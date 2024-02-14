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Джентльмены 2024: дата выхода, сюжет, актеры, трейлер, где смотреть
Фильмы и сериалы

14 февраля, 14:15

0 мин.

Стало известно, когда выйдет сериал «Джентльмены» Гая Ричи

Премьера криминального сериала «Джентльмены» Гая Ричи состоится 7 марта
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Джентльмены».
Фото Кадр из сериала «Джентльмены»
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Netflix объявил дату выхода сериала Гая Ричи «Джентльмены». Премьера проекта пройдет 7 марта.

Сериал основан на одноименной картине режиссера 2019 года. Сюжет проекта рассказывает о главном герое, который узнает, что полученное им наследство связано с наркоимперией Микки Пирсона.

В новых «Джентльменах» снялись Тео Джеймс, Кристиан Ди Сиулло, Кая Скоделарио, Дэниэл Ингс, Винни Джонс, Джоэли Ричардсон, Макс Бисли, Алексис Родни и Рэй Уинстон.

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