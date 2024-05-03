«Память»: каким получился фильм с Питером Сарсгаардом и Джессикой Честейн

2 мая состоялась российская премьера фильма «Память» Мишеля Франко. Рассказываем, какой получилась драма с Питером Сарсгаардом и Джессикой Честейн.

Сюжет фильма «Память»

Мать-одиночка Сильвия (Джессика Честейн) работает в центре по уходу за взрослыми и празднует тринадцать лет трезвости на очередном собрании анонимных алкоголиков. С этой разрушительной частью своего прошлого героиня смогла справиться, но не все раны можно исцелить.

Сильвия живет словно по инерции. Ее «выключенность» из жизни становится особенно заметна, когда героиня приходит на встречу выпускников, где сидит с отсутствующим видом.

В конце вечера за стол к Сильвии подсаживается странный мужчина. Потом он преследует героиню до самого дома и даже спит на улице под ее окнами. Позже выясняется, что героя зовут Сауль (Питер Сарсгаард), а его тревожное поведение объясняется деменцией.

Сауль постепенно теряет связь с прошлым, и это притягивает Сильвию, ведь она так стремится избавиться от болезненных воспоминаний.

Фото Кадр из фильма «Память»

Обзор фильма «Память»

Вероятно, один из главных вопросов, который ставит перед зрителями «Память», в том, что влияет на жизнь сильнее: наличие или отсутствие воспоминаний. Прошлое Сильвии полностью ее уничтожило, но, как показывает фильм Франко, невозможность вспомнить что-либо тоже делает неполноценным, а не освобождает.

Считается, что счастье в неведении, но оно может быть источником страданий не меньше, чем груз воспоминаний. Мишель Франко исследует природу внутренней боли. Потерять контроль над собственным разумом — главный страх режиссера.

Сауль не может управлять своей жизнью. За ним присматривают брат и племянница. Персонаж не может доверять самому себе. Не знает, кем он был и кем стал. Сауль постоянно дезориентирован, растерян и беспомощен. За эту роль Питер Сарсгаард получил «Кубок Вольпи» (главная награда Венецианского кинофестиваля — прим. ред.).

Фото Кадр из фильма «Память»

Несмотря на неутешительные перспективы, болезнь Сауля в фильме показана на ранней стадии, поэтому, возможно, зрители будут относиться к ней, как Сильвия. В начале картины ее раздражает поведение Сауля, героиня не до конца верит в его диагноз и ей кажется, что он забывает только когда ему удобно.

Например, в фильме 2020 года «Отец» с Энтони Хопкинсом показан взгляд на болезнь изнутри. Со временем зрители начинают видеть не капризную эксцентричность главного героя, а отчаянный способ выживания в условиях потери внутренней опоры. Блестяще воплощенная история.

В проекте Франко восприятие деменции представлено глазами других персонажей, и это несколько дистанцирует от внутренних переживаний Сауля, но, тем не менее, не помешает зрителям выстроить с героем связь.

Фото Кадр из фильма «Память»

Перед началом работы над картиной Мишелю Франко говорили, что участие Джессики Честейн в независимом проекте может обернуться сущим кошмаром. Режиссера пугали, что после получения «Оскара» актриса будет вести себя на съемочной площадке, как дива, но Франко никого не слушал.

«Я ответил им: «Вы и половины не знаете, она совсем не такая», — сказал постановщик.

Франко продолжил: «Люди так боятся актеров. Не знаю, почему. Худший способ найти подход к актеру или в принципе любому человеку лежит через страх».

Джессика Честейн оправдала ожидания режиссера: «Я снимаюсь в кино не для того, чтобы со мной все носились. Если мне будет это нужно, я пойду в СПА».

Сыграть Сильвию для актрисы стало настоящим вызовом. Джессике Честейн нужно было создать образ крайне уязвимой женщины. В детстве Сильвия пережила ужасное предательство и насилие от самых близких людей. Героиню определяет недоверие к миру и, как следствие, попытка укрыться от него.

Стабилизировать свою жизнь Сильвию заставило только рождение дочери. В фильме ей приблизительно столько же лет, сколько было героине, когда она пережила наиболее травмирующие события. В картине Франко Сильвия изо всех сил стремится уберечь дочь, и, словно, саму себя в прошлом.

Фото Кадр из фильма «Память»

«Память» пытается поднимать темы зависимости и эскапизма, но фактически проходит по ним поверхностно. В клубе анонимных алкоголиков чествуют дни без срывов, произнося искусственные фразы про радость трезвой жизни, но, пожалуй, единственным стоящим эпизодом в этом вопросе был диалог Сильвии с ребенком, когда героиня прямо сказала о своем алкоголизме. Как правило, с детьми не принято говорить о противоречивых явлениях. В картине Франко показывается, что это ошибка. Всегда есть способ оставаться честным, потому что правда важнее всего.

С ней в финале у режиссера как раз не ладится. Он предлагает зрителям счастливый конец в духе дешевой мексиканской теленовеллы, работая на территории авторского кино, где не помешало бы больше реализма. Правда в том, что у Сауля нет прошлого, а у Сильвии — будущего. Этого не изменить, их роман конечен. Персонажи движутся в разных направлениях. Они могли встретиться лишь на определенный отрезок времени, чтобы немного заглушить боли и страхи друг друга.

Впрочем, нельзя винить Мишеля Франко за то, что он захотел оставить зрителям немного надежды. Если ее не найти ни в прошлом, ни в будущем, пускай живет хотя бы в моменте.