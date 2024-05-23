Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Статьи
На автомате сериал 2024 — что известно: дата, актеры и роли, создатели
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:00

2 мин.

«На автомате»: что известно о криминальном сериале со Славой Копейкиным

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «На автомате»
Фото Кадр из сериала «На автомате»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

5 июня на платформах Wink и «Кинопоиск» состоится премьера первых двух эпизодов сериала «На автомате» со звездой «Слова пацана» Славой Копейкиным. Всего в сезоне будет восемь серий. Рассказываем обо всем, что известно о грядущей криминальной комедии.

Биография актера Славы Копейкина. История Славы Копейкина: решил стать актером случайно и сыграл Турбо в сериале «Слово пацана»

Сюжет сериала «На автомате»

Сериал «На автомате» рассказывает о братьях-подростках Роме и Жене, которые, устав от одинаковых скучных будней, стремятся в корне изменить свою жизнь.

Главные герои решают подзаработать, продавая автоматы в даркнете, после чего реальность подростков мгновенно наполняется яркими красками. Роме и Жене предстоит вести дела с опасными людьми и впутать в свой новоиспеченный бизнес жителей их маленького городка.

Под раздачу попадают мать-одиночка Светлана, хозяин ломбарда Альберт, тату-мастер Леля, полицейский Басов, его дочь-блогер Милена и, конечно, столичные бандиты.

Кадр из сериала «На автомате»
Фото Кадр из сериала «На автомате»

Создатели сериала «На автомате»

Срежиссировал сериал Борис Акопов, известный по работе над такими проектами, как «Бык» и «Кэт».

Продюсерами сериала «На автомате» выступили Рубен Дишдишян («Открытый брак»), Михаил Китаев («Внутри убийцы»), Юлия Иванова («Черная весна»), Денис Горшков («Чики»), Елена Госман («Престиж»), Александр Липский («Кунгур»), Мариам Бохян («Руммейт»), Юрий Воробьев (STALIN UNLIMITED) и Степан Лупанов («Модный синдикат»).

В качестве музыкального продюсера проекта выступила Софья Дьяконова.

Кадр из сериала «На автомате»
Фото Кадр из сериала «На автомате»

Актеры и роли в сериале «На автомате»

В сериале «На автомате» снялись Слава Копейкин (Рома), Денис Косиков (Женя), Маргарита Галич (Милена), Агния Дитковските (Леля), Николай Шрайбер (Басов), Александра Урсуляк (Светлана), Артур Бесчастный (Альберт), Владимир Майзингер (Заха), Максим Стоянов (Садулаев) и Иван Добронравов (Лавров), Виктор Бычков (Зубарев), Васант Балан (Пешта) и Анастасия Кувшинова (Крапивина).

Слово пацана. Кровь на&nbsp;асфальте, Wink, START. Где еще снимались актеры из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Трейлер сериала «На автомате»

Где смотреть сериал «На автомате»

Премьера первых двух эпизодов сериала «На автомате» состоится 5 июня на платформах Wink и «Кинопоиск».

На&nbsp;автомате, 2024. Дата выхода сериала «На автомате» со Славой Копейкиным: расписание релиза эпизодов
Сериалы
0
Новости холдинга
Аэропорт Казани временно закрыли на прием и выпуск воздушных судов
Кокорин не стал лучшим бомбардиром, у Миранчука — кубок ЛЕ, у Головина — попадание в сборную лучших. Как прошел европейский футбольный сезон для россиян
ФСБ рассекретила документы о преступлениях военных США в Берлине в 1945 году
Собянин пригласил москвичей на «Рыбную неделю»

Придумай мем

Последние новости
17:55
Спин-офф «Ванды/Вижна» про синтезоида Вижна выйдет в 2026 году
17:10
Картина «Мой любимый чемпион» выйдет в российский прокат 27 июня
12:55
Опубликованы официальный кадр и тизер нового сезона «Ведьмака» с Лиамом Хемсвортом
22 мая 20:05
Марк Руффало и Крис Хемсворт ведут переговоры о съемках в триллере «Преступление 101»
22 мая 18:00
Дата выхода сериала «На автомате» со Славой Копейкиным: расписание релиза эпизодов