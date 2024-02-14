Дата выхода 3 сезона «Призраков»: расписание релиза эпизодов

15 февраля пройдет премьера третьего сезона ситкома «Призраки». Сюжет проекта сосредоточен на молодой паре, которая получила в наследство роскошный загородный дом. Однако позже главные герои выясняют, что к особняку прилагаются призраки прошлых жильцов.

В проекте снялись Роуз Макайвер, Уткарш Амбудкар, Брэндон Скотт Джонс, Даниэль Пиннок, Ричи Мориарти, Шила Карраско, Ребекка Висоцки, Деван Лонг и Роман Сарагоса.

Расписание релиза эпизодов третьего сезона ситкома «Призраки»