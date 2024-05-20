Что было в прошлых частях франшизы «Майор Гром»

23 мая состоится релиз фильма «Майор Гром: Игра» — новой части истории майора Грома, персонажа российской медиафраншизы издательства Bubble Comics. Киновселенная основана на комиксах о супергеройских приключениях полицейского Игоря Грома, который борется со злом в Санкт-Петербурге.

Накануне премьеры «Игры» самое время вспомнить, что происходило в предыдущих частях фильмов «Майор Гром».

Майор Гром

Год: 2017.

Жанр: короткометражка, боевик, криминал, комедия.

Режиссер: Владимир Беседин.

В главных ролях: Александр Горбатов, Иван Фоминов, Антон Кузнецов.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.

Рейтинг IMDb: 6,7.

Фото Кадр из фильма «Майор Гром»

Действие короткометражного фильма происходит в Санкт-Петербурге и рассказывает о приключениях честного и бескомпромиссного майора полиции Игоря Грома. Гром сталкивается с группой вооруженных преступников, решивших ограбить банк. Он без колебаний вступает в бой, демонстрируя свои выдающиеся боевые навыки, смекалку и умение действовать в экстремальных ситуациях. Задача майора — не только обезвредить бандитов, но и спасти заложников.

Фильм вышел в 2017 году и стал одним из первых российских фильмов, основанных на комиксах. Режиссером картины выступил Владимир Беседин, а продюсерами — Артем Габрелянов и Роман Котков. Несмотря на ограниченный бюджет, создателям удалось создать динамичное и зрелищное произведение, которое стало популярным.

Короткометражка «Майор Гром» получила положительные отзывы за качественные спецэффекты, боевые сцены и верность духу оригинальных комиксов. Именно она послужила толчком к созданию полнометражного фильма «Майор Гром: Чумной Доктор», который вышел на экраны в 2021 году и продолжил рассказывать о приключениях отважного майора полиции.

Майор Гром: Чумной Доктор

Год: 2021.

Жанр: боевик, преступление, детектив, комедия.

Режиссер: Олег Трофим.

В главных ролях: Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Алексей Маклаков, Сергей Горошко.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.

Рейтинг IMDb: 6,3.

Фото Кадр из фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»

Действие фильма снова разворачивается в Санкт-Петербурге. Главный герой, майор полиции Игорь Гром, известен своим бескомпромиссным подходом к борьбе с преступностью. Он обладает выдающимися боевыми навыками и острым умом, что помогает ему решать самые сложные задачи.

История начинается с появления таинственного мстителя в маске Чумного Доктора, который решает очистить город от коррупции и преступности радикальными методами. Он устраивает расправу над теми, кто, по его мнению, заслуживает наказания и вскоре становится популярным среди граждан, уставших от беззакония. Чумной Доктор быстро становится символом народного восстания, и многие жители Санкт-Петербурга начинают поддерживать его методы, считая, что только таким образом можно избавиться от зла. Гром должен разобраться, кто стоит за маской Чумного Доктора, и остановить его, прежде чем город погрузится в хаос.

Майор и его новый напарник, молодой и амбициозный Дмитрий Дубин, начинают расследование. Они стараются выяснить личность Чумного Доктора и мотивы его действий. Журналистка Юлия Пчелкина также ведет собственное расследование, чтобы раскрыть правду о Чумном Докторе.

Гром подозревает, что Чумной Доктор — это Кирилл Гречкин, влиятельный бизнесмен, который ранее ускользнул от правосудия. Однако выясняется, что это не так. Чумной Доктор оказывается бывшим другом Грома — Сергеем Разумовским, гениальным ученым, потерявшим веру в справедливость после того, как его родители погибли из-за коррумпированных чиновников.

Разумовский, теперь полностью поглощенный своей идеей возмездия, захватывает телевизионную станцию и транслирует сообщение, призывающее народ восстать против коррумпированных властей. Он устраивает ловушку для Грома, но тот, используя свою смекалку и боевые навыки, побеждает Разумовского в эпичной схватке.

Фильм завершается сценой, где Гром и его команда обсуждают дальнейшие планы. Город возвращается к нормальной жизни, но остается в ожидании новых вызовов, которые могут возникнуть.

«Майор Гром: Чумной доктор» стал важным шагом в развитии российской киноиндустрии. Лента доказала, что и в России можно создавать качественные супергеройские истории, способные конкурировать с западными аналогами.

Гром: Трудное детство

Год: 2023.

Жанр: приключения, боевик.

Режиссер: Олег Трофим.

В главных ролях: Кай Гетц, Сергей Марин, Алексей Ведерников, Владимир Яганов, Даниил Воробьев.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.

Фото Кадр из фильма «Гром: Трудное детство»

Действия фильма происходит в альтернативной версии Санкт-Петербурга конца 90-х годов. Игорь Гром еще подросток, живущий с отцом. Отец героя по имени Константин — сотрудник полиции Санкт-Петербурга.

Гром-старший ведет расследование дела, связанного с деятельностью некоего Анубиса. При этом отношения оперативника с юным Игорем тоже подвергаются испытанию. Отец постоянно работает и проводит с сыном крайне мало времени. Начальница управления полиции предлагает Константину бросить расследование и наконец уделить больше времени ребенку.

На школьной олимпиаде по английскому языку Игорь выигрывает билеты в Диснейленд и просит у отца деньги, ведь нужно всего лишь оплатить дорогу. Увы, Гром старший отказывает, сославшись на плачевное финансовое состояние их семьи. Такое положение дел не останавливает Игоря, и он решает самостоятельно найти деньги.

Гром-младший тайком ворует у отца пулю и решает показать ребятам фокус с выстрелом без пистолета. Он нагревает пулю на костре, но она попадает в автомобиль одного из местных авторитетов. Парню приходится отдать все заработанные деньги. Друг Игоря по имени Игнат предлагает тому еще один вариант заработка.

Ребята вызываются помочь журналисту раздобыть компромат на некие элиты Санкт-Петербурга, якобы связанные с таинственным Анубисом. Взяв камеру, Игорь и Игнат отправляются на место предполагаемой тайной встречи. В одном из собравшихся Гром-младший узнает своего отца. Тот пытается арестовать подозреваемых и даже вычисляет Анубиса. Им оказывается глава Питерского ГЛАВКа и начальница Константина — Елена Хмурова, пытавшаяся отговорить его от расследования таинственного дела.

Впрочем, несмотря на поимку злодея, все заканчивается трагично. Хмурову убивает напарник Константина Юрий Смирнов. Между ними завязывается конфликт, в ходе которого оба погибают. Юный Игорь винит себя в трагедии, ведь его отцу не хватило одного патрона — того самого, который мальчик тайком вынул из пистолета.

Повзрослевший Игорь видит сон, в котором встречает папу и просит у него прощения. Константин прощает сына и советует ему жить дальше, не думая о прошлом. После пробуждения герой находит свой старый дневник: между страницами так и лежат билеты в Диснейленд.

Майор Гром: Игра

Год: 2024.

Жанр: боевик, приключения.

Режиссер: Олег Трофим.

В главных ролях: Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Алексей Маклаков, Любовь Аксенова, Евгений Чебатков, Сергей Горошко.

Фото Кадр из фильма «Майор Гром: Игра»

23 мая в прокат выходит следующая часть экранизаций отечественных комиксов издательства Bubble Comics. После событий «Чумного Доктора» Игорь Гром стал местной знаменитостью. В городе продают мерч с его изображением и даже открыли памятник доблестному правоохранителю. В новой части своих приключений герой встретится с новым противником — загадочным злодеем, зовущим себя Призрак.

«Майор Гром: Игра» выйдет в кинотеатрах уже 23 мая. После завершения проката фильм выйдет эксклюзивно на стриминговом сервисе «Кинопоиск».