался афер и обмана. Рипли отправляется на Амальфитанское побережье, чтобы начать играть в сложную, одному ему понятную игру с Дикки и его девушкой Мардж.

Каким получился сериал «Рипли»

«Рипли» снят и написан Стивеном Зеллианом — одним из самых видных сценаристов Голливуда и автором сценария таких фильмов, как «Пробуждение», «Банды Нью-Йорка», «Ирландец», «Человек, который изменил все», «Гангстер» и, конечно же, «Список Шиндлера», за который он получил премию Оскар в номинации «Лучший адаптированный сценарий».

Фото Кадр из сериала «Рипли»

До проекта Зеллиана история Тома Рипли уже выходила на экраны дважды. Первый раз, в 1960 году, киноверсия от Рене Клемана получила название «На ярком солнце», а в главной роли выступал Аллен Делон. Второй раз экранизация вышла в 1999 году, когда Энтони Мингелла снял ленту «Талантливый мистер Рипли», где главные роли исполнили Джуд Лоу, Мэтт Деймон и Гвинет Пэлтроу.

В новой же, теперь сериальной адаптации, нет удивительно уютной красоты итальянского побережья из первого фильма, нет обаяния героев Джуда Лоу и Мэтта Деймона из второй экранизации. Впрочем, у проекта есть другие достоинства.

Персонажи

Говоря о персонажах «Рипли», стоит сказать, что, похоже, единственным существом на экране, к которому у зрителя не возникнет ни одного вопроса, окажется кот Лучио. Очаровательный житель парадной в Риме станет немым свидетелем одного из преступлений главного героя.

Том Рипли же в исполнении Эндрю Скотта производит впечатление гораздо более циничного, чем в других версиях, существа. А все остальные герои будто показаны через его психопатичную оптику. Невольно все персонажи кажутся не самыми приятными людьми, пустыми и местами даже отталкивающими.

Фото Кадр из сериала «Рипли»

В отличие от романа-первоисточника и фильма Мингеллы, где всем героям было немного за двадцать, экранизация Зеллиана накидывает каждому из персонажей как минимум по десять лет возраста. Том Рипли — это не юнец, жаждущий красивой жизни, а человек, который всю жизнь ищет способы выбиться в люди. Не чураясь дел, от которых честный человек держался бы подальше. Как показывает одна из открывающих сцен сериала, герой Эндрю Скотта подделывает письма, банковские чеки и даже занимается телефонным мошенничеством. А когда Тома по просьбе отца Дикки ищет частный детектив, оказывается, что даже найти Рипли не самое простое дело.

Дикки Гринлиф в исполнении Джуда Лоу обладал удивительной харизмой и был безусловной точкой притяжения, которая, что логично, привлекла Тома Рипли. В это же этот же герой в прочтении Зеллиана не производит впечатление человека, живущего сладкой беззаботной жизнью. Он, безусловно, богат и наслаждается этим, но его образ далек от того, что было продемонстрировано в других экранизациях.

По словам постановщика, подобный подход к презентации персонажа был осознанными решением. Новый Дикки — это сорокалетний бесталанный мужчина, который пытается быть художником, но живопись его далека даже от посредственной. При этом он лишен и особого обаяния, которое могло бы влюбить зрителей в персонажа.

Фото Кадр из сериала «Рипли»

Будто бы вторит ему и подруга Мардж в исполнении Дакоты Фаннинг. Героиня работает над книгой, но явно не обладает даже полноценным осознанием замысла своего произведения. При этом Мардж Шервуд — явно не человек, родившийся в столь же богатой семье, как ее партнер. Для нее знакомство с Дикки становится неким трамплином, социальной лестницей в новый мир. Именно она, пожалуй, оказывается самым понятным Тому человеком, который при этом претендует на одно с ним место под солнцем.

То же самое можно сказать и про вторую жертву Рипли — Фредди Майлза, близкого друга Дикки. Персонаж в исполнении несравненного Филипа Сеймура Хоффмана при каждом своем появлении пленил зрителя. Новое прочтение старого героя — малоэмоциональный, тихий британец, который совершенно противоположен герою фильма 1999 года.

Фото Кадр из сериала «Рипли»

Визуальная составляющая

Снимал фильм еще один обладатель премии «Оскар» — Роберт Элсвит, работавший над такими лентами, как «Магнолия» и «Нефть».

«Рипли» — полностью черно-белое, завораживающее зрелище, каждый из кадров которого идеально выстроен и самодостаточен сам по себе. Такая идеальная и при этом аскетичная картинка будто бы отражает внутреннюю сторону главного героя, показывая историю словно глазами самого Рипли.

В этом сериале нет и интересных нарядов главных героев экранизации 99-го — одновременно расслабленных и элегантных образов. Вся одежда персонажей, начиная от главных героев и заканчивая эпизодическими, — это гамма всех оттенков серого. Здесь нет ни одной лишней вещи: каждый из элементов как в одежде персонажей, так и в окружении, находится на своем месте.

Фото Кадр из сериала «Рипли»

Дополняют атмосферу нуара еще и сюжетные элементы, связанные с итальянским живописцем, одним из крупнейших мастеров барокко и основателем реализма в живописи — Караваджо. В его картинах уделяется огромное внимание игре света и тени.

Стоит ли смотреть сериал «Рипли»

И пусть в «Рипли» нет той атмосферы Dolce Vita, которой наполнена лента Энтони Мингеллы — после просмотра сериала вам может с невероятной силой захотеться посетить Итальянское побережье. И не важно, что сюжетные события ужасны и страшны, ведь у каждого прекрасного места всегда есть мрачная тайна.

«Рипли» — камерный сериал, лишенный теплоты и человечности. Показывая события и характерыбез прикрас, проект погружает зрителя в пугающее, но такое завораживающее повествование. Восемь часовых серий про мистера Рипли вполне могут стать одним из лучших проектов, выпущенных Netflix в этом году.