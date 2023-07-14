Голливудские актеры вслед за сценаристами начали забастовку

Гильдия киноактеров США не смогла прийти к соглашению с Альянсом продюсеров и официально объявила о старте пикетов. Начиная с этой пятницы члены профсоюза (160 тысяч человек) присоединяются к сценаристам, которые протестуют с начала мая. Это будет их первая с 1960 года совместная забастовка. Среди основных требований повышение зарплат и отчислений от показов на стриминговых сервисах, а также защита от искусственного интеллекта.

По правилам гильдии, до окончания протеста актеры не смогут сниматься в кино и на телевидении, рекламировать уже готовые проекты, участвовать в пробах, посещать премьеры и церемонии награждения. Уже объявлено о приостановке работы над сиквелом «Гладиатора» и третьей частью «Дэдпула». Тем временем на съемки нового сезона «Дома Дракона» ситуация не повлияет, потому что большинство актеров состоят в британском профсоюзе, который запрещает им бастовать.