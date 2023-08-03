Лучшие сериалы Netflix 2023 года: 10 новинок со всего мира

От захватывающих драматических сюжетов до фантастических приключений.

Популярный стриминговый сервис уже выпустил новые сезоны мелодраматического триллера «Ты» фэнтези-хитов «Ведьмак» и «Тень и кость», а совсем скоро представит финальную главу комедийной драмы «Половое воспитание». Однако мы решили обратить внимание на свежие проекты Netflix и собрали несколько ярких премьер 2023 года.

Грызня

Страна: США

В главных ролях: Стивен Ян, Али Вонг, Джозеф Ли, Эшли Пак и другие

Рейтинг Кинопоиска: 7.8

Рейтинг IMDb: 8.1

Фото Кадр из сериала «Грызня»

Историю о перепалке двух незнакомцев на парковке, которая переросла в нешуточное противостояние, уже окрестили главным телешоу года. На сайте Rotten Tomatoes «Грызня» удерживает зрительский рейтинг на уровне 86%, а критики и вовсе оценили ее на 98%. На предстоящей церемонии «Эмми» (которую, правда, перенесли на неопределенный срок из-за забастовки актеров) проект претендует на победу в таких категориях, как «Лучший мини-сериал», «Лучшая мужская роль в мини-сериале» и «Лучшая женская роль в мини-сериале».

Ковбой из Копенгагена

Страна: Дания

В главных ролях: Анжела Бундалович, Андреас Люкке Йоргенсен, Ли И Чжан, Златко Бурич и другие

Рейтинг Кинопоиска: 6.9

Рейтинг IMDb: 6.8

Фото Кадр из сериала «Ковбой из Копенгагена»

Прославленный датский режиссер Николас Виндинг Рефн, отмеченный наградой Каннского кинофестиваля за ленту «Драйв», представил эстетичный сериал о преступном мире Копенгагена. Главной героине по имени Миу предстоит столкнуться с ним, когда она встанет на путь мести. И пусть вас не вводит в заблуждение ее внешность: миниатюрная девушка может оказаться гораздо опаснее, чем кажется.

Агентство «Локвуд и компания»

Страна: Великобритания

В главных ролях: Руби Стоукс, Камерон Чепмен, Луиза Брили и другие

Рейтинг Кинопоиска: 7.5

Рейтинг IMDb: 7.4

Фото Кадр из сериала «Агентство «Локвуд и компания»

Экранизация одноименной книжной серии Джонатана Страуда придется по душе любителям мистики и британского сеттинга: в центре сюжета — подростки, охраняющие Лондон от призраков. Взрослые попросту не могут их видеть, однако помогают детям, создавая специальные агентства по борьбе с нечистью. Критики сравнивают проект с другими мрачными подростковыми сериалами («Уэнсдэй», «Леденящие душу приключения Сабрины»), но называют его более живым.

Калейдоскоп

Страна: США

В главных ролях: Джанкарло Эспозито, Руфус Сьюэлл, Пас Вега, Джай Кортни и другие

Рейтинг Кинопоиска: 6.4

Рейтинг IMDb: 6.6

Фото Кадр из сериала «Калейдоскоп»

Главная фишка «Калейдоскопа» заключается в том, что эпизоды можно смотреть в любой последовательности. Не все зрители оценили проект, но помимо экспериментальной структуры стоит обратить внимание и на саму историю, а она основана на реальных событиях: в 2012 году во время урагана «Сэнди» на Манхэттене пропало облигаций на 70 млрд долларов. Сериал представляет собой вольную интерпретацию тех событий, к тому же сумма, на которую нацелились экранные грабители, сократилась до 7 миллиардов.

Закон Лидии Поэт

Страна: Италия

В главных ролях: Матильда Де Анджелис, Эдуардо Скарпетта и другие

Рейтинг Кинопоиска: 7.0

Рейтинг IMDb: 7.4

Фото Кадр из сериала «Закон Лидии Поэт»

Действие исторической драмы разворачивается в Турине конца XIX века, где главная героиня отстаивает свое право на адвокатскую практику. Лидия Поэт, ставшая первой в Италии женщиной-юристом, существовала на самом деле: в 1881-м она защитила диссертацию, а уже через два года стала членом Ассоциации адвокатов, только вот генеральный прокурор страны оспорил присвоение ей лицензии. Тем не менее поговаривают, что родственники Лидии обвинили Netflix в искажении фактов и излишнем акценте на ее личной жизни.

Охотничьи псы

Страна: Южная Корея

В главных ролях: У До-хван, Ли Сан-и, Пак Сон-ун и другие

Рейтинг Кинопоиска: 8.0

Рейтинг IMDb: 8.1

Фото Кадр из сериала «Охотничьи псы»

Южнокорейский боевик вернул зрителей в 2020 год, напомнив о том, с какими проблемами столкнулся малый бизнес в разгар пандемии коронавируса. Завязкой истории стало решение хозяйки кафе взять кредит, что привело к столкновению с коллекторами, и теперь сын героини, заручившись поддержкой приятеля, решает им отомстить.

Фубар

Страна: США

В главных ролях: Арнольд Шварценеггер, Моника Барбаро, Габриэль Луна и другие

Рейтинг Кинопоиска: 6.2

Рейтинг IMDb: 6.5

Фото Кадр из сериала «Фубар»

Арнольд Шварценеггер снова в деле! На сей раз ему досталась роль бывшего агента ЦРУ, который собирается выйти на пенсию, но в последний момент берется за еще одну миссию. В образе антагониста выступил Диего Луна, недавно засветившийся в успешной экранизации игры «Одни из нас»: он сыграл коварного торговца оружием. К сожалению, критики не были щедры на положительные отзывы, однако отметили, что «Фубар» точно понравится тем, кто скучает по олдскульным комедийным боевикам.

Королева Шарлотта: История Бриджертонов

Страна: США

В главных ролях: Индия Амартейфио, Аджоа Андох, Мишель Фэйрли и другие

Рейтинг Кинопоиска: 7.9

Рейтинг IMDb: 7.4

Фото Кадр из сериала «Королева Шарлотта: История Бриджертонов»

Спин-офф суперпопулярных «Бриджертонов» рассказывает о молодости королевы, которую в оригинальном шоу сыграла Голда Рошевель. В новом проекте Шарлотта пока еще немецкая принцесса, которой только предстоит выйти замуж за короля Великобритании Георга III. Стоит напомнить, что сериал показывает альтернативную историю, и его стоит воспринимать скорее как вымысел, особенно когда речь заходит, например, о цвете кожи некоторых персонажей.

Человек из Флориды

Страна: США

В главных ролях: Эдгар Рамирес, Эбби Ли, Эмори Коэн, Кларк Грегг и другие

Рейтинг Кинопоиска: 6.7

Рейтинг IMDb: 6.7

Фото Кадр из сериала «Человек из Флориды»

Основой для криминальной комедии стал интернет-мем о «мужчине из Флориды», который появился благодаря бесконечным заголовкам о жителях штата, совершающих безумные поступки. Вот и главный персонаж сериала — бывший полицейский Майк Валентайн — оказывается втянут в круговорот абсурдных ситуаций, когда пытается найти сбежавшую подружку гангстера.

Дипломатка

Страна: Великобритания, США

В главных ролях: Кери Рассел, Руфус Сьюэлл, Рори Киннер и другие

Рейтинг Кинопоиска: 7.4

Рейтинг IMDb: 8.0

Фото Кадр из сериала «Дипломатка»

Политический триллер с элементами сатиры вошел в топ-10 по просмотрам в 86 странах, став одним из самых успешных свежих проектов Netflix. Разумеется, он тут же был продлен. С какими вызовами придется столкнуться Кейт Уайлер в будущих эпизодах, еще неизвестно, а пока ей нужно справиться с новой должностью: в дебютном сезоне главная героя становится послом США в Великобритании.

Теперь у нас есть сообщество «ВКонтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!