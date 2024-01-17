Каким получился мини-сериал «Эхо» от Marvel

2023 год стал одним из самых провальных для супергеройских франшиз. Настолько, что многие вновь стали говорить про смерть этого направления в кино. Disney вместе с их франшизой Marvel тоже не стали исключением и, возможно, в будущем нас ждет изменение подхода к производству фильмов во вселенной Мстителей.

В конце прошлого года Marvel Studios запустили новый бренд Marvel Spotlight, под эгидой которого по задумке должны выходить проекты, имеющие слабую связь с основной серией и рассказывающие более приземленные истории с высоким возрастным рейтингом. Схожий подход можно было увидеть в сериалах супергеройской вселенной, производством которой занимался Netflix. Туда входят такие проекты, как «Сорвиголова», «Джессика Джонс», «Люк Кейдж», «Железный кулак» и объединительный сериал «Защитники», а также спин-офф о Карателе.

О чем сериал

Первым проектом Spotlight стал мини-сериал «Эхо». Несмотря на то что работа не должна была требовать глубокого погружения во вселенную, фактически это спин-офф «Соколиного глаза». Чтобы ввести свежего зрителя в курс дела, создатели тратят добрую часть первой серии, фактически заново демонстрируя моменты из сериала о Клинте Бартоне, где впервые появилась и главная героиня «Эха».

Майя Лопес — слабослышащая девушка из индейского племени чокто, которая ранее выступала в роли подручной криминального босса Нью-Йорка Уилсона Фиска, также известного по прозвищу Кингпин.

Фото Кадр из сериала «Эхо»

Первая серия «Эха» — предыстория героини. Эпизод рассказывает о том, как в автокатастрофе Майя потеряла мать и правую ногу. После аварии героиня вместе с отцом переехала в Нью-Йорк, еще будучи ребенком начала заниматься боевыми искусствами и в конце концов вступила на криминальную тропу, оказавшись одной из главных протеже Кингпина.

Не будет спойлером и финал первой серии, в котором Майя убивает своего покровителя после того, как узнает о том, что тот замешан в смерти ее отца. Сам момент мести героини показан и в финальном эпизоде «Соколиного глаза», но именно эта сцена становится одним из сюжетных спусковых крючков, начинающих историю «Эха».

Фото Кадр из сериала «Эхо»

Основной сюжет сериала фокусируется на возвращении Майи домой, где она в течение четырех оставшихся серий будет пытаться насолить криминальной империи Кингпина, которая, как она думает, осталась без своего главы. Правда, все окажется не столь предсказуемым — потом выяснится, что Фиск выжил после выстрела и хочет вернуть героиню в «семью».

Кстати, с идеей «предков» связано название сериала. Шоураннеры не могли обойтись без магии, поэтому у Майи Лопес откроется дар Эха — связь с сильными женщинами ее рода, которые в критические моменты приходят к ней в видениях и даруют невероятную силу. Историям отдельных членов племени чокто посвящены отрывки каждого эпизода: начиная от основательницы рода, которая вывела сородичей из загадочной пещеры, заканчивая бабушкой Майи, которой сила Эха помогла при тяжелых родах.

Персонажи

Приземленность проектов Spotlight будто бы сыграла с «Эхо» злую шутку. Сериал, и так не находившийся в топе ожиданий, рассказывает скучную историю второстепенной героини проекта о не самом популярном герое из команды Мстителей.

Фото Кадр из сериала «Эхо»

Не спасает «Эхо» и репрезентация индейской культуры, которая, похоже, становится трендом индустрии. Все больше проектов в той или иной степени взаимодействуют с наследием и историей коренных жителей Америки: начиная от «Убийц цветочной луны» Скорсезе, заканчивая персонажем Каххори из племени ирокезов в мультипликационном проекте «Что, если?».

Интересно, что в рекламной кампании «Эха» не раз упоминали появление Сорвиголовы из сериалов Netflix, которые недавно окончательно вошли в канон экранного Marvel. Так вот, если вы поклонник Мэтта Мердока и надеетесь на его участие в сюжете, то самое время убавить ожидания. Дьявол Адской кухни появляется лишь в одном моменте первой серии: глухая Майя будет бороться со слепым Сорвиголовой.

Самым же ярким персонажем в целом пресного «Эха» стал вновь вернувшийся Уилсон Фиск в исполнении Винсента Д'Онофрио. Он хоть и потерял часть своего криминального очарования, все еще навевает страх. Это особенно остро ощущается в моменты взаимодействия с главной героиней, к которой он явно испытывает хоть и странные, но отеческие чувства.

Фото Кадр из сериала «Эхо»

Удивительно, что имея харизматичного злодея (а это редкость для проектов Marvel), сериал по факту остается, по сути, без антагониста вовсе: сразу понятно, что растрачивать потенциал Кингпина на откровенно проходной проект вроде «Эха» никто не собирается. Оттого и финальная схватка воспринимается как абсолютно бессмысленное хореографическое шоу, которое демонстрирует магический дар семьи главной героини.

Каким получился сериал

«Эхо», несмотря на свою принадлежность к отдельной линейке, страдает от классической проблемы проектов Marvel, начиная с 4-й и 5-й фаз. Случайному зрителю будет очень непросто разобраться в происходящем, потому что сериал о Майе Лопес хоть и заявлен как сольник, по факту оказался продолжением «Соколиного глаза».

При этом «Эхо» не лишено и интересных идей и персонажей. Иногда авторы вспоминают про особенность главной героини и показывают ее глухоту не только через диалоги на языке жестов, но и работой с громкостью — приглушая или, наоборот, усиливая звуковые эффекты.

Фото Кадр из сериала «Эхо»

«Эхо» — проект, пытающийся играть по правилам «Сорвиголовы» и «Карателя» от Netflix, но при этом подчистую проигрывающий им во всем: от качества истории до персонажей. Даже прекрасный Фиск, появившийся на экранах в далеком 2015-м, потерял здесь весомую долю очарования. Ждем последнего на большом экране! Может быть, звезды сойдутся — и зрители увидят Винсента Д'Онофрио в роли Фиска в фильме о Человеке-пауке (по слухам, четвертый фильм о добродушном соседе также станет более приземленным и вернет паучка на улицы Нью-Йорка). Ну а на худой конец — может быть, получится насладиться Кингпином в предстоящем сериале «Сорвиголова: Рожденный заново».