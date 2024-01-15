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Месье Спейд, сериал 2024: дата выхода серий, сюжет, актеры, трейлер
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Сегодня, 21:25

1 мин.

Вышла первая серия «Месье Спейд» с Клайвом Оуэном

На платформе AMC+ стартовал неонуар с Клайвом Оуэном «Месье Спейд»
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Месье Спейд».
Фото Кадр из сериала «Месье Спейд»
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На платформе AMC+ стартовал неонуар с Клайвом Оуэном «Месье Спейд», по сюжету которого опытный сыщик расследует убийство монахинь в тихой французской провинции.

Режиссером сериала выступил Скотт Фрэнк («Ход королевы»). Он же, а также Том Фонтана («Борджиа») и Дэшил Хэммет («Перекресток Миллера») отвечают за сценарий.

В проекте снялись Ребекка Рут, Кара Боссом, Оскар Лесаж, Инес Мелаб, Клотильд Молле и Каролин Сиоль.

Расписание релиза эпизодов сериала «Месье Спейд»

1 серия 14 января
2 серия 21 января
3 серия 28 января
4 серия 4 февраля
5 серия 11 февраля
6 серия 18 февраля
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