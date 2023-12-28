Леон Кемстач: история актера, сыгравшего Пальто в сериале «Слово пацана»

Рассказываем все, что известно о звезде проекта «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Леон Ильич Кемстач

Дата рождения: 1 августа 2008 года.

Место рождения: Санкт-Петербург.

Рост: 182 см.

Начало карьеры: 2021 год.

Детство и юность Леона Кемстача

Леон родился в Санкт-Петербурге. Его мать — предпринимательница Лаура Кемстач, владеющая фитнес-студией и медицинским центром. Отец Леона Кемстача покинул семью, и о нем практически ничего неизвестно. Сейчас у Леона есть отчим — актер Антон Богданов, известный по сериалу «Реальные пацаны».

Леон учился в частных школах Петербурга и Москвы. С раннего детства будущий актер изучал английский язык, а позже — китайский, немецкий и французский. В 2019/20 учебном году Кемстач стал призером школьного этапа Всероссийской олимпиады по французскому языку.

Кроме того, Леон вступил в число учеников Repton School Dubai.

Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Карьера Леона Кемстача

Впервые в кино юный актер появился в 2021 году. Тогда вышел фильм Антона Богданова «Нормальный только я», где Леон Кемстач сыграл эпизодическую роль — «пацана у ворот». А в этом году прошла премьера, пожалуй, самого громкого отечественного проекта последнего времени — сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», в котором Леон Кемстач исполнил одну из главных ролей — Андрея Васильева по кличке Пальто, примерного советского школьника, ставшего по сюжету членом уличной группировки «Универсам».

По словам актера, в сериал он попал случайно: «Мы с друзьями пошли в магазин, чтобы купить лимитированные кроссовки. Потом я, друзья и моя мама сидели в кафе, и мама показывает, что друг нашей семьи Саша Петров выложил пост о том, что проходит кастинг в сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Мама зарядилась этой идеей, а я серьезно это не воспринял. Мы отправили «визитку», и я об этом забыл».

Тем не менее Леона пригласили в Москву на кастинг, а позже он получил одну из главных ролей в проекте Жоры Крыжовникова.

После премьеры «Слова пацана» Леон Кемстач мгновенно стал популярным: за месяц актер собрал почти миллион подписчиков в телеграм-канале. На данный момент на официальной странице актера почти 1,3 миллиона подписчиков.

Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Подготовка к роли Пальто

В одном из интервью актер рассказывал, что для подготовки к роли подростка из 80-х он расспрашивал о том периоде бабушку и дедушку. Помимо этого, он черпал информацию на YouTube.

«В самом начале съемок мне даже не сильно-то приходилось играть, а просто я ну как бы был таким хорошим парнем, который учится в школе. Можно сказать, в первых сериях я играл себя два года назад», — поделился Леон с журналистами.

Критики высоко оценили работу юного актера в сериале. Например, обозреватель «Кинопоиска» Василий Корецкий назвал Леона Кемстача одним из главных открытий проекта. Другие критики также солидарны с этим мнением, считая, что игра Леона в «Слове пацана» выглядит органично.

Личная жизнь Леона Кемстача

Актер не раскрывает детали личной жизни, предпочитая показывать исключительно свои творческие успехи.

Леон Кемстач сейчас

Недавно за роль в сериале «Слово пацана» Леон Кемстач получил премию Fashion New Year Awards 2023 от FashionTV в номинации «Актерский прорыв года».

В своем телеграм-канале актер написал: «Моя первая награда! Спасибо всем за поддержку».