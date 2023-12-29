Анна Пересильд: история актрисы, сыгравшей Айгуль в сериале «Слово пацана»

Анна Пересильд рассказала, что отец был против ее роли в «Слове пацана»

Рассказываем все, что известно о звезде проекта «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Анна Алексеевна Пересильд

Дата рождения: 20 мая 2009 года.

Место рождения: Москва.

Рост: 160 см.

Начало карьеры: 2018 год.

Детство и юность Анны Пересильд

Анна Пересильд родилась в Москве. Ее мать — актриса Юлия Пересильд, а отец — режиссер Алексей Учитель.

В одном из интервью Анна Пересильд рассказывала, что ценит каждое мгновение, проведенное с семьей: «С малого возраста любая минута с папой и мамой — это счастье: они очень занятые — с ними запоминается каждый момент. Они всегда расскажут об очень интересном и дельном, дадут важные по жизни советы».

Юная актриса поделилась, что одним из самых ярких моментов ее детства была детская площадка в Чапаевском парке, куда она ходила гулять с мамой.

«И мой первый проект — не вспомню, как называется тот московский парк, где проходили съемки, но для меня это было невероятной радостью: я мечтала сняться в каком-то кино», — добавила Пересильд.

Фото Кадр из фильма «Тибра»

Карьера Анны Пересильд

Актерским дебютом Анны Пересильд стал фильм Сергея Мокрицкого «Черновик», где она сыграла вместе с матерью.

В 2021 году вышла картина Наталии Кончаловской «Первый снег», где Анна Пересильд сыграла Алису, а в триллере Анны Гороян «Тибра» актриса исполнила главную роль — 13-летней девочки-альбиноса по прозвищу Мука.

Популярность Анны Пересильд вышла на новый уровень после съемок в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». В проекте актриса воплотила образ Айгуль Ахмеровой, девушки Марата (подростка из уличной группировки «Универсам»).

Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Родители Анны Пересильд тревожно отнеслись к возможности съемок дочери в сериале «Слово пацана». Алексей Учитель рассказывал, что был не рад роли, которую предстояло сыграть Анне. Однако признался, что доволен тем, что юную дочь берут в такие значимые проекты: «Мы с Юлией подписывали все сцены, визировали их. Там у Ани жуткая роль. У нее не просто любовная сцена, а трагическая — изнасилование и прочее. Я был против, потому что это влияет на психику, но все-таки решили, что для опыта нужно. Плюс с таким режиссером поработать. Но была некая внутренняя борьба, сомнения, как сцена будет выглядеть. Я не рад актерской карьере дочери, но нравится, что Аню берут на серьезные роли».

Анна Пересильд подтверждала, что отец не запрещал ей сниматься в сериале: «Мне сложно что-то запретить. Он был против скорее. Тяжелый сценарий, тяжелая роль... Но я его как-то переубедила. Это было очень тяжело и долго, но я это сделала. Сказала, что мне это очень интересно, что я должна там сниматься».

В своих соцсетях Анна рассказывала и о реакции мамы на пятую серию: «Первый раз видела, как она плакала просто в голос. И не только над сценой, где изнасиловали Айгуль, но и над другими ревела. Я, честно говоря, даже испугалась, тоже сильно плакала. Очень страшная серия, тяжелая... От нее остается осадочек внутри».

Личная жизнь Анны Пересильд

Актриса предпочитает не раскрывать подробности личной жизни, акцентируя внимание поклонников на своих творческих достижениях.

Анна Пересильд сейчас

После премьеры «Слова пацана» на блог Анны подписались сотни тысяч человек. В интервью для YouTube-шоу «вМесте» актриса рассказала, как одноклассники отреагировали на ее популярность: «Наверное, им не очень приятно, что все сложилось именно так. Но я не могу говорить за других людей. В целом поддерживаю со всеми хорошие отношения, но как они реагируют на меня — это уже их выбор».