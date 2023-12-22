История Рузиля Минекаева: стал звездой в «Слове пацана» и собрал армию фанаток

Биография молодого актера, который окончил 9 классов и стал главной кинозвездой 2023 года.

Рузиль Минекаев

Дата рождения: 20 мая 1999 года.

Место рождения: Нурлат (Татарстан).

Рост: 174 см. Вес: 58 кг.

Начало карьеры: 2020 год.

Детство и юность Рузиля Минекаева

Рузиль Минекаев родился 20 мая 1999 года в городе Нурлате в обычной семье. У него есть сестра-близнец с похожим именем Рузиля. Оба ребенка тянулись к творчеству: любили рассказывать стихи, ходили на вокал, играли на фортепиано. Помимо прочего, мальчик любил спорт — он семь лет занимался борьбой.

Рузиль принял решение уйти из школы после девятого класса, чтобы поступить в Казанское театральное училище по специальности «актер драмтеатра и кино». Успешно окончив его в 2019-м, он поступил в ГИТИС на режиссерский курс. Его выпуск намечен на 2024 год.

Фото Соцсети

Карьера в театре и кино Рузиля Минекаева

Рузиль играет не только в кино, но и в театре. С 2021 по 2023 год он служил в театре «Школа современной пьесы», куда студента пригласили с третьего курса. Здесь он играл главную роль в спектакле «Бешеный хворост», также был задействован в ряде постановок для детей.

Фильмография Минекаева не такая уж и обширная. Молодой актер сыграл второстепенные роли в сериалах «Напарники» (2021) и «Уличное правосудие» (2021). Первая главная роль ему досталась в драме Александра Цоя «Смычок» (2022). Более того, Рузиль выступил и как автор саундтрека к картине.

Имя Минекаева прогремело на всю Россию после выхода сериала о феномене казанских уличных группировок 1980-х «Слово пацана. Кровь на асфальте». Актер исполнил одну из главных ролей — Марата, или Адидаса-младшего, члена банды «Универсамовские». Хотя изначально пробовался на другие роли — Вовы Адидаса и Андрея Пальто, но режиссер утвердил его в качестве Адидаса-младшего. Проект Жоры Крыжовникова стал настоящим хитом в России. Фразы персонажей разошлись на мемы в социальных сетях, музыка вошла в мировые топ-чарты.

Молодой актер впервые работал в кадре с прославленными актерами. Так роль его отца сыграл Сергей Бурунов, звезда «Полицейского с Рублевки», «Домашнего ареста», «Иванова-Ивановы».

«Мне показалось, он и сам волновался. У нас было немного смен вместе, поэтому мы особо не успели пообщаться. Но я точно помню, что в сцене, когда отец бил Марата, Сергей делал это с полной отдачей. Он разве что кулаком меня сильно не ударил — все же в этом плане был аккуратен. А все остальное прилетало, будь здоров», — рассказал Минекаев «Кинопоиску».

Фото Кадр из сериала «Слово пацана: Кровь на асфальте»

Личная жизнь Рузиля Минекаева

Роль в «Слове пацана» подарила Минекаеву огромное количество фанаток. Однако актер уже состоит в отношениях. Он женат на начинающей актрисе Азизе Бекмановой. С будущей супругой Минекаев познакомился во время учебы в Казанском театральном училище. Вскоре пара вместе поступила в ГИТИС. Так как девушка старше на один год, учебу она уже окончила. А недавно Рузиль и Азиза стали родителями — они воспитывают годовалого сына, которого назвали Рэмилем.

Рузиль Минекаев сейчас

Актер снимается в новом сериале под названием «Подслушано в Рыбинске». Съемки проходят в Ярославской области. Вместе с ним в картине принимают участие Тимофей Трибунцев, Антон Васильев и Юлия Хлынина.

После большого успеха сериала «Слово пацана» у Минекаева образовалась большая армия поклонников. В декабре 2023-го он организовал встречу с фанатами, где обсудил феномен группировок 1980-х, а также планы на будущее.

«Большое спасибо каждому за замечательные подарки. Я правда не ожидал, что будут какие-то подарки», — сказал Минекаев в видеообращении в своих соцсетях.