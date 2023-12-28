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Леон Кемстач: биография актера из сериала Слово пацана, Нормальный только я
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:00

3 мин.

Леон Кемстач: история актера, сыгравшего Пальто в сериале «Слово пацана»

Леон Кемстач из «Слова пацана» получил премию «Актерский прорыв года»
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
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Рассказываем все, что известно о звезде проекта «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Леон Ильич Кемстач
Дата рождения: 1 августа 2008 года.
Место рождения: Санкт-Петербург.
Рост: 182 см.
Начало карьеры: 2021 год.

Детство и юность Леона Кемстача

Леон родился в Санкт-Петербурге. Его мать — предпринимательница Лаура Кемстач, владеющая фитнес-студией и медицинским центром. Отец Леона Кемстача покинул семью, и о нем практически ничего неизвестно. Сейчас у Леона есть отчим — актер Антон Богданов, известный по сериалу «Реальные пацаны».

Леон учился в частных школах Петербурга и Москвы. С раннего детства будущий актер изучал английский язык, а позже — китайский, немецкий и французский. В 2019/20 учебном году Кемстач стал призером школьного этапа Всероссийской олимпиады по французскому языку.

Кроме того, Леон вступил в число учеников Repton School Dubai.

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Карьера Леона Кемстача

Впервые в кино юный актер появился в 2021 году. Тогда вышел фильм Антона Богданова «Нормальный только я», где Леон Кемстач сыграл эпизодическую роль — «пацана у ворот». А в этом году прошла премьера, пожалуй, самого громкого отечественного проекта последнего времени — сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», в котором Леон Кемстач исполнил одну из главных ролей — Андрея Васильева по кличке Пальто, примерного советского школьника, ставшего по сюжету членом уличной группировки «Универсам».

По словам актера, в сериал он попал случайно: «Мы с друзьями пошли в магазин, чтобы купить лимитированные кроссовки. Потом я, друзья и моя мама сидели в кафе, и мама показывает, что друг нашей семьи Саша Петров выложил пост о том, что проходит кастинг в сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Мама зарядилась этой идеей, а я серьезно это не воспринял. Мы отправили «визитку», и я об этом забыл».

Тем не менее Леона пригласили в Москву на кастинг, а позже он получил одну из главных ролей в проекте Жоры Крыжовникова.

После премьеры «Слова пацана» Леон Кемстач мгновенно стал популярным: за месяц актер собрал почти миллион подписчиков в телеграм-канале. На данный момент на официальной странице актера почти 1,3 миллиона подписчиков.

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Подготовка к роли Пальто

В одном из интервью актер рассказывал, что для подготовки к роли подростка из 80-х он расспрашивал о том периоде бабушку и дедушку. Помимо этого, он черпал информацию на YouTube.

«В самом начале съемок мне даже не сильно-то приходилось играть, а просто я ну как бы был таким хорошим парнем, который учится в школе. Можно сказать, в первых сериях я играл себя два года назад», — поделился Леон с журналистами.

Критики высоко оценили работу юного актера в сериале. Например, обозреватель «Кинопоиска» Василий Корецкий назвал Леона Кемстача одним из главных открытий проекта. Другие критики также солидарны с этим мнением, считая, что игра Леона в «Слове пацана» выглядит органично.

Личная жизнь Леона Кемстача

Актер не раскрывает детали личной жизни, предпочитая показывать исключительно свои творческие успехи.

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Леон Кемстач сейчас

Недавно за роль в сериале «Слово пацана» Леон Кемстач получил премию Fashion New Year Awards 2023 от FashionTV в номинации «Актерский прорыв года».

В своем телеграм-канале актер написал: «Моя первая награда! Спасибо всем за поддержку».

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