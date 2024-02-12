Второй сезон сериала «Помоги мне, Тодд» выйдет 15 февраля

На этой неделе выйдет второй сезон сериала «Помоги мне, Тодд». По сюжету проекта незаурядный частный детектив лишается лицензии, после чего его успешная мать-юрист предлагает сыну работу в своей фирме.

В сериале снялись Марша Гей Харден, Скайлар Эстин, Мадлен Уайз, Тристен Дж. Вингер, Инга Шлингманн, Роза Арредондо, Клэйтон Читти, Томас Кадро, Лесли Силва и Джеффри Нордлинг.

Премьера второго сезона «Помоги мне, Тодд» пройдет 15 февраля.