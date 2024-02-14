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Призраки 3 сезон: дата выхода, сюжет, актеры, расписание серий
Фильмы и сериалы

14 февраля, 12:00

1 мин.

Дата выхода 3 сезона «Призраков»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Призраки».
Фото Кадр из сериала «Призраки»
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15 февраля пройдет премьера третьего сезона ситкома «Призраки». Сюжет проекта сосредоточен на молодой паре, которая получила в наследство роскошный загородный дом. Однако позже главные герои выясняют, что к особняку прилагаются призраки прошлых жильцов.

В проекте снялись Роуз Макайвер, Уткарш Амбудкар, Брэндон Скотт Джонс, Даниэль Пиннок, Ричи Мориарти, Шила Карраско, Ребекка Висоцки, Деван Лонг и Роман Сарагоса.

Расписание релиза эпизодов третьего сезона ситкома «Призраки»

1 серия 15 февраля
2 серия 22 февраля
3 серия 29 февраля
4 серия 7 марта
5 серия 14 марта
6 серия 21 марта
7 серия 28 марта
8 серия 4 апреля
9 серия 11 апреля
10 серия 18 апреля
Помоги мне, Тодд, 2 сезон. Второй сезон сериала «Помоги мне, Тодд» выйдет 15 февраля

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