Дата выхода 3 сезона «Призраков»: расписание релиза эпизодов
15 февраля пройдет премьера третьего сезона ситкома «Призраки». Сюжет проекта сосредоточен на молодой паре, которая получила в наследство роскошный загородный дом. Однако позже главные герои выясняют, что к особняку прилагаются призраки прошлых жильцов.
В проекте снялись Роуз Макайвер, Уткарш Амбудкар, Брэндон Скотт Джонс, Даниэль Пиннок, Ричи Мориарти, Шила Карраско, Ребекка Висоцки, Деван Лонг и Роман Сарагоса.
Расписание релиза эпизодов третьего сезона ситкома «Призраки»
|1 серия
|15 февраля
|2 серия
|22 февраля
|3 серия
|29 февраля
|4 серия
|7 марта
|5 серия
|14 марта
|6 серия
|21 марта
|7 серия
|28 марта
|8 серия
|4 апреля
|9 серия
|11 апреля
|10 серия
|18 апреля
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