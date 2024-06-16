Седьмой выпуск «Суперниндзя. Дети» смотрите в воскресенье

16 июня в 19.30 по московскому времени в эфир телеканала СТС выйдет седьмой эпизод первого сезона увлекательного шоу «Суперниндзя. Дети». Буквально считанное число мест осталось вакантно в финале, который уже не за горами, и испытывать спортивное счастье отправится очередная четверка претендентов в каждой из трех возрастных категорий: 9-10, 11-12 и 13-14 лет.

Между прочим, два предыдущих выпуска шоу определили только по два финалиста из трех возможных: по правилам, в квалификации и отборочных дуэлях, чтобы победить, достаточно пройти по полосе препятствий дальше своего соперника. Или, если оба претендента закончили выступление на одном и том же испытании, лучшим становится тот, кто дошел до рокового места на трассе первым. Но в полуфинале, который проводится уже совсем на другой полосе, регламент куда более жесткий: пройти дальше можно, только добравшись до финиша первым. А, например, на прошлой неделе в среднем возрасте оба полуфиналиста сошли с дистанции и отправились домой.

Интересно, что в младшем и среднем возрастах на этот раз список участников на три четверти состоит из девочек. 10-летняя Алисия Проказина из Краснодара — давняя поклонница «Суперниндзя», и теперь сама попробует пройти полосу препятствий. Ее ровесница Елена Галова из Петербурга увлекается скалолазанием и тоже постарается не ударить в грязь лицом. Этим же видом спорта занимается и 12-летняя Ксения Джафарова из Мурманска, а 11-летняя Полина Сорокина из Тюмени — не только скалолазанием, но и ледолазанием. Посмотрим, кому из них окажется по зубам сложная трасса, подготовленная командой профессионалов «Суперниндзя. Дети»!