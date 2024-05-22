Гид по киновселенной «Планеты обезьян» — все 10 фильмов по порядку

Экранная вселенная, в которой место людей заняли представители обезьяньего царства, существует уже более полувека. Первая лента серии, основанная на романе Пьера Буля, увидела свет в далеком 1968 году. С тех пор история о владычестве приматов превратилась в огромную медиафраншизу, в рамках которой было выпущено пять оригинальных фильмов, один ремейк и четыре части перезапущенной вселенной. Оттого удивительнее то, что изначально Голливуд не горел желанием экранизировать социально-сатирическую научную фантастику. В подобном фильме не видели большого потенциала.

Но экранизация все же случилась и стала хитом. Оригинальный фильм заработал в прокате 33 миллиона долларов при бюджете чуть меньше шести миллионов. Да, по современным меркам эти цифры не кажутся впечатляющими, но если учесть инфляцию, сумма общих сборов превысит 200 миллионов.

Собрали все фильмы франшизы и рассказали, в каком порядке их стоит смотреть.

Хронология выхода фильмов вселенной «Планеты обезьян»

Планета обезьян

Год: 1968.

Режиссер: Франклин Дж. Шаффнер.

В главных ролях: Черлтон Хестон, Родди Макдауэлл, Ким Хантер, Морис Эванс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 8,0.

Фото Кадр из фильма «Планета обезьян»

Космический корабль землян терпит крушение на далекой неизвестной планете. На дворе далекое будущее — 3978 год. Трое из членов экипажа, которые пережили космическое путешествие и катастрофу, отправляются исследовать новый неизвестный мир.

В ходе своих странствий люди выясняют, что на далекой планете правят разумные приматы, а людской род одичал и деградировал. Трое путешественников попадают в плен к обезьянам, которые считают людей неразумными животными и ставят над ними эксперименты.

Из трех астронавтов в относительной целостности остается только один — Джордж Тейлор. Дальнейшие приключения героя приведут его к неприятным открытиям, которые окажутся сюрпризом не только для Тейлора, но и для властителей этих земель. Планета, на которой потерпел крушение космический корабль, оказывается пережившей апокалипсис Землей далекого будущего.

Под планетой обезьян

Год: 1970.

Режиссер: Тед Пост.

В главных ролях: Джеймс Франсискус, Ким Хантер, Морис Эванс, Линда Харрисон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,6.

Рейтинг IMDb: 6,0.

Фото Кадр из фильма «Под планетой обезьян»

Прямой сиквел ленты 1968 года. Новая команда астронавтов прибывает на планету в поисках героев первого фильма. На этот раз все тоже не идет гладко. Новый корабль терпит крушение, а выживает в катастрофе только один член экипажа — сержант Брент.

Герой отправляется на поиски Джорджа Тейлора, выжившего в предыдущей части франшизы. В ходе своего путешествия Брент попадает к обезьянам, но узнает, что нужный ему человек находится в плену у мутировавшего человеческого племени. Оно поклоняется ядерной бомбе и живет в неком Заброшенном городе.

Главный герой отправляется туда, а вслед за ним идут и обезьяны, решившие покончить с людьми. Оказывается, что Заброшенный город — это остатки Нью-Йоркского метрополитена. Столкновение людей и приматов приведет к ужасной катастрофе.

Бегство с планеты обезьян

Год: 1971.

Режиссер: Дон Тейлор.

В главных ролях: Родди Макдауэлл, Ким Хантер, Брэдфорд Диллман, Натали Транди.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,7.

Рейтинг IMDb: 6,3.

Фото Кадр из фильма «Бегство с планеты обезьян»

Не все жители Земли далекого будущего были уничтожены в огне нового апокалипсиса, случившегося в концовке второго фильма. Нескольким ученым из рода обезьян удалось избежать смерти. Шимпанзе по имени Зира, Корнелиус и Майло смогли отремонтировать корабль астронавтов из первой части. А взрыв бомбы из концовки второго фильма с помощью искривления времени перенес героев в 1973 год.

Третий фильм резко меняет не только место и время действия, но и жанр. На экране больше не фантастическое будущее или суровый постапокалипсис, а сатирическое высказывание на тему американского общества семидесятых.

Изначально герои не спешат раскрывать свою разумность, но со временем демонстрируют свой интеллект и даже рассказывают людям о судьбе планеты. Обезьяны становятся знаменитостями. Большой интерес людей вызывает то, как именно приматы достигли своего господства. Герои предстают перед судом, а в дальнейшем подвергаются преследованию. Зира оказывается беременной, так что кроме спасения своей жизни ей придется бороться и за будущее ребенка.

Завоевание планеты обезьян

Год: 1972.

Режиссер: Дж. Ли Томпсон.

В главных ролях: Родди Макдауэлл, Дон Мюррэй, Рикардо Монтальбан, Натали Транди, Северн Дарден.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,2.

Рейтинг IMDb: 6,1.

Фото Кадр из фильма «Завоевание планеты обезьян»

Действие четвертой части оригинальной пенталогии переносит зрителей в 1991 год. В центре повествования оказывается выживший сын обезьян — путешественников во времени Зиры и Корнелиуса. Из-за загадочного заболевания на Земле не осталось кошек и собак, а их место заняли приматы. Впрочем, обезьяны недолго выступали в качестве обычных домашних любимцев. Люди быстро поняли, что приматов можно использовать как рабов.

Выросший сын героев предыдущего фильма, взявший имя Цезарь, недоволен таким положением дел и поднимает восстание.

Битва за планету обезьян

Год: 1973.

Режиссер: Дж. Ли Томпсон.

В главных ролях: Родди Макдауэлл, Клод Экинс, Натали Транди, Северн Дарден.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,0.

Рейтинг IMDb: 5,4.

Фото Кадр из фильма «Битва за планету обезьян»

Последняя часть оригинального цикла продолжает историю Цезаря и одновременно возвращается к постапокалиптическим корням серии. После разрушившей цивилизацию ядерной войны образовался новый мир, в котором царит хрупкое равновесие между приматами и остатками людской цивилизации.

Цезарь желает создать общество, где будет царить мир между двумя видами. В этом стремлении ему противостоит генерал-шимпанзе Альдо, не желающий жить бок о бок с людьми.

Планета обезьян

Год: 2001.

Режиссер: Тим Бертон.

В главных ролях: Марк Уолберг, Тим Рот, Хелена Бонем Картер, Майкл Кларк Дункан, Пол Джаматти.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,8.

Рейтинг IMDb: 5,7.

Фото Кадр из фильма «Планета обезьян»

После ленты 1973 года франшиза «Планеты обезьян» ушла с широких экранов. Лишь спустя четверть века состоялось возвращение истории. В 2001 году в прокат вышел ремейк оригинального фильма, снятый Тимом Бертоном.

Фильм не повторяет сюжет оригинала дословно. На этот раз в центре повествования астронавт Лео. Он учит обезьян управлять космическими летательными аппаратами. Подопечный героя — шимпанзе по имени Перикл — однажды попадает в электромагнитную аномалию. Лео бросается ему на помощь и вслед за приматом перемещается на неизвестную планету, в которой власть принадлежит разумным обезьянам.

Лента была принята прохладно, и все планы на возрождение франшизы пришлось отложить еще на добрый десяток лет.

Восстание планеты обезьян

Год: 2011.

Режиссер: Руперт Уайатт.

В главных ролях: Джеймс Франко, Фрида Пинто, Джон Литгоу, Брайан Кокс, Энди Серкис.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.

Рейтинг IMDb: 7,6.

Фото Кадр из фильма «Восстание планеты обезьян»

И вот спустя десять лет после неудачного ремейка Бертона на экранах появилась новая лента. «Восстание планеты обезьян» — это вольное переосмысление четвертой части оригинальной истории.

В центре сюжета оказывается ученый по имени Уилл Родман. В поисках лекарства от болезни Альцгеймера он проводит эксперименты над приматами. Одна из подопытных шимпанзе по имени Ясноглазка становится агрессивной и подвергается усыплению. Позднее выясняется, что во время исследований самка защищала новорожденного сына. После случившегося ЧП эксперимент сворачивают, а других подопытных обезьян решают усыпить. Однако новорожденного примата забирает себе Родман, впоследствии обнаруживая у того невероятные для его возраста умственные способности. Молодая обезьяна получает имя Цезарь.

Однажды шимпанзе в попытке защитить отца своего хозяина нападает на человека, после чего попадает в питомник. Там Цезарь, используя свое интеллектуальное превосходство, становится вожаком и поднимает бунт. Ну а тем временем на планете начинается новая пандемия, вызванная научными исследованиями Родмана.

Планета обезьян: Революция

Год: 2014.

Режиссер: Мэтт Ривз.

В главных ролях: Энди Серкис, Джейсон Кларк, Гари Олдман, Кери Рассел.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.

Рейтинг IMDb: 7,6.

Фото Кадр из фильма «Планета обезьян: Революция»

Проходит десять лет после событий прошлой части. За это время почти все население Земли было истреблено в ходе пандемии обезьяньего гриппа. Остатки человеческой цивилизации сохранились на территории небольших колоний. Тем временем разумных приматов, во главе которых находится Цезарь, становится все больше.

Хрупкий мир, образовавшийся между двумя видами, снова под угрозой. Остаткам людей, обитающих в районе Сан-Франциско, для дальнейшего существования требуется восстановить ГЭС, расположенную на территории обезьян. Цезарь позволяет людям провести работы при определенных условиях, но внутри общества приматов есть и те, кому не нравится идея сосуществования с другим разумным видом.

Планета обезьян: Война

Год: 2017.

Режиссер: Мэтт Ривз.

В главных ролях: Энди Серкис, Вуди Харрельсон, Стив Зан, Карин Коновал, Амайя Миллер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.

Рейтинг IMDb: 7,4.

Фото Кадр из фильма «Планета обезьян: Война»

Заключительная часть трилогии о Цезаре. После событий предыдущего фильма прошло два года. Но испытания, выпавшие роду разумных приматов, еще не закончились. На этот раз Цезарь должен встать на защиту своего племени перед армией людей под руководством жестокого полковника. Эта война должна раз и навсегда определить, кто будет править на Земле.

Планета обезьян: Новое царство

Год: 2024.

Режиссер: Уэс Болл.

В главных ролях: Оуэн Тиг, Питер Макон, Фрейя Аллан, Кевин Дюранд.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из фильма «Планета обезьян: Новое царство»

Последний на данный момент фильм франшизы переносит действие в далекое будущее. Со времен правления шимпанзе Цезаря прошло более 300 лет. Обезьяны образовали множество кланов, а остатки людей окончательно одичали. В центре сюжета оказывается молодой шимпанзе по имени Ноа из клана приматов, занимающихся разведением орлов.

На его родной дом нападают представители племени работорговцев. Они убивают отца героя, а часть поселения уводят с собой в плен. Ради спасения близких Ноа отправляется в путь, в котором встречает разумную девушку Мэй и мудрого орангутана Раку. Это путешествие окажется судьбоносным не только для главного героя, но и для всего будущего обезьян. В ходе своих приключений юный шимпанзе узнает множество тайн и встретится с новым правителем приматов Проксимусом Цезарем.

В каком порядке смотреть фильмы франшизы «Планеты обезьян»

Если вы захотите посмотреть все полнометражные фильмы франшизы про владычество разумных приматов, то самым логичным решением будет смотреть ленты в порядке их выхода на экраны.

Впрочем, просмотр перезапуска 2011 года и ремейка 2001 года не требует от зрителя знания оригинальных фильмов. Ленты XXI века представляют собой самостоятельное повествование. Но без знания классических лент от зрителя могут ускользнуть некоторые отсылки и оммажи.