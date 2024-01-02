«Банда ЗИГ ЗАГ»: сериал о не самой известной странице истории блокадного Ленинграда

28 января на телеканале РЕН ТВ пройдет премьера сериала «Банда ЗИГ ЗАГ», посвященного 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Рассказываем все, что известно о проекте.

Сюжет «Банды ЗИГ ЗАГ»

«Банда ЗИГ ЗАГ» — сериал о малоизвестной странице истории блокадного Ленинграда, в основу которого легло реальное дело из архива УФСБ по Санкт-Петербургу.

В период, когда осажденный город умирал от голода, в Ленинграде появилась банда «ЗИГ ЗАГ» («Защитники интересов Германии — Знамя Адольфа Гитлера»). В основном она занималась подделкой продовольственных карточек.

Фото Кадр из сериала «Банда «ЗИГ ЗАГ»

Противостоят банде сотрудник Ленинградского УгРо Тихон Львов (Игорь Петренко) вместе со старшим лейтенантом контрразведки из Москвы Феликсом Свидерским (Александр Устюгов).

Автор идеи и генеральный продюсер сериала Владимир Тюлин рассказывал, что при подготовке к созданию проекта была проведена огромная работа: «Фильм основан на реальных событиях, и ему предшествовала серьезная работа с архивными материалами. Это произведение о циничном предательстве, а также о героях, которые нашли в себе силы противостоять преступникам, проявив характер и профессионализм».

Фото Кадр из сериала «Банда «ЗИГ ЗАГ»

Создатели сериала

Режиссером проекта выступил Виталий Воробьев («Андреевский флаг»). Постановщик вспоминал, что на съемках актеры не щадили себя: «Они мерзли на съемках так же, как ленинградцы во время блокады. А когда я им предлагал согреться, отказывались. Иначе будет неправда. Даже в перерыве не хотели надевать перчатки. Они хотели чувствовать себя так, как чувствовали себя блокадники. Для меня это был маркер, что актеры честно подходят к работе. И это не имитация».

Сценарий сериала «Банда ЗИГ ЗАГ» написали Юрий Бессонов, Артемий Королев и Владимир Тюлин.

Фото Кадр из сериала «Банда «ЗИГ ЗАГ»

Продюсеры «Банды ЗИГ ЗАГ» — Владимир Тюлин («Оборотень»), Андрей Анохин («СМЕРШ. Продолжение»), Владимир Филимонов («Ваша честь»), Анатолий Тупицын («Библиотекарь»), Денис Константинов («Истребители»), Марина Платова («Баренцево море») и Светлана Анохина («Холодные берега. Возвращение»).

Композиторами сериала выступили Анатолий Зубков («Любовь без права передачи»), Егор Зубков («Когда ты мама»), а оператором — Алексей Морозов («Магомаев»).

Актерский состав

В сериале снялись Игорь Петренко (Тихон Львов), Александр Устюгов (Феликс Свидерский), Олег Филипчик (Аверин), Сергей Белов (Бобров), Сослан Фидаров (Штейн), Денис Константинов (Стефанко), Роман Синицын (Уклейкин), Алексей Потапов (Коржевой), Павел Трубинер (Кириллов) и Екатерина Вилкова (Зинаида).

В интервью «Известиям» Игорь Петренко рассказывал о своем видении проекта: «О Великой Отечественной войне снималось и снимается много фильмов и сериалов, и мне нравится, что авторы нашего проекта взяли за основу не самые известные события того времени».

Фото Кадр из сериала «Банда «ЗИГ ЗАГ»

В свою очередь исполнитель роли Феликса Свидерского Александр Устюгов вспоминал, что на съемках ему пригодился опыт своей семьи: «Мои бабушки — блокадницы, дедушка был начальником генерального штаба НКВД ВОХР, руководил противовоздушной обороной Ленинграда. Мне даже приходилось консультировать московскую группу на предмет некоторых особенностей, что касалось декорационных решений или еще чего-то подобного».

Трейлер сериала «Банда ЗИГ ЗАГ»

В трейлере сериала «Банда ЗИГ ЗАГ» главные герои выясняют, что значит оставаться человеком во время войны, и пытаются спасти ленинградцев от голода.

Где смотреть сериал «Банда ЗИГ ЗАГ»

Все серии проекта уже доступны на платформе KION. После премьеры «Банда ЗИГ ЗАГ» установила рекорд просмотров, войдя в топ-3 проектов по количеству зрителей по итогам первых десяти дней показа в онлайн-кинотеатре.

Телепремьера сериала «Банда ЗИГ ЗАГ» состоится 28 января на канале РЕН ТВ.