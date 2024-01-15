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Пчеловод с Джейсоном Стэтхэмом: рецензия на фильм
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5 мин.

Укуси меня пчела! Джейсон Стэтхэм променял пацанские цитаты на парочку ульев в боевике «Пчеловод»

Алиса Бондаренко
Киноман и игроман
Кадр из фильма «Пчеловод»
Фото Кадр из фильма «Пчеловод»
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Увы, это не первая лайв-экшен адаптация мультсериала «Смешарики» с Копатычем в главной роли. «Пчеловод» — это просто новый боевик Дэвида Эйра с Джейсоном Стэтхэмом.

О чем фильм

Фильм стартует с усердной работы героя Джейсона: и в этот раз не в горячей точке и даже не в спортзале. Загадочный Адам Клей живет спокойной жизнью, варит мед и трудится на пасеке. Персонаж Стэтхэма дружит со своей соседкой, и она — единственный человек, который о нем заботится. Но однажды пожилая женщина становится жертвой телефонных мошенников и теряет все деньги, включая те, которые принадлежат ее благотворительному фонду. Доведенная до крайности соседка пускает себе пулю в лоб.

Кадр из фильма «Пчеловод»
Фото Кадр из фильма «Пчеловод»

Джейсон Стэтхэм понимает, что дело нечисто, и встает на путь мести — тем более что сам пчеловод не так прост, как кажется. Нет, он не супергерой и не умеет управлять роем полосатых насекомых: он жалит по-другому. Адам Клей — бывший спецагент, чьим боевым навыкам позавидует и Джеймс Бонд, и Джон Уик, и даже другой герой Стэтхэма — Деккард Шоу из франшизы «Форсаж».

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Собственно, есть что-то общее в завязке «Пчеловода» и «Джона Уика»: герой лишается кого-то дорогого сердцу и встает на тропу войны. Только вот «дитя Беларуси» в исполнении Ривза не достигал таких высот в своей мести, до каких доберется мистер Стэтхэм. Да и лишился он не соседки, а собаки: тоже трагично, но масштаб как будто бы не тот.

Кадр из фильма «Пчеловод»
Фото Кадр из фильма «Пчеловод»

Но вернемся на пасеку. Как выясняется по ходу повествования, перед зрителями не просто агент разведки — он один из участников секретного проекта «Пчеловод», созданного «для защиты роя», под которым подразумевается общество в целом. В такие моменты фильма невольно возникает улыбка. Все эти фразы и аллюзии на пчел выглядят особенно комично, хотя речи наполнены пафосом, и произносят их мужчины в костюмах разной степени суровости.

На этом фоне решение главного героя стать настоящим пчеловодом выглядит чем-то средним между моральной травмой и отсутствием креативности. Что странно, учитывая, что свою способность нестандартно мыслить Адам Клей все-таки проявит в ходе фильма.

Кадр из фильма «Пчеловод»
Фото Кадр из фильма «Пчеловод»

Пчеловод решает отомстить всем, кто повинен в смерти соседки. Он продвигается к вершине этой преступной цепочки, которая заканчивается в кругах богатых, привилегированных и серьезно охраняемых людей. Интересно, что в отличие от того же Джона Уика антагонистами любителя меда оказываются не грозные мафиози, а интернет-мошенники, параллельно занимающиеся бизнесом в сфере криптовалют. Так что можно смело заявить, что отныне Джейсон Стэтхэм не только автор пацанских цитат, но и гроза аферистов, которые и в России часто звонят якобы из банка.

Кто против кого: разбор персонажей

Адам Клей выглядит как типичный американский работяга: ездит на старом пикапе и носит одежду Carhartt. В фильме можно увидеть проблему поколений или же борьбу простого американца с модными веяниями современного мира. Например, один из злодеев в исполнении Джоша Хатчерсона рассекал по офису на скейте и попивал флэт-уайт на овсяном молоке. Тут у зрителя может закрасться резонный вопрос, ведь Джейсон Стэтхэм британец и говорит с явным акцентом. Но авторы решат несостыковку устами самого персонажа: Адам Клей заявит, что он родился на территории Туманного Альбиона.

Кадр из фильма «Пчеловод»
Фото Кадр из фильма «Пчеловод»

В сюжете ленты фигурирует еще несколько важных героев. Кроме основных злодеев из псевдо-айти, за Адамом начнут охоту агенты ФБР, одна из которых — дочка погибшей соседки Клея. Героиня Эмми Рэвер-Лэмпмен оказывается между двух огней. Она понимает, что владелец ульев мстит за ее мать, но в то же время осознает, что для возмездия он выбрал пути, далекие от закона.

Драмы нет, но есть экшен: каким получился фильм

Режиссер Дэвид Эйр прославился «Отрядом Самоубийц», а также снял неплохую драму «Ярость» и провальный фильм Netflix «Яркость». Если кинематографист и задумывал в «Пчеловоде» какую-то драму или критику системы, то его идеи остались на бумаге. А вот что точно есть в фильме — это экшен. Пчеловод отлично справляется не только с производством меда, но и со взрывами, драками и даже проникновением на особо охраняемые объекты.

Стэтхэм, как всегда, эпично смотрит в камеру, мастерски избивает противников и умудряется скрыться от преследователей, даже кивнув им перед этим. И пусть пацанских цитат в фильме не так много, даже герой Джереми Айронса (одного из главных антагонистов) не сможет отговорить «пчеловода» от свершения мести. Джейсон в этот раз не говорит, а делает: он не просто автор цитат, он и есть цитаты.

Кадр из фильма «Пчеловод»
Фото Кадр из фильма «Пчеловод»

Стоит ли смотреть

«Пчеловод» вряд ли станет эталоном современного боевика, как когда-то это сделал «Джон Уик». Банально потому, что работа Дэвида Эйра не задает моду, а следует ей, при этом многое заимствуя как у классики жанра, так и у фильмов Стахельски. Впрочем, и совсем до уровня фильмов класса Б история мести Джейсона Стэтхэм не скатывается. Концовка ленты и вовсе выглядит так, будто авторы готовят продолжение. Зрителю толком и не рассказали, что это за спецагенты, готовые на все ради «улья», и почему пчеловод вышел на пенсию.

Фильм получился веселым, быстрым и в меру глупым — впрочем, большего от проекта Эйра никто и не ждал.

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