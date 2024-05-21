Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Статьи
Какие сериалы выйдут летом 2024 — главные премьеры сериалов этого лета
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:00

6 мин.

Что смотреть летом 2024 года: 6 главных сериальных премьер

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Кадр из сериала «Пацаны»
Фото Кадр из сериала «Пацаны»
Кадр из сериала «Академия «Амбрелла»
Фото Кадр из сериала «Академия «Амбрелла»
Кадр из сериала «Кобра Кай»
Фото Кадр из сериала «Кобра Кай»
Кадр из сериала «Дом Дракона»
Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»
Кадр из сериала «Пацаны»
Фото Кадр из сериала «Пацаны»
Кадр из сериала «Мэр Кингстауна»
Фото Кадр из сериала «Мэр Кингстауна»
Кадр из сериала «Аколит»
Фото Кадр из сериала «Аколит»
1/7
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Лето в киноиндустрии — далеко не самый оживленный период, и все-таки даже в эти месяцы популярные сериалы возвращаются в эфир со свежими эпизодами. Рассказываем, релиз каких проектов запланирован на это лето.

Звездные войны: почему франшиза живет так долго и&nbsp;в&nbsp;чем секрет успеха. Почему франшиза «Звездные войны» живет так долго и в чем секрет ее успеха

2 июня: «Мэр Кингстауна», 3-й сезон

Годы: 2021 — ...
Страна: США.
Режиссеры: Стефен Т. Кэй, Гай Ферленд, Кларк Джонсон и другие.
В главных ролях: Джереми Реннер, Хью Диллон, Тоби Бамтефа, Тэйлор Хэндли, Эмма Лейрд.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.
Рейтинг IMDb: 8,2.

Фото Кадр из сериала «Мэр Кингстауна»

Этим летом возвращается криминальный сериал «Мэр Кингстауна». Третий сезон продолжит историю вымышленного провинциального городка в штате Мичиган, в котором всеми делами заправляет влиятельное семейство МакЛаски. Главой Кингстауна является Майк МакЛаски в исполнении Джереми Реннера — звезды киновселенной Marvel и двукратного номинанта на «Оскар» («Повелитель бури», «Город воров»).

Одним из создателей «Мэра Кингстауна» стал Тейлор Шеридан — обладатель приза Каннского кинофестиваля за криминальную драму «Ветреная река» (все с тем же Джереми Реннером в главной роли) и номинант на «Оскар» за сценарий к ленте «Любой ценой» с Джеффом Бриджесом и Крисом Пайном.

4 июня: «Аколит», 1-й сезон

Годы: 2024 — ...
Страна: США.
Режиссеры: Ханель М. Кулпеппер, Алекс Гарсия Лопес, Лесли Хэдланд и другие.
В главных ролях: Амандла Стенберг, Дафни Кин, Джоди Тернер-Смит, Йонас Суотамо, Эми Цан.

Фото Кадр из сериала «Аколит»

4 июня на Disney+ стартует новый сериал по вселенной «Звездных войн». Действие «Аколита» развернется задолго до событий киносаги — в эпоху Расцвета Республики. А в центре сюжета окажутся рыцарь-джедай и его бывший падаван. При этом, по словам создателей проекта, «Аколит» в первую очередь будет посвящен истории возвышения ситхов.

Стоит&nbsp;ли ждать сериал Аколит. «Аколит»: первый проект «Звездных войн», где главный герой — приспешник темной стороны

Что касается актерского состава, то в новинке появятся звезда «Игры в кальмара» Ли Джон-джэ, Кэрри-Энн Мосс (Тринити из франшизы «Матрица»), Дафни Кин (Лора из супергеройского фильма «Логан» и Лира из сериала «Темные начала»), Амандла Стенберг (Рута из «Голодных игр»), Дин-Чарльз Чепмен (Томмен Баратеон из «Игры престолов») и многие другие.

13 июня: «Пацаны», 4-й сезон

Годы: 2019 — ...
Страна: США.
Режиссеры: Филип Сгриккиа, Фред Туа, Сара Бойд и другие.
В главных ролях: Карл Урбан, Джек Куйэд, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Джесси Ашер.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,3.
Рейтинг IMDb: 8,7.

Фото Кадр из сериала «Пацаны»

13 июня с четвертым сезоном в эфир вернутся «Пацаны». Напомним, что премьера новых серий была отложена в связи с голливудской забастовкой сценаристов. Однако теперь зрителям ничто не помешает в полной мере насладиться камбэком полюбившихся персонажей. Тем более что на днях стало известно о продлении «Пацанов» еще на один сезон.

Напомним, что действие сериала разворачивается во вселенной, где люди со сверхспособностями не скрываются, как в других историях, а являются знаменитостями. И главные герои «Пацанов» намерены разоблачить корпорацию супергероев. В активе популярного шоу — премия «Сатурн», несколько номинаций на «Эмми» и премию Гильдии актеров, а также 94-е место в топ-250 «Кинопоиска».

16 июня: «Дом Дракона», 2-й сезон

Годы: 2022 — ...
Страна: США.
Режиссеры: Клер Килнер, Гита Васант Пател, Мигель Сапочник и другие.
В главных ролях: Пэдди Консидайн, Мэтт Смит, Эмма Д'Арси, Рис Иванс, Стив Туссэн.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.
Рейтинг IMDb: 8,4.

Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»

Еще один долгожданный камбэк — это второй сезон «Дома Дракона». Приквел «Игры престолов» дебютировал на HBO в августе 2022 года и сразу же принес создателям «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический сериал», оставив позади «Корону», «Разделение», «Лучше звоните Солу» и «Озарк». Кроме того, личные номинации на различные премии получили Эмма Д'Арси, Милли Олкок и Мэтт Смит.

Новые эпизоды вновь перенесут зрителей в Вестерос, а в центре сюжета, как и в «Игре престолов», по-прежнему будет борьба за власть. Напомним, что еще в первом сезоне «Дома Дракона» страна разделилась на «черных» и «зеленых» — сторонников принцессы Рейниры Таргариен и Алисенты Хайтауэр. Разумеется, во втором сезоне их противостояние продолжится.

Дом дракона 2: что известно. Больше крови, меньше серий: что известно про второй сезон «Дома дракона»

18 июля: «Кобра Кай», 6-й сезон

Годы: 2018 — 2024.
Страна: США.
Режиссеры: Джон Харвитц, Хейден Шлоссберг, Джош Хилд и другие.
В главных ролях: Ральф Маччио, Уильям Забка, Кортни Хенгелер, Шоло Маридуэнья, Тэннер Бьюкэнэн.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.
Рейтинг IMDb: 8,5.

Фото Кадр из сериала «Кобра Кай»

Сериал «Кобра Кай», продолживший некогда популярную франшизу «Парень-каратист», вернется в эфир с шестым сезоном, который станет для проекта последним. Однако первая порция новых эпизодов выйдет на Netflix 18 июля, вторая — 28 ноября, а заключительная — и вовсе в следующем году (точная дата релиза станет известна позднее).

Проект повествует о бывших соперниках Джонни Лоуренсе и Дэниеле ЛаРуссо, которых сыграли актеры из оригинальной франшизы — Уильям Забка и Ральф Маччио. По сюжету один из них решает возродить школу карате под названием «Кобра Кай». В активе сериала — номинации на «Эмми» (победа в комедийной категории тогда вполне предсказуемо досталась «Теду Лассо») и Премию гильдии актеров.

8 августа: «Академия «Амбрелла», 4-й сезон

Годы: 2019 — 2024.
Страна: США.
Режиссеры: Джереми Уэбб, Пако Кабесас, Эллен Кёрас и другие.
В главных ролях: Эллиот Пейдж, Том Хоппер, Дэвид Кастанеда, Эмми Рейвер-Лэмпман, Роберт Шиэн, Эйдан Галлахер.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.
Рейтинг IMDb: 7,9.

Фото Кадр из сериала «Академия «Амбрелла»

«Академия «Амбрелла» тоже подходит к концу: в августе на Netflix выйдет заключительный (четвертый по счету) сезон супергеройского сериала. Экранизация одноименной серии комиксов, среди создателей которых значится солист My Chemical Romance Джерард Уэй, познакомила зрителей с командой детей со сверхспособностями. Повзрослев, герои преодолели разногласия и вновь объединились ради спасения мира.

В финальных сериях, конечно же, вернутся уже знакомые персонажи — Ваня (Эллиот Пейдж), Лютер (Топ Хоппер), Диего (Дэвид Кастанеда), Эллисон (Эмми Рейвер-Лэмпман), Клаус (Роберт Шиэн) и Номер Пять (Эйдан Галлахер), а вот среди новичков сезона — Ник Офферман («Парки и зоны отдыха», «Одни из нас») и Меган Маллалли («Уилл и Грэйс»).

Сериалы
0
Новости холдинга
ТАСС сообщил об аресте бывшего командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова
Акинфеев принял важное решение, «Зенит» возвращает бывших футболистов, а три клуба готовы сменить тренеров. Главные трансферные слухи РПЛ за 21 мая
Пассажир рейса Singapore Airlines погиб из-за сильной турбулентности
Медведев отметил недействительность итогов конференции по Украине в Швейцарии
Читайте далее
«Эрик»: что известно о новом мини-сериале с Бенедиктом Камбербэтчем
Следующий материал
«Эрик»: что известно о новом мини-сериале с Бенедиктом Камбербэтчем

Придумай мем

Последние новости
17:30
Началась работа над продолжением сериала «Золотое дно»
17:05
Два новых фильма по вселенной «Пиратов Карибского моря» находятся в разработке
15:30
«Форсаж» может получить продолжение в виде сериала
20 мая 19:25
Актер Шути Гатва из «Доктора Кто» узнал, как правильно произносится его имя в 26 лет
20 мая 18:30
Появились фото со съемок 5 сезона «Очень странных дел»