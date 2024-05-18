«Властелин колец: Охота на Голлума»: что известно о будущем спин-оффе с Энди Серкисом
Стало известно, что в производство запущен новый фильм по франшизе «Властелин колец». Рассказываем обо всем, что на данный момент известно о разработке проекта, и когда состоится премьера.
Разработка фильма «Властелин колец: Охота на Голлума»
Действие картины «Властелин колец: Охота на Голлума» (это рабочее название проекта) развернется в Средиземье, а главным героем истории станет Смеагол/Голлум — хоббит, павший жертвой Кольца Всевластия. Тот самый, кто «любил и ненавидел Кольцо, как любил и ненавидел себя».
В фильмах Питера Джексона Смеагола сыграл Энди Серкис. В то время персонаж, созданный с помощью технологии захвата движения, да еще и активно взаимодействующий в кадре с другими актерами, был делом беспрецедентным.
В интервью The Guardian Энди Серкис рассказал, что считает технологию захвата движения инструментом, выводящим актерское перевоплощение на новый уровень.
«Мне очень повезло работать с Питером Джексоном, потому что он открыл совершенно новую сферу применения технологии захвата движения. Прошло 20 лет с тех пор, как мы снимали «Властелина колец». Захват движения — один из самых невероятных инструментов для актера, означающий, что можно быть кем угодно вне зависимости от физической формы, размера, цвета кожи, пола... Любой может стать кем угодно».
В будущем фильме Энди Серкис выступит режиссером, продюсером и исполнителем главной роли. Создатели оригинальной трилогии Питер Джексон, Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс будут продюсерами «Охоты на Голлума».
Кроме того, исполнительными продюсерами фильма выступят Кен Каминс («Хоббит: Битва пяти воинств») и Джонатан Кавендиш («Бриджит Джонс: Грани разумного»).
Генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав заверил фанбазу, что создатели оригинальной трилогии «Властелин колец» будут включены в каждый этап создания картины.
Заслав добавил, что на данный момент проект о Голлуме находится на этапе «исследования сюжетных линий».
В свою очередь сопредседатели Warner Bros. Motion Picture Group Майкл Де Лука и Памела Эбди выразили готовность расширять вселенную «Властелина колец».
«Мы продолжаем придерживаться важного стремления к совершенству, которое является истинным признаком того, как мы все хотим идти вперед и вносить дальнейший вклад в кинематографическую историю «Властелина колец», — отметили они в совместном заявлении.
Фанатская версия «Охоты на Голлума»
В 2009 году вышел любительский короткометражный фильм «Охота на Голлума». Его сняли поклонники Дж. Р. Р. Толкина, проект не выходил в прокат. В основу картины, помимо трилогии «Властелин колец» и приложений к ней, легли изданные позже дополнения к роману, например история «Охота за Кольцом» из «Неоконченных сказаний».
«Охота на Голлума» рассказывает о событиях, предшествующих всему, что происходило в «Братстве Кольца». Сейчас независимый проект Криса Бушара доступен для просмотра на YouTube.
Но какое-то время не был. Warner Bros. подала иск о нарушении авторских прав и заблокировала 39-минутый фильм. Поклонники «Властелина колец» не оценили этого решения, поэтому видео пришлось восстановить.
Источник студии сообщил, что запрос на удаление был сделан по ошибке.
Однако не исключено, что в короткометражке рассказывается та же история, что и в предстоящем художественном фильме: Гэндальф встречается с Арагорном и просит его отыскать Голлума, чтобы больше узнать о волшебном кольце Фродо.
Когда выйдет фильм «Властелин колец: Охота на Голлума»
Премьера картины запланирована на 2026 год. Точная дата релиза фильма пока неизвестна.