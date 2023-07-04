5 интересных дорам с самыми нетипичными сюжетами

Вопреки стереотипам дорамы поражают своим тематическим разнообразием и миксом жанров. Кинообозреватель Елена Круглова составила список из пяти картин с самыми нетипичными сюжетами. Сохраняйте!

«Милый дом» (Seuwiteuhom, 2020-...)

Жанр: ужасы, боевик, фантастика.

Рейтинг на Кинопоиске: 7.1.

История развивается вокруг парня по имени Чха Хенсу (Сон Ган). После смерти родителей он вынужден переехать в старый жилой комплекс под названием «Зеленый дом», где зритель знакомится с остальными действующими лицами. И пока старшеклассник переживает внутренние проблемы, мир вокруг его дома превращается в ад и кишит тварями, охотящимися за людьми. Вскоре оказывается, что монстры находятся уже и внутри здания. Вместе с оставшимися жильцами Чха Хенсу вступает в неравную борьбу с чудовищами, чтобы дать им отпор.

Фото Кадр из дорамы «Милый дом»

«Милый дом» — это море крови, жестокость, психологическое насилие и масса неожиданных поворотов. Важный вопрос, который не перестает возникать во время просмотра: монстрами рождаются или становятся? Ведь отличие данного сериала от других заключается в том, что человек может превратиться в монстра без причины.

Зрители, знакомые с сюжетом оригинального вебтуна (цифровой комикс), на котором основан сериал, встретили его резко негативно — действия в дораме не соответствуют оригинальной истории. Однако новый продукт вышел достойным: убедительная игра актеров, жуткие и разнообразные монстры, созданные с помощью графики и гримеров, а также гнетущая и завораживающая атмосфера.

«Любовное приземление» (Sarangui bulsichak, 2019-2020)

Жанр: мелодрама.

Рейтинг на Кинопоиске: 8.4.

Богатая наследница и успешная бизнесвумен решает полетать на параплане, но внезапный ураган уносит девушку за 38-ю параллель (так называют границу между КНДР и Южной Кореей, которая проходит примерно по 38-й параллели северной широты). По воле случая ее спасает капитан Северокорейской армии и, вопреки правилам, решает помочь случайной нарушительнице границы.

По ходу сюжета капитану Ли Чон Хеку (Хен Бин) и красавице Юн Се Ри (Сон Йеджин) придется действовать сообща, чтобы решить проблему, остаться в живых и не вызвать никаких подозрений. Герой и сам не замечает, как влюбляется в девушку, которую в итоге он должен отпустить.

Фото Кадр из дорамы «Любовное приземление»

Изюминка дорамы «Любовное приземление» в том, что практически все действия разворачиваются на территории недружественной страны. Съемки большинства сцен, изображающих быт и жизнь в Северной Корее, проводились в Монголии, где сохранилось большое количество построек времен СССР.

Потрясающий актерский состав играет настолько убедительно, что зритель невольно становится соучастником происходящего, начинает переживать за героев, как за своих знакомых. А конец истории точно не оставит никого равнодушными.

Дорама на военную тематику с абсолютно новой, небанальной историей побила все рейтинги по просмотрам не только в Южной Корее. Об этом говорит оценка 8.7 на IMDb и более 30 000 проголосовавших пользователей.

«Королева Чхорин» (Cheorin wanghu, 2020-2021)

Жанр: комедия, история, биография, фэнтези.

Рейтинг на Кинопоиске: 8.6.

Сериал поначалу кажется банальным — герой перемещается из современной Кореи в прошлое. Но все не так просто. Самовлюбленный шеф-повар Чан Бон Хван (Ким Джонхен) по воле случая оказывается в эпохе Чосон XIX века в теле молодой королевы Чхорин (Син Хесон). И если сначала герой пытается найти способ вернуться в свой мир, то вскоре ему придется думать, как выжить в новой суровой реальности среди интриг и недоброжелателей.

Фото Кадр из дорамы «Королева Чхорин»

Сюжет «Королевы Чхорин» непредсказуем. Каждая серия дорамы вызывает чувство восторга и желания узнать, что будет дальше. Борьба за трон, захватывающие сражения, жестокость, предательство, ненависть и ревность здесь особенно сильно контрастируют с любовью, преданностью и чувством долга. Следует подчеркнуть, что, несмотря на исторический жанр, в дораме очень много юмора.

Отдельное внимание стоит уделить актрисе Син Хесон. Зритель ни на секунду не сомневается, что перед ним на экране мужчина в женском обличии.

«Медсестра-заклинательница» (Bogeongyosa An Eunyeong, 2020)

Жанр: фэнтези, комедия.

Рейтинг на Кинопоиске: 6.5.

Гуси, гуляющие на территории школы, огромные желейные монстры, игрушечный пистолет и указка — пожалуй, это самая причудливая дорама из списка.

Фото Кадр из дорамы «Медсестра-заклинательница»

Главная героиня Ан Ын Ен (Чон Ю Ми) устроилась работать в школу медсестрой. С самого детства она отличается от остальных. Героиня видит духов и следы эмоций и чувств других людей в виде желейной массы различного цвета и формы. Девушка отважно сражается с врагами с помощью особенного оружия, которое с виду можно принять за обычную детскую игрушку.

Вскоре ей придется раскрыть опасную загадку: что за молодой человек Хон (Нам Джухек) и почему у него такая странная аура? Что он скрывает? Рейтинг мини-сериала говорит сам за себя — слишком уж специфичный сюжет. Смотреть или нет — каждый решит для себя.

«Я псих, но это нормально» (Saikojiman gwaenchanha, 2020)

Жанр: драма, мелодрама, фэнтези.

Рейтинг на Кинопоиске: 8.3.

Сериал о детских травмах, одиночестве и неспособности правильно выражать эмоции и чувства. Главная тема картины — влияние родительского воспитания на ребенка и его будущее. Душевные болезни и страдания проходят через всю историю и через каждого персонажа по отдельности. Они не дают покоя главным героям, но в то же время определяют их взаимоотношения.

Фото Кадр из дорамы «Я псих, но это нормально»

Главный герой — санитар в больнице для душевнобольных. Он настолько привык подавлять переживания, что уже не понимает стремлений и целей в жизни. В этой же больнице он встречает известную детскую писательницу, которая устраивает чтения сказок для пациентов.

Холодная и агрессивная по отношению к другим Го Му Ен (Со Йеджи), которая никогда не задумывается о последствиях своих слов и действий, и тихоня Мун Кан Тэ (Ким Сухен) — их встреча становится поворотной для обоих. Она не верит в любовь, а он даже не ведает о том, что это такое. Вот только любовь не спрашивает разрешения, чтобы связать судьбы героев.

Сюжет «Я псих, но это нормально» продуман до мелочей: от главных до второстепенных персонажей, от целых эпизодов до отдельно сказанных фраз. Отсутствуют типичные клише корейских дорам, а общее детство, что связывает героев, — важная деталь для развития событий.

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