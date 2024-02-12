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Помоги мне Тодд 2 сезон: дата выхода, актеры
Фильмы и сериалы

12 февраля, 06:35

0 мин.

Второй сезон сериала «Помоги мне, Тодд» выйдет 15 февраля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Помоги мне, Тодд»
Фото Кадр из сериала «Помоги мне, Тодд»
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На этой неделе выйдет второй сезон сериала «Помоги мне, Тодд». По сюжету проекта незаурядный частный детектив лишается лицензии, после чего его успешная мать-юрист предлагает сыну работу в своей фирме.

В сериале снялись Марша Гей Харден, Скайлар Эстин, Мадлен Уайз, Тристен Дж. Вингер, Инга Шлингманн, Роза Арредондо, Клэйтон Читти, Томас Кадро, Лесли Силва и Джеффри Нордлинг.

Премьера второго сезона «Помоги мне, Тодд» пройдет 15 февраля.

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