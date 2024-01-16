Каким получился фильм о легендарной пловчихе «Дайана Найэд»

В декабре на Netflix вышла биографическая драма от Элизабет Чай Васархели и Джимми Чина о женщине, совершившей невозможное, — пловчихе Дайане Найэд, в 60 лет решившейся переплыть Флоридский пролив. 110 миль в океане — звучит фантастически! Но не будет спойлером, что Найэд, чья фамилия переводится с греческого как наяда (она же водная нимфа), справится с поставленной задачей.

Кто такая Дайана Найэд

Дайана — человек удивительной судьбы и женщина, которая, несмотря на возраст, доказала, что все возможно. При этом история Найэд не лишена травмирующих моментов: еще будучи ребенком она подверглась насилию со стороны своего тренера, члена Зала славы плавания Джека Нельсона.

Но это не сломило юную пловчиху: она победила в нескольких чемпионатах Флориды по плаванию среди школьников и страстно желала войти в олимпийскую сборную. Всем планам помешало заболевание сердца — эндокардит, из-за которого юной спортсменке пришлось приостановить деятельность.

Фото Кадр из фильма «Дайана Найэд».

После восстановления Найэд сконцентрировалась на рекордах в плавании на длинные дистанции. В 25 лет в Неаполитанском заливе она преодолела расстояние 35 км, в 26 проплыла уже 45 км вокруг острова Манхэттен, а в 28 предприняла первую попытку пересечь водное пространство между Кубой и городом Ки-Уэст.

Увы, тогда Дайана потерпела неудачу. Пловчиху окружало несколько катеров и опытная команда. Сам же заплыв проводился в специальной клетке, защищавшей Найэд от нападения акул и укусов медуз. Только вот природа все решила по-своему, и из-за сильного ветра и волн Дайана сошла с дистанции, проплыв чуть больше 120 километров из необходимых 177.

В свое тридцатилетие спортсменка решила совершить последний заплыв, и в 1979 году она преодолела расстояние между Багамскими островами и Флоридой.

Фото Кадр из фильма «Дайана Найэд»

О чем фильм

События фильма стартуют спустя тридцать лет после последнего заплыва американки. Шестидесятилетняя Дайана в исполнении Аннетт Бенинг всеми силами отрицает влияние возраста, пытается держать себя в форме и не расслабляться. Самый близкий человек для героини — ее подруга Бонни, чей образ воплотила на экране Джоди Фостер. После своего шестидесятого дня рождения Найэд, понимающая, что без большой цели теряет смысл жизни, решает вернуться к идее своего самого амбициозного заплыва через Флоридский пролив. Для человека в возрасте подобные мысли могут показаться ужасной глупостью, но Дайана серьезна как никогда. Она закладывает свой дом, находит финансирование и предлагает подруге Бонни стать ее тренером. В этот раз Дайана Найэд решает, что преодолеет расстояние без защитной клетки.

Первая из показанных попыток оказывается неудачной из-за укуса опасной кубомедузы, яд которой мог бы погубить спортсменку, — но даже это не останавливает героиню. Спустя некоторое время она пробует еще раз и еще раз. И лишь в 2013 году, на пятой попытке, Дайана Найэд добивается своего.

Фото Кадр из фильма «Дайана Найэд».

Каким получился фильм

Подобная история о воле к победе достойна восхищения сама по себе. А если учитывать возраст героини, то заплыв вызывает еще большее уважение. Только вот авторы, бывшие документалисты, подходят к демонстрации истории слишком профессионально. Иногда они смешивают реальные кадры с теми, что сняты специально для фильма.

Сложная история Дайаны кажется лишь смазанным фоном, а ее отношения с окружающими, которые порой выглядят достаточно токсично, прописываются лишь парой небрежных мазков. Вроде тех, когда героиня при каждой удобной возможности рассказывает про перевод своей фамилии с греческого.

Окружающие Дайану люди жертвуют ради нее жизнью: кто-то метафорично, а кто-то и почти реально, отправляясь в путешествие, зная, что оно может свести в могилу. Но все эти линии показаны будто бы между делом — авторов, кажется, больше интересует, как героиня надевает плавательную маску, нежели как манипулирует своим самым близким человеком.

Фото Кадр из фильма «Дайана Найэд».

Актерская игра

При этом, несмотря на все недостатки, фильм все-таки душещипательный, да и актерская игра помогает начать сопереживать героям. Зритель действительно болеет за Дайану и невольно поддерживает ее идею. А яркая Аннетт Бенинг придает Найэд ту самую человечность и противоречивость, хоть в некоторые моменты и кажется, что актриса будто бы перебарщивает с прямолинейностью. Джоди Фостер выступает для Бенинг, как подруга Бонни для Дайаны: она не перетягивает на себя внимания даже в эмоциональных сценах, будто бы давая партнеру по сцене раскрыть весь свой потенциал.

Стоит ли смотреть

Казалось бы, перед зрителями идеальный материал для байопика про человека, раздвигающего само понятие того, на что способен организм. Только вот в отличие от своей героини, режиссеры «Дайаны Найэд», получившие «Оскар» за документальный фильм «Фри-соло», похоже, не смогли создать яркий проект. Кино хорошее, мотивирующее и вдохновляющее — но это его максимум, обрекающий на судьбу «картины на один раз».

Фото Кадр из фильма «Дайана Найэд».

Несмотря на вдохновляющую основу, качественную режиссуру и добротный саундтрек Александра Деспла, в определенные моменты может показаться, что это документалка, снятая по заказу спортивного бренда. Сейчас биографические ленты ищут новые пути раскрытия персонажа и не стесняются показать с разных сторон даже самых знаменитых личностей. «Дайана Найэд» тем временем выглядит слишком просто и даже куцо. Кажется, будто у авторов был список того, что надо показать и как, а вот интересных идей, как это сделать, не нашлось.

Причиной провала одного из заплывов Дайаны был ожог от щупальцев кубомедузы. Из-за этого к следующей попытке женщина готовилась тщательнее. Так что хочется процитировать главную героиню фильма, когда та узнала, что на ее рекорд покушается более молодая спортсменка: «Где эта кубомедуза, когда она так нужна?!» Может быть, авторам не хватило своей «кубомедузы», которая заставила бы их еще лучше подготовиться и рискнуть всем, чтобы сделать по-настоящему запоминающееся кино.